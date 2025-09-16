Художник, восхитивший Пушкина. Художник, чьи картины Николай I однажды потребовал убрать с выставки — и которого потом отправил в морское путешествие со своим сыном. Художник, получивший право носить мундир Морского министерства.

Он прожил 82 года, был ещё современниками признан гением, любим жёнами, детьми и внуками, много заработал — столь счастливая судьба может даже показаться скучной.

Однако сообщения о его гибели на море выходили в прессе, когда ему не было еще и 30. Он писал в Севастополе во время Крымской войны, где адмирал Павел Нахимов даже отдал распоряжение передать художнику план расположения кораблей. Будучи мальчиком из очень небогатой семьи, объездил десятки стран Европы, посетил США, присутствовал на открытии Суэцкого канала, по приглашению адмирала и первооткрывателя Михаила Лазарева участвовал в высадке десанта у Субаши.

Как Ованнес Айвазян стал Иваном Айвазовским. Каким чудом из Феодосии подростком он попал в Академию, в столицу, а потом ещё и закончил её «экстерном». В каких сражениях он участвовал.

О приключениях, радостях и трагедиях Ивана Айвазовского Анастасия Кругликова рассказала на фестивале «Цифровой истории» в Калининграде.

Аудиоверсия: https://disk.yandex.ru/d/DqLMHmknfNfzkA

