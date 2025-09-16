Искусствовед Максим Гаубец. Разбираем авторскую концепцию «промышленности каменного века»: не «первобытные люди с каменными топорами», а крупносерийные циклы — от каменоломен до доводки на объекте. Подземные разработки Северной Месопотамии, где нет следов копоти; логистика и транспорт без слонов и салазок; следы тросовых пил, буров и «расчёски» на блоках; Термессос как производственная площадка с десятками незавершённых саркофагов; анатолийские колеи во Фригии, будто оставленные «самоходными» повозками; Баальбек и его карьеры с заготовками в сотни и тысячи тонн; Сарды — столица Лидии — с колоннами, каннелюрами и металлическими втулками, где финишная обработка шла уже после установки. Тема катастроф и «засыпанных» комплексов — как фактор сохранности. Что в этих следах — рутина древних технологий, а что — вызов нашим учебникам?

00:00 Вступление

00:59 Что такое «промышленность каменного века»

03:21 Баальбек: архитектура и гигантские блоки

06:34 Карьеры Баальбека: заготовки весом в 900–1400 т

10:05 Подземные карьеры Месопотамии: вторичное использование

14:40 Почему карьеры «не замечают» исследователи

16:22 Пограничные карьеры: Рим vs Персия, христианские гробницы

19:19 Дальние перевозки и критика «школьной» логистики

21:28 Свет в подземельях: тьма и проблема копоти

24:49 Зеркала не работают: ограничения «светопередачи»

26:32 Следы на сводах и стенах: сегменты, дуги, симметрия

29:17 Засыпанные разработки у сирийской границы

32:03 Термессос: «фабрика» саркофагов, а не кладбище

34:27 Масса заготовок и невозможность вывоза по рельефу

40:16 Фригия: анатолийские колеи на камне

45:26 Тросовые пилы, следы бура, переделка в византийские церкви

50:00 Мрамор: тонкая доводка, сверление, «подписи» и деформации

54:57 Сарды (Лидия): колоннада, втулки, свинец, каннелюры

58:43 Финишная обработка «на месте», минимальные погрешности

01:02:40 «Засыпка» храмов и сохранность комплекса

01:11:06 Выводы, вопросы к технологиям и анонс продолжения

