Труба-3, Купянск-2

Украинские паблики сообщают: русские проникли в Купянск по трубе.

Труба идет через реку Оскол со стороны Лимана Первого (то есть, с северо-востока), выбираются из нее наши военные в районе Радьковки (граничит с Купянском на севере) и рассредоточенными группами доходят до железной дороги уже в самом городе.

В Купянске уже появились расчеты по запуску российских дронов. А это означает, что туда уже перебросили обеспечивающие их части – разведку и пехоту.

Чем это грозит украинской обороне Купянска?

Украинцы пишут, что труба не играет ключевую роль, так как не ведет в тыл, как было в Судже, но играет роль вспомогательную, хотя и важную – перемещение по трубе позволяет РФ обезопасить от дронов логистику своих передовых подразделений в северной части Купянска, а также к западу от города, в районе села Мирное, за которое идут ожесточенные бои. Такое логистическое подспорье серьезно повышает возможности русских отрядов. По сути, это позволило нам впервые за два года битвы за Купянск закрепиться в части города.

…вопрос к финалу зададим традиционный.

Мой «Оплот» стоял в Купянске еще два с лишним года назад. И все наши бойцы видели, как мы выходили: огромные колонны техники, которые могли держать город ещё месяц, вдруг были сорваны с места, получив приказ отступать.

Что это было, почему мы, атаковавшие Харьков, оставили Харьковскую область, нам так и не объяснили.

Теперь чудо-героизм наших воинов выправляет (вот уже два года) чьи-то стратегические недочёты, чьё-то враньё.

Молодцы воины. Воины наши смелые и терпеливые – на грани святости.

Но хоть бы одну штабную суку принародно пожурили за ту давнюю историю.

Кануло всё, как в болото. Словно и не было нас в Купянске. Словно не стояли мы там целый год. Словно не оставили мы там сотни местных людей, работавших в нашей администрации – которых зашедшие украинские войска расстреливало без суда и следствия во дворах.

Ошибаться можно, врать нельзя, говорите? Ну так скажите правду хоть раз.

Я до сих пор помню, и всегда буду помнить тех, кто поверил нам тогда в Купянске – а теперь они мертвы, и могил у них нет.

Захар Прилепин

