Вардан Багдасарян, историк и профессор, размышляет о будущем человечества. Он рассматривает различные сценарии, от футурологии до трансгуманизма и технофашизма. Особое внимание уделяется перспективам России, необходимости создания собственной футурологической стратегии и моральным аспектам цивилизационного выбора. Багдасарян также анализирует идеи Илона Маска и Питера Тиля, а также русскую эсхатологическую культуру.

00:00 Введение: зачем говорить о будущем?

01:22 Илона Маск: ИИ как хранитель и создатель знаний

03:49 Питер Тиль и эсхатология антихриста

04:49 Стабилизация как угроза развитию человечества

17:21 Катастрофа в позитивных сценариях будущего

18:41 Эсхатологическая культура России

19:35 Одномерность восприятия времени сегодня

20:32 Будущее как развилка выбора

29:12 Методы футурологии и Кондратьевские циклы

31:04 Метод аналогий и разведки

36:34 Модерн, постмодерн и будущее

37:30 Метафоры будущего: скачок, падение, Армагеддон

39:01 Западная и российская модели будущего

48:13 Что после войны? Мир, компромисс или новые конфликты

50:10 Вечный мир и неизбежность противоречий

51:57 Образы будущего: технофашизм, корпоратократия, неоатлантизм

01:03:15 Украинизация Европы и новые риски

01:04:57 Опасность «голема» — сил, вышедших из-под контроля

01:05:55 Геополитические стратегии и новые точки конфликта

01:08:44 Миграция, милитаризация и новые угрозы

01:10:32 Международные конфликты и агрессия против КНДР

01:11:25 Образ будущего России и идея Фёдорова

01:12:42 Выход за пределы Земли и воскрешение умерших

01:13:00 Фёдоровские общины и идеи Проханова

01:13:42 Путин о продлении жизни до 150 лет

01:14:39 Трансгуманизм Запада и русское преображение

01:15:36 Антропологическая развилка: расчеловечивание или духовное будущее

01:16:25 Конфликты и новая фашизация

01:18:08 Культура коротких текстов и управление смыслом

01:18:57 Воспитательное измерение и выбор будущего

