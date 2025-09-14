Об этом почти не говорят, но эта тема преследует меня ежедневно и не знаю тем страшнее.
Для большинства людей очевидно безумие современной провластной европейской повестки под лозунгами Woke и демократической партии США, с её десятками разнообразных гендеров, культом крайнего психопатического индивидуализма, агрессивным невежеством под маской «толерантности» и презрением к любой форме духовности. Это продвигалось в обществе сознательно, чтобы смешать в одну кучу грешное с праведным и создать идеально удобного для системы люмпена, который полностью управляем с помощью меме и социальных сетей. Люмпена, ведомого по жизни и политике той или иной истерией, создаваемой СМИ и экраном его гаджета.
Думаю, это очевидно и уже в какой-то степени менее опасно, т. к. является продуктом вчерашнего дня. Но в его создании была ещё одна цель – вызвать противовес, тоже полностью контролируемый этой же системой. Его имя – фашизм.
Система власти транснациональных корпораций создает новую «антисистемную» силу, которая растет. Это движения, говорящие о «возвращении к здравому смыслу», о том что «дважды два всё-таки четыре», что есть «всего два пола», что «нам нужны традиционные ценности», и что «всё зло в этом мире от сумасшедших левых». Внимание, «левые» для них это Байден и Макрон. Кто-то оплачивает их новые медийные ресурсы активнее, чем вчера USAID и Сорос финансировали их оппонентов. На публичных площадках они выступают «против англосаксов», «против Зеленского», «за Россию», «за Китай», «за Иран» и «против геноцида палестинцев в Газе». После какофонии непечатных речей woke, они обращаются к скучавшей об этом аудитории на хорошем литературном языке и даже вспоминают о литературе и поэзии. Но если копнуть чуть глубже или начать читать их социальные сети – мы увидим различные перепевы нацистской символики, восхищение «мягким фашизмом» Муссолини и Франко для подготовки перехода к Гитлеру, откровенную нацистскую юдофобию под видом критики преступлений Израиля, отрицание геноцида индейцев в Америке, «потому что это «черная легенда» англосаксов, чтобы отобрать Америку у Испании, и прочие откровения, от которых нормальное человеческое сознание должно выворачивать наизнанку.
Система готовит нам лекарство, которое ничуть и ничем не лучше против созданной ею же болезни. Неолиберализм разрушил в большинстве стран полноценное государственное образование, учившее людей мыслить рационально и уметь критически анализировать идеи.
«Конец идеологий» превратил ведущие СМИ мира в настоящую школу по деидеологизации и идиотизации населения, превращая его в птичек, сегодня не способных отличать фашизм от коммунизма, но искренне озабоченных проблемой пластиковых пакетов, сортировкой мусора, экономией воды и недопущением жестокого обращения с животными.
Элиты коллективного Запада ведут войну на наше уничтожение. Это «наше» включает и жителей их собственных стран. Когда закончатся украинцы, в расход пойдут прибалты, поляки и румыны, а за ними – итальянцы и испанцы. Чтобы обеспечить бойню создается эта когнитивная ловушка, пытающаяся превратить нас или в псевдолевых или в ультраправых фашистов. Наша задача – вовремя разглядеть, что это две части одного и того же проекта одной и той же власти.
Комментарий редакции
Краткие тезисы статьи:
1. Критика современной западной (европейской и американской) повестки
- Осуждается так называемый Woke-курс, многогендерность, "культ индивидуализма", "агрессивная толерантность", отвержение духовности, — всё это описывается как сознательная политика по созданию легко управляемого общества.
2. Манипуляция через СМИ и социальные сети
- Граждане становятся ведомыми массмедиа и гаджетами, управляются очередными истериями в информационном пространстве, превращаются в “люмпенов”, лишённых способности к самостоятельному мышлению.
3. Создание управляемых противовесов системой
- Новая антилиберальная сила (фашизм в новом проявлении) представляется как реакция на утомление либеральным дискурсом, но также описывается как продукт и инструмент тех же управляющих сил.
4. Формирование радикальных движений
- Под видом «здорового смысла» пропагандируются разделённые, местами экстремальные идеи, среди которых восхваление авторитарных лидеров прошлого и мягкое оправдание фашизма.
5. Уничтожение просвещённого образования и способности к критическому мышлению
- Неолиберализм, по мнению автора, разрушил способность анализировать сложные явления, СМИ превращают население в пассивных потребителей информационного шума.
6. Формирование когнитивной ловушки через ложную дихотомию
- Общества ловят между псевдолевыми (“woke”) и ультраправыми (“новым фашизмом”), хотя и те и другие выступают как инструменты одной и той же власти.
7. Пессимистичный взгляд на будущее Запада
- Описывается Запад как автодеструктивная система, “уничтожающая” как собственных граждан, так и другие народы через постоянное создание новых конфликтов.
Вывод и философский анализ:
В центре размышлений автора — идея манипулируемости общества через навязываемые радикальные, противопоставленные друг другу повестки: крайний либерализм (например, woke-культура) и реакционный неоконсерватизм (новый фашизм). Каждая из сторон служит, по сути, одной системе и противопоставляется для управления массами, а пространство для свободного, критического мышления и индивидуального поиска истины сужается. Образ человека, способного мыслить самостоятельно и критически, оказывается вытеснен конструктами удобных для “системы” ролей — левый или правый радикал, но не самостоятельная личность.
Легко заметить, что аналогичные процессы известны из истории: игра идеологиями, создание мнимых врагов ради мобилизации, — это универсальные приёмы больших систем, будь то государства или корпорации. Мы видим не борьбу абсолютного добра со злом, а столкновение искусственно взращённых крайностей ради все той же практической цели — управление и контроль.
С психологической точки зрения, такая ситуация поддерживает массовую инфантилизацию: люди перестают искать сложные и неудобные истины, предпочитают готовые роли. Подобное наблюдается и в религии — подлинная духовность подменяется церемонией идентичности (“мы — не они”).
Тем не менее, отказ от поиска объективной истины ради бесконечных мальтузианских дихотомий лишает человека цельности и внутреннего опоры. Практическая задача — реконструировать способность к критическому мышлению, искать своё, индивидуальное понимание мира, не покупаясь на простые дихотомии и манипулятивные лозунги.
Из всего этого вытекает важнейший вопрос:
Как оставаться внутренне свободным и осознанным, сохраняя трезвость и способность к сочувствию в мире, где истина используется как инструмент манипуляции, а крайности навязываются как единственно возможный выбор?
Может быть, задача не в том, чтобы выбирать одну из сторон, а в умении распознавать сам механизм разделения и искать свою правду—пусть не абсолютную, но подлинную в каждый момент жизни?