Вардан Багдасарян | Будущее человечества: ИИ, технофашизм или духовное преображение?

Вардан Багдасарян, историк и профессор, размышляет о будущем человечества. Он рассматривает различные сценарии, от футурологии до трансгуманизма и технофашизма. Особое внимание уделяется перспективам России, необходимости создания собственной футурологической стратегии и моральным аспектам цивилизационного выбора. Багдасарян также анализирует идеи Илона Маска и Питера Тиля, а также русскую эсхатологическую культуру.

Книга "Фашизм и нацизм: вторая попытка. Багдасарян В.Э.":

OZON: https://www.ozon.ru/product/fashizm-i-natsizm-vtoraya-popytka-bagdasaryan-v-e-bagdasaryan-vardan-ernestovich-1735577254/?sh=ONWDUXmmcg

Wildberries:https://www.wildberries.ru/catalog/274119041/detail.aspx

Книга "Четвёртый рейх: Суд над Сталиным. Семченко А.А.":

OZON: https://www.ozon.ru/product/chetvertyy-reyh-sud-nad-stalinym-semchenko-a-a-2262536787/?oos_search=false

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/438962354/detail.aspx

00:00 Введение: зачем говорить о будущем?
01:22 Илона Маск: ИИ как хранитель и создатель знаний
03:49 Питер Тиль и эсхатология антихриста
04:49 Стабилизация как угроза развитию человечества
17:21 Катастрофа в позитивных сценариях будущего
18:41 Эсхатологическая культура России
19:35 Одномерность восприятия времени сегодня
20:32 Будущее как развилка выбора
29:12 Методы футурологии и Кондратьевские циклы
31:04 Метод аналогий и разведки
36:34 Модерн, постмодерн и будущее
37:30 Метафоры будущего: скачок, падение, Армагеддон
39:01 Западная и российская модели будущего
48:13 Что после войны? Мир, компромисс или новые конфликты
50:10 Вечный мир и неизбежность противоречий
51:57 Образы будущего: технофашизм, корпоратократия, неоатлантизм
01:03:15 Украинизация Европы и новые риски
01:04:57 Опасность «голема» — сил, вышедших из-под контроля
01:05:55 Геополитические стратегии и новые точки конфликта
01:08:44 Миграция, милитаризация и новые угрозы
01:10:32 Международные конфликты и агрессия против КНДР
01:11:25 Образ будущего России и идея Фёдорова
01:12:42 Выход за пределы Земли и воскрешение умерших
01:13:00 Фёдоровские общины и идеи Проханова
01:13:42 Путин о продлении жизни до 150 лет
01:14:39 Трансгуманизм Запада и русское преображение
01:15:36 Антропологическая развилка: расчеловечивание или духовное будущее
01:16:25 Конфликты и новая фашизация
01:18:08 Культура коротких текстов и управление смыслом
01:18:57 Воспитательное измерение и выбор будущего

#Багдасарян #Будущее #Футурология #ИИ #Трансгуманизм #Россия #Философия #История #Геополитика

Ключевые идеи видео

1. Отсутствие образа будущего
В современной России и мире в целом отсутствует чётко сформулированный и широко разделяемый образ желаемого будущего. Если в советский период было общее представление о цели и векторе развития (например, коммунизм как будущее для всех), то сегодня глобальная футурология как дисциплина недооценена, её практически нет ни в университетах, ни в общественном сознании.

2. Западные элиты и проектирование будущего
Размышления западных техно- и финансовых элит (Маск, Тиль) определяют стратегию будущего, однако этот проект чужд российской культуре. Маск говорит о наступлении эпохи, когда весь человеческий опыт передан ИИ, и новый прогресс возможен только через машины; Тиль мыслит об эсхатологических процессах, в том числе через “взрыв” системы – ядерную войну, трансгуманизм, замену человека.

3. Будущее как отбор и технофашизм
Доминирует подход, согласно которому будущее будет “не для всех” ― отсюда проекты технологического отбора, идея неравенства, замена человека машинами, технофашизм. Это перекликается с протестантскими и западными представлениями об избранности и разделении.

