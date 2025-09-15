Максим Невенчаный беседует с Сергеем Борисовым, политтехнологом и председателем ассоциации «Русское лето». В центре разговора — консервативная идеология, её восприятие в российском обществе и влияние на политику рождаемости. Обсуждаются деструктивные нарративы в женском сообществе, роль государства в формировании позитивного образа женщины и семьи, влияние социальных сетей, проблемы эскорта и порнографии. Поднимается вопрос: может ли государство эффективно регулировать информационное пространство и формировать правильные ценности, способствующие росту рождаемости и укреплению традиционных ролей.

00:00 – Введение. Представление Сергея Борисова

01:00 – Что такое консерватизм и как он воспринимается в обществе

13:57 – Деструктивные нарративы в женском сообществе

26:18 – Туризм и многоженство: пример Красной Поляны

27:06 – Проблемы политики рождаемости

28:24 – Женщины в госпропаганде и проблема эскортниц

39:13 – Роль государства в формировании нарративов

40:15 – Социальные сети и восприятие женщин

41:48 – Предложения по изменению ситуации

43:07 – Примеры из исламских стран и временные браки

46:03 – Информационная среда и её влияние на рождаемость

47:38 – Законодательные инициативы по повышению рождаемости

52:35 – Борьба с порнографией и роль Минцифры

53:27 – Государственные структуры и контроль за контентом

54:04 – Консерватизм и политика рождаемости

57:01 – Пропаганда образа жизни и семейных ценностей

58:34 – Корпоративные проекты и место семьи

01:00:10 – Имперский опыт и регулирование контента

01:03:40 – Регулирование трендов и повышение рождаемости

#консерватизм #рождаемость #идеология #госуправление #цензура #семья #политика #общество #Россия #КнижныйДень #НашеЗавтра