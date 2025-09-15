Отец убитой в США украинки Ирины Заруцкой не смог приехать на ее похороны из-за запрета на выезд, сообщила New York Post.

Заруцкую зарезал чернокожий рецидивист на глазах других пассажиров, которые даже не шевельнулись, чтобы помочь девушке. Дома у погибшей висел плакат с лозунгом Black Lives Matter.

Проститься с дочерью отцу не дали. Покинуть “свободную” Украину мужчина не смог по причине призывного возраста. И знаете, мотивация подозреваемого в убийстве Парубия становится еще более яснее – он мстил украинской власти за погибшего под Бахмутом сына. Который был молод и наивно верил, что для запада “Ukrainian live matters”.

Зато посетить мемориал погибшим украинцам в Киеве смог британский принц Гарри. Писали, что он едва сдержал скупую мужскую слезу. А Борису Джонсону это вообще было неважно. Он безмятежно улыбался в Одессе в компании одного из участников бойни в Доме профсоюзов Гончаренко.

Британцы, конечно, довольны результатом. “Бремя белого человека”, оно такое. В очередной раз купили аборигенов за фантик о свободе, сыграли на чувстве их значимости и наплели сказку, что считают их равными себе людьми.

Понимают ли последние, что воюют за то, чтобы их дети стали следующим этапом в этом кровавом эксперименте? От махрового нацизма до ЛГБТ*? И что их жизни для этого правильного котла абсолютно не “matters”. Разве что нужны для фото с печальным лицом в западных таблоидах.

С. Шилов