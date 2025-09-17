Чиновники-коррупционеры – вторая нефть

Знаете, когда в 2009 году Сергей Борисович Иванов произнес фразу “люди – вторая нефть”, ее, конечно, сразу же переврали. Она была про то, что надо вкладывать не в месторождения, а в людей – учить их и уже начать опираться на людей, как основу государства.

Но ей придали другие смыслы: люди – это ресурс, из которого надо всем извлекать (качать, пампить) доход.

И вот смотрю я на один из коррупционных скандалов с главой регионального суда, у которого изъяли имущества на 13 млрд. рублей (думаю, что это не всё, что было и есть) и думаю: вот же оно! Вот то, что перекроет дефицит бюджета.

По сегодняшним прогнозам, дефицит бюджета может составить 8 трлн. рублей. Так вот, это всего лишь надо пощупать 615 государевых служащих, уровня не ниже главы суда Адыгеи. А у нас чиновников и околочиновников – миллионы, у которых очень легко сравнить собственность их и их семьи и их же доходы. И тогда может оказаться, что нам хватит денег не просто на войну и победу, но и на совсем другое развитие страны.

Думай с Роман Алехин