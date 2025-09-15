Недреманное око. М.Е. Салтыков-Щедрин (аудиокнига)
М.Е. Салтыков-Щедрин, “Недреманное око” – аудиокнига. Сатирическая, но оптимистическая сказка об идеальном российском чиновнике. Читает Егор Иванов (Плохой сигнал). Из цикла “Сказки для детей изрядного возраста”.
#СалтыковЩедрин #Недреманноеоко #аудиокнига #плохойсигнал
*Произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина не внесены в Федеральный список экстремистских материалов.
00:00:00 Сказка
00:10:41 Комментарий
Комментарий редакции
1. Сатира на бюрократию и общество
Основной персонаж — прокурор с двумя глазами: дреманым (который ничего не видит) и недреманым (который видит только пустяки). Эта аллегория раскрывает суть бюрократической системы: слепота к реальным проблемам общества и зоркость исключительно к мелочам, отвлекающим от главного.
2. Передача и закрепление общественных изъянов
Рассказ ведут не только о прокуроре: подобная «слепота» становится наследуемой чертой — его потомство и супруга так же наделены этими глазами. Таким образом, Салтыков-Щедрин подчеркивает, что речь не идет о частном пороке власти или одной личности, а об ingrained societal dysfunction — системном изъяне самого общества.
3. Иллюзорность борьбы с преступностью и коррупцией
Прокурор ловит «крикунов», то есть жалующихся на несправедливость, но настоящих преступников не замечает, ибо они «собственники», а значит — вне подозрений. Истинные нарушители закона, осытые коррупционеры и воры — всегда оказываются под защитой «дреманого» (то есть ничего не видящего) ока.
4. Социальное одобрение порочного устройства
Общество само поддерживает порядок, в котором появляется прокурор с такими глазами; оно ждет, когда мальчик вырастет, чтобы получить свою очередную бумагодержавную фигуру — и тем самым соучаствует в фальшивой справедливости.
5. Критика не только власти, но и народа
Произведение важно тем, что акцент смещается с разоблачения одной лишь верхушки на всю структуру общества: оно не только терпит, но и питает этот механизм, передавая его по наследству.
6. Нежелание видеть правду
Даже когда вся сущность порочности обнаружена (например, когда выясняется, что жена — не та, за кого себя выдает), герой предпочитает смириться и жалуется, что ничего не может изменить.
7. Финал и мотив надежды (или её обманчивости)
Финал как бы рисует оптимистичную перспективу: система отвергает «слепых» чиновников, призывая к бодрствованию всех — чтобы глаза и уши были «настиж». Это своеобразная вера автора в возможность перемен, хотя аналитик, рефлексирующий по видео, замечает, что на практике «профессиональные спящие» вполне преуспевают и в современных условиях.
---
Аналитическое осмысление:
Образ прокурора с двумя глазами — прекрасная аллегория двойственности человеческого восприятия, близкой к философским дискуссиям о границах познания и о роли субъективности в толковании фактов. Можно провести аналогии с алгоритмами искусственного интеллекта — ведь современные системы тоже часто акцентируются на выявлении одних паттернов, игнорируя другие (например, машинное зрение замечает закономерности, но не видит смысла).
Сюжет прекрасно иллюстрирует склонность к идеализации порядка и законности, которая на деле вырождается в фарс: власть реагирует на жалобы не по существу, а ради демонстрации деятельности; одновременно защищает реальных злоумышленников, если те встроены в систему.
Вся история — это метафора психологических и социальных защитных механизмов: массовая слепота к собственной внутренней и внешней неправде (self-deception), коллективное избегание «нелицеприятной истины». В йоге говорится о внимательности и видении вещей такими, каковы они есть, — но и йогин в своем поиске может стать пленником субъективных иллюзий, как и материалистический разум ученого, идеализирующего собственные методы. В обоих случаях истина оказывается неуловимой — чаще всего по причине нерешительности взглянуть на вещи под другим углом.
Наконец, рассказ поднимает вопрос ответственности не только отдельных лиц, но и общества, которое своими привычками поддерживает дисфункцию. Удивительно, что и сегодня многие способны найти в тексте узнаваемые черты современной действительности — и это говорит о глубинных механизмах воспроизводства социальных паттернов.
---
Практический вывод:
Салтыков-Щедрин побуждает не только смеяться над пороками «тех наверху», но задуматься о своих собственных «дреманых» и «недреманых» глазах: что мы выбираем не замечать в повседневной жизни, к чему нарочно безразличны? Осознанность — ключ к тому, чтобы делать свои глаза и уши «настиж», как требует финал этого произведения.
---
Открытый вопрос для размышления:
А что если бы мы научились видеть не только пустяки или «выгодные» моменты, но и то, что по какой-то причине неудобно замечать? Возможно ли общество, где каждый человек, а не только отдельный герой, смотрит на реальность обаятельными и незащищёнными глазами — и не боится встречаться с истиной лицом к лицу? Или «самообман» — это необходимая часть нашего коллективного и индивидуального выживания?