Недавно Захар Прилепин написал роман «Тума» о молодости Разина. Иные скажут: Разин был обычным разбойником, чего о нем говорить?

Разин, конечно, не был никаким «обычным», а был одним из самых выдающихся людей своего времени — одним из самых успешных, как сегодня бы сказали, полевых командиров, неоднократный участник и атаман сухопутных и морских походов с целью защиты русских границ. Добычу из походов, понятное дело, тоже везли, такая была жизнь тогда.

Он пытался вернуть России Азов, принадлежавший тогда Османской империи, еще до Петра, и когда Пётр приступил к Азову, он подробно расспрашивал о Разине его бывших есаулов, ходивших с ним в походы и бравших приступом крупнейшие города, например, Персии. Пётр сказал тогда: нам бы очень пригодился сейчас Разин.

Чем еще запомнился сын казака и туркини и о ком еще болит сердце писателя Прилепина?..