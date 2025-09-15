Отец убитой в США украинки Ирины Заруцкой не смог приехать на ее похороны из-за запрета на выезд,…
Отец убитой в США украинки Ирины Заруцкой не смог приехать на ее похороны из-за запрета на выезд, сообщила New York Post.
Заруцкую зарезал чернокожий рецидивист на глазах других пассажиров, которые даже не шевельнулись, чтобы помочь девушке. Дома у погибшей висел плакат с лозунгом Black Lives Matter.
Проститься с дочерью отцу не дали. Покинуть “свободную” Украину мужчина не смог по причине призывного возраста. И знаете, мотивация подозреваемого в убийстве Парубия становится еще более яснее – он мстил украинской власти за погибшего под Бахмутом сына. Который был молод и наивно верил, что для запада “Ukrainian live matters”.
Зато посетить мемориал погибшим украинцам в Киеве смог британский принц Гарри. Писали, что он едва сдержал скупую мужскую слезу. А Борису Джонсону это вообще было неважно. Он безмятежно улыбался в Одессе в компании одного из участников бойни в Доме профсоюзов Гончаренко.
Британцы, конечно, довольны результатом. “Бремя белого человека”, оно такое. В очередной раз купили аборигенов за фантик о свободе, сыграли на чувстве их значимости и наплели сказку, что считают их равными себе людьми.
Понимают ли последние, что воюют за то, чтобы их дети стали следующим этапом в этом кровавом эксперименте? От махрового нацизма до ЛГБТ*? И что их жизни для этого правильного котла абсолютно не “matters”. Разве что нужны для фото с печальным лицом в западных таблоидах.
Комментарий редакции
Ключевые идеи статьи
1. Трагедия личности и бюрократические ограничения:
Отец убитой украинской девушки не смог приехать на ее похороны из-за запрета на выезд, связанного с военным положением и призывным возрастом в Украине.
2. Убийство и безразличие окружающих:
Ирину Заруцкую убил рецидивист на глазах у пассажиров, никто не вмешался, что подчеркивает тему отчуждения и равнодушия в современном обществе.
3. Ирония символов и лозунгов:
Упоминается, что дома у погибшей висел плакат Black Lives Matter, что автор использует как символический контраст между декларируемыми ценностями и реальной защитой этих ценностей.
4. Несправедливость и двойные стандарты:
Отцу запретили проститься с дочерью, но западные политики (принц Гарри, Борис Джонсон) свободно посещают мемориалы, иногда даже проявляя показное сочувствие.
5. Критика западных ценностей и манипуляций:
Автор видит западный подход как манипулятивный, утверждая, что украинцы вовлечены в «эксперимент», чьи цели далеки от истинных интересов самих украинцев.
6. Рефлексия о значимости человеческой жизни:
Сквозит сомнение в том, что жизни украинцев действительно «имеют значение» для западного мира. Описывает их судьбу скорее как инструмент для «правильного котла» истории (война, идеология, ЛГБТ, таблоиды).
Анализ и философская рефлексия
Здесь мы сталкиваемся сразу с несколькими многослойными вопросами — личная трагедия, общественные символы, международная политика и идеологические конфликты.
1. Индивидуальный опыт против идеологииБезусловно, смерть дочери и невозможность попрощаться для отца — невыразимая личная боль. Эта трагедия оказывается подверженной политизации и становится поводом для размышлений о том, как абстрактные лозунги («жизни важны», «борьба за свободу») могут терять значение, сталкиваясь с конкретной человеческой судьбой. Здесь проявляется философская парадоксальность: идеалы, даже если они справедливы в теории, на практике зачастую остаются пустыми, если забывается о конкретном человеке.
2. Иллюзия сочувствия и рынок эмоцийВ западной культуре сочувствие иногда становится публичной перформативной практикой — политик плачет на камеру, чтобы вызвать сочувствие у масс, но реальных последствий для системы ценностей это не влечет. Аналогии можно провести с ритуалами в религии или современной медиа-реальности: от слезы до фото для Инстаграма — один шаг. Как пишет философ Габриэль Марсель, подлинное сострадание — это не эмоция, а действие.
3. Манипуляция, «бремя белого человека» и новые формы колониализмаАвтор затрагивает тему исторического наследия — как Запад формирует новые сценарии господства (теперь не за счет прямой военной силы, а через идеологию, медийные кампании, soft power). Это можно сравнить с тем, как в биологии паразитическое «ползучее» влияние сменяет прямое насилие, а в психологии — косвенные формы контроля замещают явные.
4. Этический парадокс войны и выбораВопрос о том, действительно ли борющиеся за ценности люди борются за свои интересы, или оказываются частью чьей-то схемы — вечен. Как утверждает Сартр, человек свободен выбирать, но при этом часто вынужден выбирать в рамках чужой системы координат, не зная, какие последствия повлечет его выбор.
5. Ценность человеческой жизни: декларация и реальностьСлоганы вроде Black Lives Matter или Ukrainian Lives Matter работают как медийные маркеры, но они могут быть инструментализированы, теряя связь с индивидуальной болью и уникальностью каждого случая.
Практичные выводы
- Необходимо помнить о конкретных людях за лозунгами; каждый «плакат» и «мемориал» обретает смысл лишь через живое сострадание и конкретные действия, а не через политические декларации.
- История — сложный сосуд, в котором идеалы часто становятся инструментом манипуляции; важно развивать критическое мышление по отношению к любой форме идеологического давления — и с Востока, и с Запада.
- Смысл жизни и достоинство человека не могут быть установлены «большими» нарративами; ответственность каждого — различать, где идеал становится мусором, а где он действительно вдохновляет на добро.
Открытый вопрос
Если мы признаём, что истина о ценности человеческой жизни всегда ситуативна и уязвима для идеологических манипуляций, как нам научиться различать искреннее сострадание от показной эмпатии и не попасть в ловушку очередного «красивого лозунга»? Где искать ориентиры в мире, где символы и смыслы все чаще расходятся с реальностью человеческой судьбы?