4. Утрата континуума времени и нарастание хаоса
Разрушение связей прошлого, настоящего и будущего (континуума) ведёт к состоянию неопределённости, ситуативности, психологической подавленности и социальной апатии. Уверенность в завтрашнем дне исчезает, жизненные и демографические стратегии рушатся, всё сводится к сиюминутному выживанию.

5. Методы мышления о будущем
Описаны различные подходы в футурологии: экстраполяция трендов, циклы, аналогии, инсайдерская разведка, сценарное моделирование, маятниковые теории, откровения, диалектика. На Западе доминируют трендовые и проектные методы, в России исторически больше склоняются к экзистенциалистским и волевым подходам.

6. Метафоры и цивилизационные различия
Будущее может трактоваться как продлённое настоящее, как итог кризиса и перелома, как возвращение к прошлому, как результат выбора (особенно – нравственного). Для западной традиции характерны модели детерминизма или хаоса; для российской – развилка, экзистенциальный выбор (добро/зло, армагеддон/преображение).

7. Российская перспектива: будущее как выбор и духовное преображение
Для России ключевой становится идея развилки, борьбы за образ будущего и за право на собственный проект. Среди возможных сценариев: техногенное обострение, евразийская интеграция, новая миссия человечества, духовное преображение человека (идея Фёдорова – возвращение к бессмертию, обожение), противостояние дегуманизации, консюмеризму и трансгуманизму.

8. Конфликт вокруг Украины как пример патовой ситуации
Показан тупик современного глобального конфликта: ни одна из сторон не может отступить, дипломатического решения не просматривается; история знает лишь временные передышки между войнами. Возможные сценарии для Украины многообразны – от возвращения в “русский мир” до раздела, новых конфликтов, распада.

9. Сценарии будущего России
Выделено шесть негативных сценариев (распад, западный или восточный откат, инструментализация Западом, внутреннее озлобление, бюрократизация) и шесть более позитивных (евразийская интеграция, цитадель, северная цивилизация, авангард антизапада, новый порыв, мировой смысловой проект).

10. Антропологическая развилка и вызов смерти
Футурология будущего включает антропологический разлом: или человек становится “искусственным”, или выбирает путь духовного преображения и общечеловеческого бессмертия (русская линия Фёдорова, Проханова, православие как идея преображения, а не техногенного бессмертия элит по западному образцу).

11. Роль смыслов и образования
Современное управление строится на обесценивании смыслов, фрагментации информации. Россия может противопоставить этому возвращение к цельному смыслу, культуре, воспитанию будущих поколений.

Выводы и размышления

В этой лекции Вардан Багдасарян приглашает к разговору о том, куда и каким способом движется человечество: между технофашизмом, контролем через ИИ и технологиями, с одной стороны, и возможностью духовного, экзистенциального, антропологического преображения — с другой. Ключевая идея не в том, чтобы догматично предсказать “правильный” путь, а в том, чтобы признать множественность возможностей и необходимость осознанного выбора: будущее складывается не только из трендов и технологических импульсов, но и из личной и коллективной воли, устремлённой к смыслу.

Автор подчёркивает: если общество не выработает своего образа будущего, этот образ неизбежно будет насаждён извне — и принесёт новые формы колонизации, отъёма субъектности и человеческого достоинства. Именно поэтому важно не только рефлектировать (чем часто грешит философия сама ради себя), а строить собственные смыслы, опираясь на уникальные культурные коды, на опыт, на уважение к человеческой свободе и ценности жизни.

Завершается размышление вопросом: каким будет наш выбор на развилке—станем ли мы “проектом” для элит, следуя трендам, или попытаемся (пусть в условиях неопределённости) создать свой “прообраз” будущего, в котором сохранится и субъектность, и духовная глубина, и любовь к человеку? Можно ли удержать человеческое в человеке и тем самым — сохранить надежду на преодоление не только смерти, но и внутреннего распада?

Какой образ будущего мы действительно хотим? Возможно ли соединение технологического прогресса с духовным преображением, или человечество неумолимо катится к одной из мрачных версий своей истории — если не начнёт осознанно строить альтернативу уже сегодня?
