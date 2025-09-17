17 сентября 1939 г. – день воссоединения триединого русского народа

Освободительный поход Красной Армии (17-29 сентября 1939), годовщина которого опять по дурной традиции никак не отмечается в России, – знаменательная дата в истории российского государства и русского народа (белорусов, великороссов и украинцев).

Поход стал важнейшим событием в многовековом процессе собирания русских земель, начало которому положили ещё московские великие князья и продолжением которого является СВО.

Благодаря Походу от польского ига была освобождена вся Западная Русь (Западная Белоруссия и Западная Украина). На улицах древних русских городов – Львова, Гродно, Бреста – вновь свободно зазвучала русская речь. Поэтому Освободительный поход по праву может и должен стоять в одном ряду с освобождением Левобережной Украины при царе Алексее Михайловиче, а также Белоруссии и Правобережной Украины при императрице Екатерине Великой.

Особо следует подчеркнуть – Освободительный поход стал первым шагом на пути восстановления территориальной целостности страны после краха Российской империи. Чтобы понять, какую роль он сыграл в консолидации советского общества перед надвигающейся войной, и какой удар нанёс по стратегическим интересам геополитических противников СССР, достаточно вспомнить, как возвращение одного лишь Крыма изменило внутриполитическую атмосферу в России, и какую истерическую реакцию оно вызвало у внутренних и внешних врагов России.

Память об Освободительном походе важна для нас и в связи с его неоценимым вкладом в Победу в Великой Отечественной войне. Сейчас можно только гадать, где и какой ценой удалось бы остановить немцев, если бы в 1941 году их от Москвы отделяло на несколько сот километров меньше.

Однако, несмотря на все значение Освободительного похода для нашего государства, на официальном уровне его предпочитают не замечать.

В советское время замалчивание Освободительного похода в значительной мере определялось силой Москвы – зачем лишний раз бередить раны вассальной Польши, давайте будем делать упор на том, что нас объединяет.

После краха СССР замалчивание Похода определялось уже слабостью Москвы, стремлением завоевать благорасположение Запада через покаяние за «грехи» СССР перед «цивилизованным миром» в целом и Польшей в частности.

Но какой смысл делать фигуру умолчания из славного события нашей истории сейчас, после в условиях гибридной войны с западом февраля?

Не пришла ли пора коренным образом пересмотреть историческую политику российского государства?

Как это сделал Александр Лукашенко в Белоруссии после провала попытки государственного переворота в 2020 году. Там тема Освободительного похода была столь же табуирована, как и в России (не надо обострять белорусско-польские отношения) и все призывы общественности, казалось, были гласом вопиющего в пустыне. Однако ныне в Белоруссии это День народного единства – государственный праздник.

Поздравляя белорусов с праздником, стоит не забывать, что 17 сентября 1939 г. – день воссоединения, обретения единства не только белорусского народа, но и всего триединого русского народа. Это наш общерусский праздник и отмечать его должны как в Белоруссии, так и в России, а придет время, надеюсь, и на территории Украины.

https://dzen.ru/a/ZulPTfWIzV9Wawyh