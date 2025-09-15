НАБУ против СБУ: кто на самом деле рулит на Украине? | Елена Маркосян
Политолог Елена Маркосян обсуждает противостояние НАБУ и СБУ, «вывоз активов» Запада, выезд Дмитрия Кулебы, историю с «дронами» и статьёй 4 НАТО, а также судьбу оппозиции и будущий расклад сил на Украине. Сжатый разбор версий, интересов и возможных сценариев.
Книга "Четвёртый рейх: Суд над Сталиным. Семченко А.А.":
OZON: https://www.ozon.ru/product/chetvertyy-reyh-sud-nad-stalinym-semchenko-a-a-2262536787/?oos_search=false
Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/438962354/detail.aspx
Смотреть видео без цензуры на DeLib.ru: https://delib.ru
Boosty: https://boosty.to/den_club
Мы в других соцсетях
Telegram https: https://t.me/knijnij_den
VK https://vk.com/knizhnyjden
Дзен https://dzen.ru/knijnij_den
Сайт издательства "Наше Завтра" https://nzavtra.ru/
Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87
Встречи с авторами: https://den-magazin.ru/utm/97
00:00 Введение и контекст
01:07 Арест Христенко и контур конфликта
29:49 Эмиграция элит и интересы Европы
30:45 Провокация с дронами на Польшу
31:41 Анализ дронов и пересборка
32:54 Реакция Запада и скрытые интересы
35:16 Заявление Зеленского
36:26 Авантюра и её последствия
37:24 Санкции против Беларуси
38:43 Будущее украинских оппозиционеров
40:59 Политическая конфигурация на Украине
41:57 Перспективы пророссийских политиков
42:41 Разрушение и здравый смысл
43:40 Проблемы местного самоуправления
44:40 Последствия войны
45:38 Завершение интервью
#ЕленаМаркосян #МаксимНевенчанный #Украина #НАБУ #СБУ #дроны #Польша #Европа #санкции #Беларусь #местноесамоуправление #политика #конфликт #война #КнижныйДень #НашеЗавтра
Комментарий редакции
1. Внутренний конфликт украинских силовых структур:
— Существует ожесточённая борьба между НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) и СБУ (Службой безопасности Украины). СБУ пытается дискредитировать работу НАБУ, в том числе с помощью манипуляций с компроматом и контролем над ключевыми фигурами.
— Показан пример с депутатом Христенко, находящимся в Эмиратах, вокруг которого разворачиваются спецоперации с целью контроля и дискредитации.
2. Украина как внешний бизнес-проект:
— Украина рассматривается как “колония” или бизнес-актив Запада, а внутренние элиты лишь “тараканьи грызни” в банке. Решения о судьбах людей и активов принимаются не в Киеве, а за его пределами.
— Приоритетом для западных кураторов является эвакуация ценных человеческих (знающих, обеспеченных) и информационных активов.
3. Агрессия и спектакль:
— Массовый исход элит и бизнес-активов, имитация оппозиционности — всё подчинено сохранению выгод со стороны людей у власти, не идёт речи о принципах.
— Внутри страны процветают схемы, двойная игра, коррупция везде, в том числе в институтах, спонсируемых Западом.
— Украина стала площадкой для разнообразной торговли (в том числе и незаконной — оружием, даже органами…), что усугубляет потерю государственности.
4. Военные провокации и медиа-манипуляции:
— Провокации с дронами и атакой на страны НАТО используются для давления на Запад с целью продолжения поддержки конфликта, но и Запад, похоже, не стремится втягиваться глубже, ограничиваясь консультациями.
— Главные бенефициары — военная промышленность и “партии войны”, заинтересованные в затягивании конфликта.
5. Запад сворачивает «украинский проект»:
— Запад переходит к “выходу”, активы выводятся, поддержка становится прагматичной и избирательной.
— Будущее Украины видится как “страна без легитимной власти”, с разрушенной системой, в которой ни ЕС, ни НАТО не хотят брать на себя ответственность.
— Реальную власть на такой территории будут удерживать или силовые структуры, или внешние силы.
6. Судьба оппозиции и перспективы управления:
— “Пророссийская” электоральная составляющая во многом оказалась имитацией. Ожидания элит интегрироваться в новую “победную” систему, будь то Запад или Россия, могут не сбыться: истинные решения будут принимать внешние акторы.
— Обычные люди, занимающиеся поддержкой коммунальных систем, попали в заложники ситуации, элита же будет вынуждена отчитываться за своё имущество и прошлую лояльность.
