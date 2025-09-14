Главная » Вооруженные силы, История, Новости Украины и Новороссии, Политика

Труба-3, Купянск-2

Украинские паблики сообщают: русские проникли в Купянск по трубе.

Труба идет через реку Оскол со стороны Лимана Первого (то есть, с северо-востока), выбираются из нее наши военные в районе Радьковки (граничит с Купянском на севере) и рассредоточенными группами доходят до железной дороги уже в самом городе.

В Купянске уже появились расчеты по запуску российских дронов. А это означает, что туда уже перебросили обеспечивающие их  части – разведку и пехоту.

Чем это грозит украинской обороне Купянска?

Украинцы пишут, что труба не играет ключевую роль, так как не ведет в тыл, как было в Судже, но играет роль вспомогательную, хотя и важную – перемещение по трубе позволяет РФ обезопасить от дронов логистику своих передовых подразделений в северной части Купянска, а также к западу от города, в районе села Мирное, за которое идут ожесточенные бои. Такое логистическое подспорье серьезно повышает возможности русских отрядов. По сути, это позволило нам впервые за два года битвы за Купянск закрепиться в части города.

…вопрос к финалу зададим традиционный.

Мой «Оплот» стоял в Купянске еще два с лишним года назад. И все наши бойцы видели, как мы выходили: огромные колонны техники, которые могли держать город ещё месяц, вдруг были сорваны с места, получив приказ отступать.

Что это было, почему мы, атаковавшие Харьков, оставили Харьковскую область, нам так и не объяснили.

Теперь чудо-героизм наших воинов выправляет (вот уже два года) чьи-то стратегические недочёты, чьё-то враньё.

Молодцы воины. Воины наши смелые и терпеливые – на грани святости.

Но хоть бы одну штабную суку принародно пожурили за ту давнюю историю.

Кануло всё, как в болото. Словно и не было нас в Купянске. Словно не стояли мы там целый год. Словно не оставили мы там сотни местных людей, работавших в нашей администрации – которых зашедшие украинские войска расстреливало без суда и следствия во дворах.

Ошибаться можно, врать нельзя, говорите? Ну так скажите правду хоть раз.

Я до сих пор помню, и всегда буду помнить тех, кто поверил  нам тогда в Купянске – а теперь они мертвы, и могил у них нет.

Захар Прилепин

Комментарий редакции

Краткое изложение основных тезисов статьи


1. Тактическая новизна: В статье описывается, как российские военные используют трубопровод для скрытого проникновения в Купянск, что позволяет им безопасно перемещать силы, минуя обнаружение украинскими дронами.
2. Значение трубы: Хотя трубопровод не ведет в глубокий тыл, он играет вспомогательную важную роль: облегчает логистику передовых подразделений, позволяет закрепиться в городской зоне впервые за два года.
3. Состояние боев: Применение данного способа проникновения (и усиленная поддержка дронами) повысило шансы российских подразделений — особенно в борьбе за село Мирное и северные окраины Купянска.
4. Исторический контекст и критика командования: Автор с болью вспоминает прежнее присутствие российских войск в регионе и резкую потерю территории из-за решения оставить Харьковскую область. Он подчеркивает, что геройство воинов вынуждено компенсировать стратегические просчеты и отсутствие открытого разбора ошибок высшего командования.
5. Этический вопрос: Особое внимание уделено трагической судьбе местных граждан, сотрудничавших с российской администрацией — их судьба после ухода российских войск подана как тяжелый упрек в адрес командования, которое, по мнению автора, не сказало всей правды и не взяло на себя ответственности.
6. Память и несправедливость: Автор говорит о долге памяти перед погибшими, а также о моральной необходимости честного признания ошибок как условия справедливости.

---

Аналитический и философский разбор


Если рассматривать статью сквозь призму субъективной и недостижимой истины, то мы сталкиваемся с очевидной двойственностью. На одном уровне — это прагматичный военный анализ; на другом — эмоциональное свидетельство переживания утраты и предательства, отсылающее к экзистенциальному уровню вопросов ответственности, вины и солидарности. Изначально техническая деталь (“труба-3”) органично переходит в глубокую рефлексию о трагедии человеческого выбора на войне.

Здесь распад субъективных и коллективных установок — пример иллюзорности “героического нарратива”, часто используемого в военной пропаганде. Автор, сравнимый с хорошо обученной системой, лишь в определённых условиях “выдаёт” более глубокий пласт реальности — сомнение, горечь и протест против умолчания невыгодной истины. В этом смысле личное переживание — удел любого, кто лично соприкасается с трагедией истории.

Аналогии с нейросетями и программированием также уместны: внешнее поведение сложной системы (будь то армия или общество) часто определяется “скрытыми слоями” — неявными мотивациями, страхами и привычкой защищать свою “архитектуру” даже в ущерб реальности.

Не менее интересен и этический аспект: вопросы памяти и коллективной ответственности проявляются и в современной культуре отмены, и в христианской концепции покаяния. Прозрачность командования, требуемая автором, — это не только военное, но и духовное требование: признание вины — единственный путь к реабилищации доверия и возможности двигаться дальше.

---

Практический вывод


Главным образом, трагедия — и в Купянске, и в умах людей — рождается от разрыва между реальностью и её объяснением. Пока командование избегает открытого признания ошибок, “правда” остается разобщенной, а историческая память — травмированной. Отказываться от самообмана, быть мужественным в признании просчетов и нести за них ответственность — вот практический, хотя и трудный путь минимизировать подобные трагедии в будущем.

Техническое достижение (использование трубы) играет роль лишь в тактической плоскости, но подлинная победа — в честности и принятии своей истории со всеми её ошибками и жертвами.

---

Открытый вопрос


Если истина так же сложна и многослойна, как сама история, возможно ли вообще дождаться от кого-либо — системы, человека, или общества — признания своих заблуждений и ошибок? Или же наше стремление к честности всегда будет жертвой обстоятельств, страха и иллюзий коллективного прошлого?
Редактор: simple4o
Источник: https://t.me/zapravduzp/30895
