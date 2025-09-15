Экспертный разбор мегапроекта «Сила Сибири 2» и нового газового союза России и Китая. Узнайте, почему Пекин годами медлил с решением и что заставило его пойти на сделку именно сейчас. Анализируем, как этот газопровод изменит экономику России после потери европейского рынка и какие выгоды получит сам Китай. Подробно о маршруте через Монголию, будущем «Газпрома» и влиянии на мировую энергетику расскажет Борис Марцинкевич в новом видео

00:00 – Главная новость: старт проекта "Сила Сибири 2"

00:45 – Почему Китай медлил с Силой Сибири 2? Секретный принцип 20%

01:40 – Внутренние проблемы Китая: география и распределение населения

02:30 – Как первая Сила Сибири дошла до Шанхая

03:00 – Меморандум Газпром и CNPC: что подписали на самом деле?

03:52 – Роль Монголии: новый газопровод "Союз-Восток"

04:58 – Новый маршрут по России: газификация Сибири и Дальнего Востока

06:52 – Экономика решает: как Газпром компенсирует потерю рынка ЕС

08:22 – Формула цены на газ: как Европа проиграла, отказавшись от контрактов

12:28 – Геополитика ШОС: крупнейшие потребители и производители энергии за одним столом

13:33 – Главная причина согласия Китая: защита от США и диверсификация

15:30 – Новые соглашения: увеличение поставок и Дальневосточный маршрут

17:07 – Реальная мощность Силы Сибири 1: сколько газа остается в России?

19:02 – Когда ждать газ? Перспективы газификации Красноярска, Забайкалья и Бурятии

20:30 – Стратегический ход России: газовый вентиль теперь смотрит на Восток

Поддержите канал:

https://sponsr.ru/geonrgru/

Сбербанк – 2202 2012 9019 8734 Максим Р.

Тинькофф – 4377 7237 6815 3060 Максим Р.

ВТБ – 2200 2407 5683 3253 Максим Р.

https://yoomoney.ru/to/410018728624134 (донат сервис)

Подписывайтесь на наш Дзен https://dzen.ru/geonrgru

Наш телеграмм: https://t.me/geonrg