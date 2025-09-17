17 сентября 1939 г. – день воссоединения триединого русского народа
Освободительный поход Красной Армии (17-29 сентября 1939), годовщина которого опять по дурной традиции никак не отмечается в России, – знаменательная дата в истории российского государства и русского народа (белорусов, великороссов и украинцев).
Поход стал важнейшим событием в многовековом процессе собирания русских земель, начало которому положили ещё московские великие князья и продолжением которого является СВО.
Благодаря Походу от польского ига была освобождена вся Западная Русь (Западная Белоруссия и Западная Украина). На улицах древних русских городов – Львова, Гродно, Бреста – вновь свободно зазвучала русская речь. Поэтому Освободительный поход по праву может и должен стоять в одном ряду с освобождением Левобережной Украины при царе Алексее Михайловиче, а также Белоруссии и Правобережной Украины при императрице Екатерине Великой.
Особо следует подчеркнуть – Освободительный поход стал первым шагом на пути восстановления территориальной целостности страны после краха Российской империи. Чтобы понять, какую роль он сыграл в консолидации советского общества перед надвигающейся войной, и какой удар нанёс по стратегическим интересам геополитических противников СССР, достаточно вспомнить, как возвращение одного лишь Крыма изменило внутриполитическую атмосферу в России, и какую истерическую реакцию оно вызвало у внутренних и внешних врагов России.
Память об Освободительном походе важна для нас и в связи с его неоценимым вкладом в Победу в Великой Отечественной войне. Сейчас можно только гадать, где и какой ценой удалось бы остановить немцев, если бы в 1941 году их от Москвы отделяло на несколько сот километров меньше.
Однако, несмотря на все значение Освободительного похода для нашего государства, на официальном уровне его предпочитают не замечать.
В советское время замалчивание Освободительного похода в значительной мере определялось силой Москвы – зачем лишний раз бередить раны вассальной Польши, давайте будем делать упор на том, что нас объединяет.
После краха СССР замалчивание Похода определялось уже слабостью Москвы, стремлением завоевать благорасположение Запада через покаяние за «грехи» СССР перед «цивилизованным миром» в целом и Польшей в частности.
Но какой смысл делать фигуру умолчания из славного события нашей истории сейчас, после в условиях гибридной войны с западом февраля?
Не пришла ли пора коренным образом пересмотреть историческую политику российского государства?
Как это сделал Александр Лукашенко в Белоруссии после провала попытки государственного переворота в 2020 году. Там тема Освободительного похода была столь же табуирована, как и в России (не надо обострять белорусско-польские отношения) и все призывы общественности, казалось, были гласом вопиющего в пустыне. Однако ныне в Белоруссии это День народного единства – государственный праздник.
Поздравляя белорусов с праздником, стоит не забывать, что 17 сентября 1939 г. – день воссоединения, обретения единства не только белорусского народа, но и всего триединого русского народа. Это наш общерусский праздник и отмечать его должны как в Белоруссии, так и в России, а придет время, надеюсь, и на территории Украины.
Комментарий редакции
1. 17 сентября 1939 года как "день воссоединения" — автор трактует Освободительный поход Красной Армии в Западную Беларусь и Западную Украину как важнейший этап "собирания русских земель" и объединения "триединого русского народа" (великороссов, белорусов и украинцев).
2. Исторический параллелизм и преемственность — проводится аналогия с другими историческими событиями: присоединениями украинских и белорусских земель при Алексее Михайловиче и Екатерине II, а также современными событиями (СВО, "возвращение Крыма").
3. Значение похода для победы в Великой Отечественной — подчеркивается стратегическая важность расширения границ перед войной с Германией; мол, если бы граница осталась прежней, оборона Москвы была бы сложнее.
4. Причины замалчивания события — отмечается, что в разные эпохи советская и российская власть избегала акцентировать внимание на походе: при СССР из дипломатических соображений в отношении Польши, в постсоветское время — чтобы понравиться Западу.
5. Призыв к изменениям в исторической политике — автор настаивает, что эпоха умолчания закончена и необходимо пересмотреть официальное отношение к этому событию, сделав его государственным праздником, как это сделано в Белоруссии.
6. Обобщающий вывод автора — 17 сентября должно стать праздником для всех "русских народов", включая украинцев, и отмечаться на всей "исторической территории".
Аналитический и философский разбор:
Статья построена вокруг идеи исторической преемственности и национального единства, но трактует эти понятия с точки зрения идеалистического взгляда на историю — как на линейный процесс "собирания земли", где прошлое, настоящее и будущее сплетаются в натянутую метафору триединого народа. Подобный подход характерен для нарративов, где акцентируется единство сквозь призму ретроспективной рационализации событий, что часто используется для легитимации современных политических решений.
Здесь заметно стремление подчинить исторический факт символическому смыслу: не столько анализировать, сколько оправдывать (или даже возвеличивать) шаги прошлого через призму казенной "сакрализации". Это противопоставляется более аналитическим и критическим подходам, где каждая эпоха и событие рассматриваются в многообразии мотивов и последствий, а не только в рамках этнического или геополитического идеала.
С точки зрения психологии коллективной идентичности, подобная трактовка — это проявление желания обрести ясные основания для сплочения, особенно в условиях неопределенности. Настойчивый акцент на единстве легко становиться ловушкой идеализации — нежеланием увидеть сложность реального прошлого с его трагедиями, конфликтами, разрушениями судеб. Такая тенденция часто встречается в национальных нарративах по всему миру — идеализированное прошлое подается как "истина", хотя сама истина, как учит история, всегда многообразна.
Неудачное признание разности национальных идентичностей и попытка "склеить" их в единое целое вместо акцента на диалог и принятие различий может приводить к напряженности, а не к подлинному единству. Аналогично, в науке или программировании использование "грубых" классификаций зачастую скрывает важные нюансы и нюансы реальных данных или процессов.
Важно также замечать, что выраженный в статье взгляд на историческую политику как на инструмент внутреннего и внешнего единения становится опасным, если он становится инструментом манипуляции и исключения других точек зрения. Исторические события, как и явления в науке, требуют осознанного, многослойного понимания, где место найдется и для гордости, и для честного анализа трудных страниц.
Практический вывод:
Даже столь спорные и сложные исторические даты могут и должны быть предметом разумного, открытого обсуждения — с постоянным напоминанием себе о многообразии взглядов и опытах всех вовлеченных народов, а не только одной “официальной” правды. Настоящее единство и национальная мудрость рождаются не из замалчивания или возвеличивания, а из признания целостности и сложностей совместной истории.
Открытый вопрос для размышления:
Что важнее для национального самосознания — идеализированное чувство единства через мифологизированную историю, или способность честно видеть как светлые, так и трагические ее стороны, принимая разность подходов, опытов и ценностей? Можно ли построить подлинное единство не на забвении различий, а на их глубоком осознании и открытом диалоге?