Чиновники-коррупционеры – вторая нефть
Знаете, когда в 2009 году Сергей Борисович Иванов произнес фразу “люди – вторая нефть”, ее, конечно, сразу же переврали. Она была про то, что надо вкладывать не в месторождения, а в людей – учить их и уже начать опираться на людей, как основу государства.
Но ей придали другие смыслы: люди – это ресурс, из которого надо всем извлекать (качать, пампить) доход.
И вот смотрю я на один из коррупционных скандалов с главой регионального суда, у которого изъяли имущества на 13 млрд. рублей (думаю, что это не всё, что было и есть) и думаю: вот же оно! Вот то, что перекроет дефицит бюджета.
По сегодняшним прогнозам, дефицит бюджета может составить 8 трлн. рублей. Так вот, это всего лишь надо пощупать 615 государевых служащих, уровня не ниже главы суда Адыгеи. А у нас чиновников и околочиновников – миллионы, у которых очень легко сравнить собственность их и их семьи и их же доходы. И тогда может оказаться, что нам хватит денег не просто на войну и победу, но и на совсем другое развитие страны.
1. Первоначальный смысл фразы «люди — вторая нефть» был искажен.
Изначально речь шла о необходимости инвестировать в людей, их образование и развитие, чтобы они стали основой государства. Однако в общественной интерпретации людей стали воспринимать как ресурс для извлечения дохода.
2. Коррумпированные чиновники представляют собой скрытый источник богатств.
Пример приводится с главой регионального суда, у которого найдено имущество на 13 млрд рублей — автор видит в таких фигурах потенциальный источник средств для покрытия бюджетного дефицита.
3. Масштабы коррупции позволяют гипотетически закрыть значительный бюджетный дефицит.
Подсчёт: если конфисковать подобные активы примерно у 615 высокопоставленных чиновников, можно покрыть дефицит в 8 трлн рублей.
4. Прозрачность и сравнение доходов с собственностью могли бы выявить резервы для страны.
Упоминается, что миллионов чиновников и околочиновников можно легко проверить на соответствие их доходов и реальной собственности.
5. Средства, полученные от борьбы с коррупцией, дали бы возможность не только финансировать войну, но и инвестировать в развитие страны.
Вывод:
Статья демонстрирует характерный для современного общества конфликт между публично декларируемыми ценностями (инвестиции в человека) и реально действующими практиками (коррупция и превращение человека в ресурс для обогащения избранных). Звучит почти парадоксально: нефть, добываемая из глубин земли, была «заменена» на богатство, извлекаемое из коррупционных схем, где люди — всего лишь инструмент.
Из междисциплинарной перспективы этот текст перекликается с классическими размышлениями о природе государства и гражданина. Как в трудах социального конструктивизма, так и в современной экономической теории подчёркивается, что несправедливое распределение ресурсов разрушает социальные институты, подтачивая доверие между людьми и государством. Коррупция — не просто моральный изъян, но фактор, напрямую влияющий на экономику, развитие и общественную психологию.
Любопытно, как в этой статье экономический анализ (дефицит бюджета, способы его закрытия) соединяется с социально-психологическим разочарованием в чиновниках. Здесь виден и отзвук исторических примеров — например, практика люстраций или антикоррупционных чисток в разные эпохи.
Однако, если рассматривать вопрос с философской точки зрения, встаёт вопрос: где проходит грань между борьбой с коррупцией как прагматической необходимостью и соблазном использовать её как лёгкий выход вместо системных реформ? Ведь искоренение коррупции требует не только изъятия богатств, но и переосмысления самой структуры власти, культуры прозрачности, доверия и подотчётности.
В итоге, текст склоняет к мыслителям размышлениям о природе коллективных ресурсов: действительно ли эффективнее гнаться за коррупционными миллиардами или инвестировать долгосрочно в развитие человеческого капитала, образования и справедливых институтов?
Открытый вопрос:
Что безопаснее и продуктивнее для общества в долгосрочной перспективе — эпохальные антикоррупционные конфискации или постепенное, терпеливое созидание институтов, которые минимизируют саму возможность коррупции? Не является ли теневая коррупционная "нефть" симптомом более глубокой болезни социального устройства?
Не так, “терпилой”, крайним в пищевой цепочке оказывается самый слабый и бесправный, у кого воруют, из кого выкачивают нефть диаспоры, национальные республики, чиновники и др. Русский народ в итоге недоедает и беднеет.