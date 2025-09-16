Историк и политолог Игорь Шишкин анализирует пакт Молотова–Риббентропа и его последствия для Британской империи, Третьего рейха, СССР и США. В выпуске рассматривается, как пакт изменил мировой баланс сил, ускорил крах колониальной системы и предопределил формирование антигитлеровской коалиции. Подробно разбираются роль Сталина, значение ленд-лиза, стратегические просчёты Англии и создание восточной промышленной базы СССР, обеспечившей победу в войне.

00:00 — Введение: пакт и мировая политика

00:33 — Враги Британской империи в 1930-е

04:22 — Мюнхенский договор и его последствия

15:41 — Отношение к лидерам и идеологиям

16:36 — Дискриминация в Третьем рейхе и США

17:24 — Значение пакта Молотова–Риббентропа

27:26 — Война как инструмент гибели Британской империи

28:23 — Последствия для США и Германии

31:09 — Пакт и крах империи Британии

33:50 — Германия и спокойная граница

39:29 — Попытки англичан дезавуировать пакт

40:36 — Стратегические варианты для Англии

42:17 — Роль пакта в создании антигитлеровской коалиции

43:41 — Значение ленд-лиза для СССР

44:36 — Влияние пакта на исход войны

47:23 — Создание восточной промышленной базы

48:39 — Итоги: «пакт победы»