— Колосальные жертвы и разрушения создают предпосылки для переформатирования всей власти и ответственности.
Вывод с философской и прагматической точки зрения:
В обсуждении явно доминирует взгляд на Украину не как на цельного субъекта истории, а как на “поле акций”, где сталкиваются интересы внешних сил и внутренних игроков, мало способных определять свою судьбу самостоятельно. Явная иллюзорность ожиданий как “простых украинцев”, так и элиты — часто люди верят, что кто-то обязательно возьмёт их “под крыло”, спасёт, восстановит справедливость или накажет врагов.
Аналогично тому, как в человеческой психике наступает кризис идентичности под натиском внешних обстоятельств, украинская государственность переживает момент, когда её “Я-концепция” размывается между внешним управлением и внутренней дезорганизацией. Как и когнитивные искажения личности (например, вера в исключительность или спасительность внешнего патрона), общественная иллюзия перерастает в депрессию, когда психика сталкивается с неприятием реальности. Применительно к истории — это трагедия многих стран на “разломе” цивилизаций.
Интересен междисциплинарный аспект: взаимодействие информационных войн, корпоративного мышления, легитимности власти и народной массовой психологии. Как в программировании сложных систем, “баги” и “вирусы” (коррупция, двойные сценарии, инстинкт самосохранения элит) приводят к сбоям — однако системные архитекторы (внешние управляющие) способны перезапустить систему, не спрашивая мнения её пользователей. Это порождает вопрос: где проходит грань между субъективным восприятием и объективной реальностью для целого народа?
И все же, несмотря на всю циничную прозу политического “раздела активов”, остаётся человеческое измерение: боль, жертвы, страдания и надежды — их рационализировать невозможно, и даже самая “дефективная” система всегда состоит из реальных людей, иногда вопреки всему спасающих друг друга.
Открытый вопрос:
Если справедливость и суверенитет — только маски в театре геополитики, а решения принимаются по “закону выгоды”, возможно ли переформатировать целый народ и его государство для обретения подлинного субъекта истории, или любой “субъект” лишь временная роль, выданная ему на время сильными мира сего? И что тогда такое самостоятельная идентичность — иллюзия, которую следует принять с достоинством, или проект, над которым должно работать общество, невзирая на внешние обстоятельства?
Елене Маркосян не надо разводить кисель водой. А надо просто оттолкнуться от того, что Украина – оккупированная страна с 1991г.
Очень хорошее интервью.Разработчик гиперзвуковых ракет Владимир Евсеев.
-”страны Запада готовятся к блицкригу — молниеносной и масштабной войне с Россией. С помощью Украины.
В.Е.: Готовятся. И мы должны их опередить. Мы обязаны нарастить масштабы и ускорить военное поражение ВПК и всей экономики Украины, чтобы не дать киевскому режиму перейти на массовое производство у себя западных вооружений.
— Весь вопрос в том, есть ли у нас для этого силы. Позволяет ли наша экономика выпускать ракеты в нужном количестве.
— Это задача с несколькими исходными данными. Я как специалист уверен, что варианты для её решения существуют. Хотелось бы ещё понять, какова сейчас эффективность использования наших огневых средств. Может быть, надо более точно работать по выявленным целям?
Нельзя не учитывать и фактор пятой колонны, о наличии которой в стране открыто высказался президент России. Военные, например, предлагали отрезать Украину от Чёрного моря с освобождением русских городов — Николаева и Одессы. И это надо было делать ещё в 2015 году. Мы бы вышли к Приднестровью, а значит, к Молдавии и Румынии, и вопрос с Украиной, возможно, был бы решён раз и навсегда. Но этого сделать не дали. А теперь Чёрное море стало источником наших проблем. Через него на Украину идут военные поставки, по Чёрному морю нас атакуют беспилотные катера и БПЛА.
— Кто не дал решить вопрос с Чёрным морем? Олигархи?
— Ну, конечно. Олигархическая система страны ведь включает в себя не только крупнейших бизнесменов.
— Согласно определению олигархат — это сращивание чиновничества и крупного бизнеса.
— Так точно. От этого многие наши беды. Если у нас за три с половиной года проведения СВО увеличилось число миллиардеров, это о чём-нибудь да говорит.
— Ядерное оружие украинцы могут сделать?
— Могут. Конечно, с чьей-то помощью. Запад прекрасно понимает, что рано или поздно Украина войну проиграет, и в желании нам напакостить может пойти на передачу и таких технологий.https://cont.ws/@sipkin2003/3120073