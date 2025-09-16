Новые цифровые законы | Кибердед раскрывает подробности
Гость программы — Андрей Масалович, эксперт в области кибербезопасности, специалист по конкурентной разведке.
В этом выпуске:
- VPN под подозрением. Штрафы за экстремизм;
- Запрет на рекламу в соцсетях Meta;
- Свой SIM – никому! Штрафы за передачу номера телефона;
- Блокировка операций и лимит наличных;
- RuStore – магазин приложений по-русски;
- Предустановка MAX на каждый телефон;
- Мероприятия под надзором.
Ведущий: Игорь Печёнкин
Комментарий редакции
Ключевые идеи, обсуждаемые в этом видео:
1. Законодательные нововведения в цифровой сфере
– Использование VPN в России само по себе не запрещено, однако появились штрафы за попытки поиска экстремистских материалов, в том числе при помощи VPN.
– За распространение VPN предусмотрены серьезные штрафы, что находится в русле общемировых тенденций контроля над цифровыми инструментами (пример Китая и Бразилии).
– Законодательные ограничения и технические меры растут вместе с цифровой зрелостью регулятора, сейчас Роскомнадзор действует более системно и с учетом опыта других стран.
2. Борьба со спамом и мошенничеством
– Операторы обязаны по запросу блокировать определенные зоны номеров.
– Обязательное маркирование звонков (корпоративный, банковский и т.п.) – мировой тренд, заимствованный из Европы и США.
– Меры не уникальны для России, а являются частью глобального реагирования на массовые злоупотребления телефонными коммуникациями.
3. Закон о национальном мессенджере «Макс»
– Введение и обязательная установка “Макса” – проект национального цифрового суверенитета по китайскому типу (аналог WeChat), интегрирующего все коммуникации и сервисы.
– Признается, что проект сырой, но является единственно возможной платформой для реализации российских интересов в условиях санкций и технологической изоляции.
– Оппозиция проекту также интерпретируется как часть внешнего влияния; безопасность и удобство будут дорабатываться.
4. Новые правила работы магазинов приложений
– В тренде борьбы с монополизмом: в России, как и в Европе, продвигается обязательство по альтернативе для монопольных магазинов приложений (пример Apple).
– Для российских разработчиков создание независимых или национальных платформ (Рустор) – насущная необходимость в условиях зарубежных ограничений.
5. Контроль за оборотом SIM-карт и передачей их другим лицам
– Противодействие прокату SIM-карт и ужесточение ответственности за передачу своей SIM-карты обусловлены необходимостью контроля над цифровой идентичностью и борьбы с преступностью.
– Примеры международной практики (Сингапур, Индия) показывают, что проблема глобальна и Россия скорее догоняет остальной мир.
6. Блокировка банковских операций для защиты граждан
– Описывается мировой опыт заморозки подозрительных транзакций и уведомления клиентов о подозрительных переводах; меры воспринимаются не как средство “закрутить гайки”, а как логичная защита уязвимых категорий граждан.
7. Новые правила публичных мероприятий и надзор
– Новое регулирование массовых мероприятий не воспринимается как тотальный контроль, а как необходимая мера безопасности (пример трагедии на Хэллоуин в Корее).
– Балансируется между здравым смыслом и необходимостью обеспечения общественной безопасности.
8. Проблема публикации информации об уязвимостях
– Контекст: публикации методик взлома находят критику. Признается необходимость баланса между открытостью знаний и противодействием преступности.
– Пример с развитием искусственного интеллекта: проникновение на компьютер и “хакерство” могут осуществляться не посредством фишек и уязвимостей, а использованием нейросетей и социнжиниринга.
Аналитический и философский взгляд
На примере рассмотренных законов и цифровых инициатив Россия стремится встроиться в мировой тренд цифрового суверенитета – создание и развитие собственных систем с опорой на национальные интересы. В то же время, эта динамика напоминает ситуацию с распространением технических новинок: когда новые правила внедряются, часто уже сложно различить, где проходит граница между разумной заботой о гражданах и избыточным регулированием, ведущим к ограничению свобод.
Показательно, что в дискурсе есть место для сравнения западных демократий и авторитарных государств: строгие меры встречаются повсеместно, а не только там, где публично обсуждаются “полицейские” сценарии. Это напоминает о природе истины как многогранного явления, в котором нормы и свободы проявляются по-разному в зависимости от культурного и исторического контекста. Например, борьба со спамом и мошенничеством объединяет страны с разными системами власти, хотя каждый раз обосновывается и реализуется по-своему.
Отдельного внимания заслуживает тема технической грамотности общества: описано, что люди зачастую не различают свободу и вседозволенность (безнаказанность), что приводит к неоднозначному восприятию ограничительных мер. Любопытно, что сам ведущий подчеркивает – понимание, как устроена реальность, упростило бы принятие новых правил, и даже если нововведения не всегда нравятся, они становятся понятнее на фоне общемировых изменений.
Ещё важный мотив беседы — поиск баланса между открытостью и безопасностью: как сотрудничество профессионального сообщества и государства может уберечь от нанесения вреда. Тема уязвимостей и их публикации указывает, что технический прогресс постоянно ускользает от ограничений и жестких запретов, расширяя горизонты возможностей даже вопреки барьерам: поэтому новые вызовы требуют не столько запретительных мер, сколько междисциплинарного диалога и адаптации.
Также в беседе осторожно проводится различие между догматическим регулированием (тотальным контролем) и ситуативной необходимостью (реакцией на вызовы времени), что отражает более гибкое понимание истины и необходимости принятия решений “здесь и сейчас”.
Выводы:
Видео становится выразительным срезом современного цифрового общества, борющегося за суверенитет, безопасность и баланс между свободой и ответственностью. Россия идет в фарватере общемировых трендов, интегрируя опыт других стран и одновременно сталкиваясь со своими уникальными вызовами. Точки зрения участников наполнены прагматизмом, но отдают должное философским вопросам: где проходит грань между безопасностью и контролем, свободой и безнаказанностью, технологическим развитием и сохранением личных прав?
Открытый вопрос для размышления:
В динамично меняющемся мире, где государства и корпорации стремятся одновременно обеспечить безопасность и сохранить свободу, как каждый из нас может осознанно выбирать и выстраивать свою цифровую идентичность, сохраняя внутреннюю автономию и не теряя связь с реальностью? Где заканчивается разумная забота и начинается чрезмерный контроль, и как современному человеку учиться различать эти границы — не вслед за шумом запретов, а руководствуясь внутренней честностью и пониманием сути происходящего?