Китай против США, или Сюжет Троянской войны XXI века | Андрей Школьников
Геостратег Андрей Школьников даёт свою оценку предстоящему глобальному противостоянию двух сверхдержав.
Ведущий: Роман Шахов
Комментарий редакции
Ключевые идеи видео
1. Сравнение противостояния США и Китая с Троянской войной
- Автор предостерегает от буквального переноса мифологических аналогий, предлагая рассматривать Троянскую войну как символ эпохального кризиса, столкновения цивилизаций, где итогом становится разрушение старых порядков, а не победа одной из сторон.
- Важно различать мифологический нарратив и реальные исторические процессы. Сама Троянская война произошла на переломе эпох, при крушении Бронзового века совместно с климатическими кризисами и миграциями, что привело к исчезновению старых культур и возникновению новых.
2. Логика больших противостояний
- Древние войны часто велись не ради выгоды, а чтобы «меньше проиграть» — победитель не обязательно спасается, просто его шансы выжить слегка выше.
- Автор видит параллели с современной ситуацией: нынешнее противостояние США и Китая может привести к разрушительным последствиям для обеих сторон — не столько выигрыш для сильнейшего, сколько тот, кто выживет в мире после «слома».
- Обращение к «Троянскому» сценарию, где ресурсы, которые всё равно сгорят или устареют, целесообразно бросить в сражение, сопоставляется со списанием старого вооружения США в возможной новой войне.
3. Роль России и поведение Китая
- Китай характеризуется как излишне осторожный игрок, «боящийся прыгнуть за флажки» — по мнению автора, Китай уже упустил несколько исторических шансов усилить свои позиции, потенциально заключив с Россией более тесный союз.
- В данный момент Китай действует исключительно от обороны, не проявляя стратегической инициативы; его шанс выиграть — только воспользоваться крупной ошибкой США.
- При этом автор считает, что в современном геополитическом кризисе Россия уже прошла критическую точку и по устойчивости стоит особняком — несмотря на внутренние проблемы, её вызовы иные по характеру и менее фатальны, чем у Китая или США.
4. Технологические уроки и вопросы доверия
- Пример с совместным авиастроительным проектом и попыткой Китая «дешево получить всё» — иллюстрация того, что краткосрочная экономия часто оборачивается невосполнимыми долгосрочными потерями.
- Важность стратегического мышления и готовности жертвовать текущей выгодой ради будущих преимуществ выходит на первый план; Китай, в данном контексте, проигрывает из-за неспособности быть человеком, а не только экономическим субъектом.
5. Внутренние и общественные процессы в России
- Феномен крестных ходов, массовых акций и консолидации общества рассматривается как индикатор зрелости социального организма, способного управлять рисками радикализации и манипуляций через баланс и консервативное обновление.
- Власть и общество, по мнению автора, выбранным курсом минимизируют опасные разломы, а проблемы возведены в управляемое состояние, что отличает Россию от западных государств, сталкивающихся с кризисами идей и идентичности.
---
Вывод и философские размышления
В этой беседе предлагается видеть любые крупные мировые противостояния не как схватку героических фигур, а как результат исторических процессов, где судьбоносную роль играют циклы — изломы в ресурсах, технологиях, климате, векторе цивилизаций. Попытка «разыскать» в нынешних конфликтах современного Ахиллеса или Елену Прекрасную скорее уводит нас от сути: важнее понять, по каким правилам играет эпоха и какие глубинные перемены за ними кроются.
Сравнивая процессы в человеческой истории с жизнью сложных систем — от экосистем до искусственного интеллекта — мы видим: наступает момент, когда борьба идет не за победу, а за право быть хотя бы последним, кто уйдёт с арбитры. Парадоксально, что в такой логике даже рациональный расчет часто оказывается вторичным: от актора требуется не столько выгода, сколько готовность к потерям, которые неизбежны.
Для Китая и США автор видит сценарий троянского типа: расклад заключается не в том, чтобы кто-то выжил «старым», а в том, чтобы уцелевший оказался способным адаптироваться в новом мире. Китай слишком осторожен, США могут превзойти в риске, Россия — уже изменилась, хотя её успехи ещё неочевидны.
В практическом плане здесь можно вывести: ценность стратегических союзов, внятного доверия, умения смотреть дальше текущей выгоды. Как и в жизни отдельного человека — попытка экономить на большом может в будущем лишить главного шанса.
Наконец, видео задаёт вопрос о природе перемен: неужели каждая эпоха обречена повторять свой «троянский цикл», где итогом станет перерождение через кризис? Или всё же возможна стратегия, в которой осознанный субъект сумеет уклониться от игры «игра с отрицательной суммой»? Быть может, поиск этой альтернативы — и есть подлинный смысл стратегии, личной или глобальной?