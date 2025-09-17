Главная » Видео, Политика, Творчество

Китай против США, или Сюжет Троянской войны XXI века | Андрей Школьников

11 0
Переслано от: Точка Сборки

Полные версии всех программ: https://t.me/auropodcastbot

Геостратег Андрей Школьников даёт свою оценку предстоящему глобальному противостоянию двух сверхдержав.

Ведущий: Роман Шахов

Ознакомиться с программой тренинга «КОД ЛИЧНОСТИ» и оставить заявку на участие можно по ссылке: https://genesis-academy.ru/kod_lichnosti?utm_source=youtube&erid=2vtzqwym17m

Дзен: https://dzen.ru/assemblage_point
Телеграм-канал «Точка сборки» https://t.me/aurora_technology

#АндрейШкольников #РоманШахов #ТочкаСборки

Комментарий редакции

Ключевые идеи видео


1. Сравнение противостояния США и Китая с Троянской войной
- Автор предостерегает от буквального переноса мифологических аналогий, предлагая рассматривать Троянскую войну как символ эпохального кризиса, столкновения цивилизаций, где итогом становится разрушение старых порядков, а не победа одной из сторон.
- Важно различать мифологический нарратив и реальные исторические процессы. Сама Троянская война произошла на переломе эпох, при крушении Бронзового века совместно с климатическими кризисами и миграциями, что привело к исчезновению старых культур и возникновению новых.

2. Логика больших противостояний
- Древние войны часто велись не ради выгоды, а чтобы «меньше проиграть» — победитель не обязательно спасается, просто его шансы выжить слегка выше.
- Автор видит параллели с современной ситуацией: нынешнее противостояние США и Китая может привести к разрушительным последствиям для обеих сторон — не столько выигрыш для сильнейшего, сколько тот, кто выживет в мире после «слома».
- Обращение к «Троянскому» сценарию, где ресурсы, которые всё равно сгорят или устареют, целесообразно бросить в сражение, сопоставляется со списанием старого вооружения США в возможной новой войне.

3. Роль России и поведение Китая
- Китай характеризуется как излишне осторожный игрок, «боящийся прыгнуть за флажки» — по мнению автора, Китай уже упустил несколько исторических шансов усилить свои позиции, потенциально заключив с Россией более тесный союз.
- В данный момент Китай действует исключительно от обороны, не проявляя стратегической инициативы; его шанс выиграть — только воспользоваться крупной ошибкой США.
- При этом автор считает, что в современном геополитическом кризисе Россия уже прошла критическую точку и по устойчивости стоит особняком — несмотря на внутренние проблемы, её вызовы иные по характеру и менее фатальны, чем у Китая или США.

4. Технологические уроки и вопросы доверия
- Пример с совместным авиастроительным проектом и попыткой Китая «дешево получить всё» — иллюстрация того, что краткосрочная экономия часто оборачивается невосполнимыми долгосрочными потерями.
- Важность стратегического мышления и готовности жертвовать текущей выгодой ради будущих преимуществ выходит на первый план; Китай, в данном контексте, проигрывает из-за неспособности быть человеком, а не только экономическим субъектом.

5. Внутренние и общественные процессы в России
- Феномен крестных ходов, массовых акций и консолидации общества рассматривается как индикатор зрелости социального организма, способного управлять рисками радикализации и манипуляций через баланс и консервативное обновление.
- Власть и общество, по мнению автора, выбранным курсом минимизируют опасные разломы, а проблемы возведены в управляемое состояние, что отличает Россию от западных государств, сталкивающихся с кризисами идей и идентичности.

---

Вывод и философские размышления


В этой беседе предлагается видеть любые крупные мировые противостояния не как схватку героических фигур, а как результат исторических процессов, где судьбоносную роль играют циклы — изломы в ресурсах, технологиях, климате, векторе цивилизаций. Попытка «разыскать» в нынешних конфликтах современного Ахиллеса или Елену Прекрасную скорее уводит нас от сути: важнее понять, по каким правилам играет эпоха и какие глубинные перемены за ними кроются.

Сравнивая процессы в человеческой истории с жизнью сложных систем — от экосистем до искусственного интеллекта — мы видим: наступает момент, когда борьба идет не за победу, а за право быть хотя бы последним, кто уйдёт с арбитры. Парадоксально, что в такой логике даже рациональный расчет часто оказывается вторичным: от актора требуется не столько выгода, сколько готовность к потерям, которые неизбежны.

Для Китая и США автор видит сценарий троянского типа: расклад заключается не в том, чтобы кто-то выжил «старым», а в том, чтобы уцелевший оказался способным адаптироваться в новом мире. Китай слишком осторожен, США могут превзойти в риске, Россия — уже изменилась, хотя её успехи ещё неочевидны.

В практическом плане здесь можно вывести: ценность стратегических союзов, внятного доверия, умения смотреть дальше текущей выгоды. Как и в жизни отдельного человека — попытка экономить на большом может в будущем лишить главного шанса.

Наконец, видео задаёт вопрос о природе перемен: неужели каждая эпоха обречена повторять свой «троянский цикл», где итогом станет перерождение через кризис? Или всё же возможна стратегия, в которой осознанный субъект сумеет уклониться от игры «игра с отрицательной суммой»? Быть может, поиск этой альтернативы — и есть подлинный смысл стратегии, личной или глобальной?
Редактор: simple4o
Источник: https://rutube.ru/video/113e7793040227189bd145b99d163e59/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Холодная война XXI века (16+)
Энергетическая война: Правила «игры» в XXI веке
Как Китай захватит США, а они и не заметят | КиберДед Андрей Масалович
Корона для вируса: откуда взялась чума XXI века и как изменится мир после пандемии?
Аркаим XXI век - концепция геостратегического усиления России
Заговор против человечества. XXI век (Часть II)
XXI век глазами Никола Тесла
Определяющая черта XXI века

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru