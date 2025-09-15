В интернете есть английская википедия, российская, советская, татарская, чувашская, башкирская, а русской нет. А чем русские провинились, что им не положено иметь свою энциклопедию, хотя их 81% населения. Или тут исключительная скромность. Причём чувашская оказалась самой честной, по крайней мере, в вопросе о «Шигали». Если вы посмотрите слово «Шигалей» во всех энциклопедиях, то вот что оказалось. В Чувашской просто честно перечислены с десяток чувашских сёл с названием «Шигали» и нет никакой «отсебятины». А вот остальные энциклопедии оказались откровенным фуфлом. В татарской энциклопедии авторы самовольно Шигалея переименовали в Шах Али или Шейх Али без всяких цитирований из первоисточников. Просто им так хочется его называть? Ссылки даются на татарских авторов современников 2000-х годов (Хакимова и др.). Кто же будет залезать в эти источники и читать многостраничные труды. Предлагается поверить на слово. Но татарскому слову верить сомнительно, например, в своём 7 томнике «Истории татар» они приводят цитату из русской летописи с «царём» и тут же в современном изложении меняют «царя» на «хана». Только «царевича» почему-то не меняют на «ханевича», не меняется никак. В башкирской энциклопедии «Шигалея» нет. В Российской и Советской электронной энциклопедии-википедии то же самое, что и в татарской.

А вот если была Русская энциклопедия, то там были бы конкретные выдержки из текстов летописей. Например.

1.ЛЫЗЛОВ «СКИФИЙСКАЯ ИСТОРИЯ». Глава 3. «О покорении Казани к Московскому государству, и двократном послании в Казань на царство царя Шигалея…И по прошению их того же лета посла им на царство в Казань служащаго ему касимовскаго царя Шигалея Шигалеяровича, с ним же посла и воеводу Федора Карпова».

2. ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ РУССКИХ ЛЕТОПИСЕЙ. Летописный сборник, именуемый Патриаршею или Никоновскою летописью. – Т. XIII. – Ч. 1. – СПб.: Типография И.Н.Скороходова, 1904. – С. 146–283.

«[...]Приход государев в Свиазский град [...] И поеде государь на луг и ста в шатрех на лузех под Свиазскым городом. И велел у собя быти царю Шигалею, и съветует государь с князем Володимиром Андреевичем и с царем Шигалеем и з бояры и с воеводами, как ему, государю, своим делом промышляти. И приговорил государь итти к городу к Казани, не мешкаа, а к ним послати грамоты: похотят без крови государю бити челом, и государь их пожалует».

3. «КАЗАНСКАЯ ИСТОРИЯ» («Казанский летописец» середина 17 в.). Глава 16. «И поверил он снова ложной их клятве и лицемерному их обещанию, дав на царство по их прошению находившегося у него на службе царя Шигалея Шахъяровича Касимовского, забыв о дважды бывшем великом избиении христиан в Казани, решив, что нельзя возвратить минувшего и погибших людей не воскресить». «И в третий раз посекли всех русских в Казани – при царе Шигалее, на третий год его царствования, перебив всех служащих ему варваров – пять тысяч их было убито». «…вдасть имъ на царство Генналея, брата Шигалеева, ему же младу сущу, 15 летъ, кротку и тиху; и дастъ ему воеводу на бреженіе, князя Василья Пенкова».

Современный переводчик написал «Шахъярович». Посмотрим, как оно написано в рукописном оригинале «Казанского летописца».

"Казанский летописец" середина 17 в.

«Умилися князь великіи о прощени царя того зла его великого, и прости во всемъ, и безценныя его дары съ честью и съ любовію пріятъ и, противъ послы Казанскія одаривъ ихъ, смирися съ ними вместо всехъ Казанцовъ, повери тако ложнои ихъ клятве ихъ и лестному обещанію ихъ, и дасть имъ на царство царя Шигалея Шигяровича Касимовского». Оказалось, в более старом тексте летописи «Казанский летописец» он Шигалей Шигярович (О смирени великого князя с Срачини и о послани царя на царство, Шигалея царемъ на Казань. Глава 11).

Как видите, в первоисточниках везде царь Шигалей, а не хан, шах, шейх. А отец его «Шигяров». Откуда тогда берутся Шейх-Али и Шах-Али на Руси?

Нам говорят, довольствуйтесь Росийской электронной википедией, но она зависит от того, какая группа историков её возглавляет и сейчас это протюркская группа. Там излагается обобщённый взгляд. Историки на каком-то нам неведомом основании считают, что в России раньше жили тюрки-татары, хотя их в России всего 3%, если не считать якутов-тунгусов, которых записали в тюрки. Они рекомендуют исправить на тюркский манер все летописные имена славян и ордынцев, толкуя их по-своему. Это сразу принимается к сведению и быстро заменяется в википедиях и получаются энциклопедии, к которым нет доверия. Российская википедия повторяет Советскую, добавив туда побольше современных тюркских вымыслов (киргизский, казахские «каганаты», «эмиров», «шейхов», «ханства» всевозможные). А С ЧЕГО ОНИ ВЗЯЛИ, ЧТО ОРДА БЫЛА ТЮРКСКОЙ и на Руси были тюрки и ханства (ханств нет ни на одной старинной карте, турки их нам нарисовали на современной турецкой карте и приказали верить). Орда-восточная ветка славян (словено-русов) говорила не только на русском, но и на «казацком» языке, который принимают за тюркский. Витсен приводит словарь их языка «монгульского»-маньчжурского (т.1, стр.369, Чура-дождь).

Лызлов считает их «некрещёнными славянами». Лаврентьевская летопись их считает Афетскими народами. По версии автора, это Анианские народы от праматери Афета Анны-Ханны, отсюда появление у историков термина «хан». Но, судя по титулу Кублая (Хубилая) «хам» на карте Келлера 1590 г, они имели родство с сыном Ноя Хамом от праматери Амы-Хамы и сыном Хама Ханааном (от Анны).

Поэтому нужна такая энциклопедия, которая основана только на русских и славянских летописях, то есть Русская, и с конкретным цитированием из этих летописей без навязанного ошибочного, по мнению автора, протюркского взгляда на историю. Тогда хоть какая-то правда дойдёт до людей. Она будет иметь ценность. Без цитирования первоисточников всё остальное «фуфло».

Источники

1.«Сокровенное сказание монголов» в переводе Козина и Кафарова.

2.«Книга о разнообразии мира» Марко Поло.2015 г.

3.Карта в хорошем разрешении находится на сайте Михаила Волка и называется Карта Даниэля Келлера и Герарда Меркатора 1590 г. (7522г от сотворения мира в Звёздном Храме). Она приложение к книге Марко Поло «О разнообразии мира» и отражает обстановку 1298 г, когда Марко Поло убыл в Венецию из Орды.

4.«Сказание о Словене и Русе и городе Словенске».

5*Карта Московии 1706 г. На ней на Волге в устье вместо слова «Сарай» написано «Се рай».

6. «Казанская история» неизвестного автора. Автор жил 20 лет в Казани у Сафа Гирея и был очевидцем событий 1552 г.

7. «Повесть временных лет» Лаврентия 1377 г.

8. «Скифийская история» Лызлова 1692 г.

9. Гумилёв Л. Н.. Поиски вымышленного царства. Легенда о «Государстве пресвитера Иоанна». — М.: Наука. 1970. — 431 с. — 9500 экз.

10. Ремезовская и Кунгурская летописи.

Сайт Ящик Пандоры. Автор nekto.

1. В оригинале Острожской библии нет Израиля.

2. Библейские имена в России.

3. «Неиудейская война» Иосифа Флавия.

7. «Слава Господня» как непобедимое оружие в Острожской Библии.

10. «Золотое Руно». ( О Ясоне и Медее).

14. Город Самара и Древний Вавилон.

15. Восстание Магов и смерть Аса. Древний Урал. (Кир, Крёз в «Истории» Геродота)

20. Александр Македонский и Созвездие Стрелец. Геркулесовы столпы

22. Куда пропал «величайший» праздник «избиение магов» в Истории Геродота. Его празднование в Европе и России.

33. Падшие Ангелы. Восстание элит.

38 . Великое опустошение в Книге пророка Иеремии. Сербы и «Истребители народов» Лев, Волк, Барс. 28.01.2019г..

40 . Найти Иерусалим. Иерусалим в Книге пророка Иезекии и город Саратов. От 31.03.2019г.

68. «Сибирский Египет» на старой карте мира. 12 библейских родов в мифах Древней Греции. Казаки и греческие Атаманты. От 23. 01. 2021 г.

72. Гог и Магог покровители Лондона. Как Росомаха «сожрала» Гога. От 08. 04. 2021 г. Тонких Г.Л

75. Смерть фракийских вождей Рега и Реза и их могила в городе Курган. «Ослиная челюсть» Самсона. От 28.04.2021г.

79. Рай. Часть 1. Райская земля в Магаданском крае на карте Келлера 1590 г. От 19.07.2021г.

80. Рай. Часть 2. Рай в Библии, Мифах Древней Греции, мифах Славян и т.д. (Китайский Рай). От 21.07.2021г.

81. Рай. Часть 3. Где был Рай Израиля, Мусульманский Рай, Рай Индийский. От 19.08.2021г.

86. Древние города на реке Алдан на карте Келлера 1590 г. Марко Поло на Алдане? От 18. 10. 2021.

88. Марко Поло разрушает миф о монголо-татарах. От 13. 11. 2021г.

89. Путь-1 Марко Поло по древнему Таджикистану, Узбекистану, Туркмении, Казахстану и Киргизии. От 16. 12. 2021.

90. Могущественная держава Попа Ивана. Читаем только первоисточники (от Марко Поло). От 09. 01. 2022.

91. Путь Марко Поло по древней Якутии и Чукотке. Путь-2. От 20. 01. 2022.

92. Путь-3 Марко Поло от Охотского моря на озеро Байкал, реку Амур и в Маньчжурию (Китай). (Камбалу-Царьград) От 27.01.2022 г.

93. Путь-4 Марко Поло по Катаю (Охотское море). От 08.02. 2022 г.

94. Путь-5 Марко Поло в Манги (Охотское море). «Небесный город» Квинсай у Шантарских островов. От 15.02. 2022 г.

96. У кого «украли» историю, отдав её монголо-татарам (Марко Поло и Меркатор). От 15. 03. 2022 г.

97. Путь-6 Марко Поло в Индию. Русский след. От 7. 04. 2022 г.

98. Путь-7 Марко Поло в Россию. От 21. 04. 2022 г. Автор Тонких Г.Л. («Nekto» на Ящике Пандоры, рубрика «Свобода слова»).

99. Две Руси в «Сказании о Словене и Русе и городе Словенске». От 20.06.2022г .

109. Казань «предивная». Под властью «Змеев-Драконидов». 14.08.2023г.

110. Война Ивана Грозного за «Царский Венец» и «Камень Алатырь». 29.08.2023г. Тонких Г.Л.

112. Мамай с литовским уклоном. «Неутомимая Ехидна» и Золотая Маска Баута

115. Тунгус-«сибиряк» на памятнике 1000-летие России. Тунгусы-Маньчжуры оказались Юриями и Ильями. 17.12.2023

116. Молчание Рязани. Древняя история. 09.01.2024 Тонких Г.Л. (nekto).

117. Сокрытая тайна Синеуса, Трувора и Единорога. Олень и Медведь. 09.02.2024 .

118. Звезда Сириус и город Сурск, река Сура, ВасильСурск. 07.03.2024.

119. Серый Волк Древней Руси 16.03.2024

120. Крылатый Барс 23.03.2024

121.«Сокровенное сказание монголов» эпос светлорусых племён Оленя и Сокола, а не монгол. Ч.1. «Ван-хан» и «Поп Иван» 31.03.2024

122. «Сокровенное сказание монголов». Ч.2 Рождённые Луной. Не «монголы» и не «татары». 02.04.2024.

123. «Сокровенное сказание монголов». Ч.3 «Поскреби» Чингисхана- найдёшь «славяна». 08.04.2024 (nekto).

124. Похлеще Чингисхана - его брат Демон Хасар. Хазары. Ч.4 «Сокровенное сказание монголов». 16.04.2024, (nekto).

125. Золотая Орда и её русские Гении. Ч.5 «Сокровенное сказание монголов». 24.04.2024 (nekto).

126. Настоящие «монголы» «спалились» на дорогих шубах. Ч.6 «Сокровенное сказание монголов». 30.04.2024. (nekto).

127. Земля Ноя. Приплыли, но куда!? 19.05.2024, автор Тонких Галина.Л. (nekto).

128. Как запутать историю (на примере истории башкир). 14.06.2024 (nekto).

129. Исход «Змея-Дракона» и «Мировых уток» из Чувашии. Черемиса и Булгары. 25.06.2024.

130. Бог Яма и гора Ямантау в Башкирии. Мировая Утка. Вотяки и Удмурты. 04.07.2024, (nekto).

131. Сибирь. Чья? 29.07.2024 (nekto).

132. Что не так с летописью Рашид-ад –Дина. 14.08.2024, (nekto).

133. Русь Древнейшая и Золотой Век. 04.09.2024 (nekto).

134. Как Гумилёв русских дворян в татар и монгол превращал. 19. 09.2024, (nekto).

135. Казаки самое древнее население Восточной Сибири. 05. 10.2024 (nekto).

136. Разбор картины Блумарта «Золотой век». 10. 10.2024, автор (nekto).

137. Эдом. Русская равнина в допотопной и послепотопной истории. 27. 10.2024, (nekto).

138. В Казани в 1552 году живут «сарацины» и там нет татар. «Казанская история» 19. 11.2024, (nekto).

139. Главные игроки Мировой Истории в игральных картах. Бубе, Крести, Червы, Пики. 27. 11.2024.

140. Ответ муфтию 2024 г. 15. 12.2024, (nekto).

141. Древнейшее название Руси в «Лаврентьевской летописи» 1377 г. 04. 01.2025, (nekto).

142. Собор Нотр Дам в Париже и его 28 «иудейских» царей. 14. 01.2025, (nekto).

143. Древняя Греция и Лаврентьевская Летопись. 28. 01.2025, автор Тонких Галина (nekto).

144. В «Скифской истории» Лызлова 1692 г. Ноев Ковчег находился в России. Ч.1 09. 02.2025..

145. В «Скифской истории» Лызлова Комета 1212 стала причиной Исхода Орды. Ч.2. 12. 02.2025.

146. «Скифская история» Лызлова. Невероятная миссия Батыя и Джучи. Ч.3. 20. 02.2025 (nekto).

147. «Скифская история» Лызлова о древности Украины. Ч.4. 09. 03.2025 (nekto).

148. Родина Скифов и Амазонок в Красноярском крае и реке Лена в «Скифской истории» Лызлова. Часть 5. 22. 03.2025 (nekto).

149. Древнейшие цари Руси в «Скифской истории» Лызлова. Царь Вокса и река Ока. Часть 6. 03. 04.2025, автор (nekto).

150. Портреты Великих. Ч.1. Великий Хан Хубилай. Портрет Тохтамыша. Версии. 09. 04.2025.

151. «Великая Китайская стена» защищала колонистов от китайцев на карте Ремезова 15. 04.2025, (nekto).

152. Поп Иван. Биография. 25. 04.2025, (nekto).

153. Древность Руси до 862 г. - «тяжёлый клинический случай». Ч.1. «Симовская Русь» 23. 05.2025, (nekto).

154. Древность Руси до 862 г. Ч.2 «Афетская Русь» 05. 06.2025г. (nekto).

155. Древность Руси до 862 г. и её «Злые Силы» Ч.3 «Ханаанская земля». «ЭтРуски» 27. 06.2025, (nekto).

156. Портреты Великих. Ч.2. Чингисхан, его мать ОэЛун, сын Джучи. 03. 07.2025, (nekto).

157. Портреты Великих. Ч.3. Мамай, Узбек. 10. 07.2025 (nekto).

158. Портреты истории. Ч4. Кучум, Едигер. 16. 07.2025, (nekto).

159. Портреты истории. Ч5. Сумбека царица Казанская и Касимовская «Лапша». 25. 07.2025, (nekto).

160. Портреты истории. Ч6. Сафа Гирей и Шигалей. «Псевдотюрки». 01. 08.2025, (nekto).

161. Портреты истории. Ч7. Богдыхан и Эсыкуй. Некитайские императоры Китая. 12.08.2025, (nekto).

162. «Татаризация» истории России. Афёра века? 23.08.2025, (nekto).

163. «Страна Дивов» и «Страна Пернатых» в «башкирском» эпосе «Урал-батыр». 03.09.2025,

164. Зачем «Северных Амуров» превращают в тюркских башкир. 09.09.2025 автор (nekto).

165. А где Русская энциклопедия и википедия? 15.09.2025 автор Тонких Галина (nekto).