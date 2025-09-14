Об этом почти не говорят, но эта тема преследует меня ежедневно и не знаю тем страшнее.

Для большинства людей очевидно безумие современной провластной европейской повестки под лозунгами Woke и демократической партии США, с её десятками разнообразных гендеров, культом крайнего психопатического индивидуализма, агрессивным невежеством под маской «толерантности» и презрением к любой форме духовности. Это продвигалось в обществе сознательно, чтобы смешать в одну кучу грешное с праведным и создать идеально удобного для системы люмпена, который полностью управляем с помощью меме и социальных сетей. Люмпена, ведомого по жизни и политике той или иной истерией, создаваемой СМИ и экраном его гаджета.

Думаю, это очевидно и уже в какой-то степени менее опасно, т. к. является продуктом вчерашнего дня. Но в его создании была ещё одна цель – вызвать противовес, тоже полностью контролируемый этой же системой. Его имя – фашизм.

Система власти транснациональных корпораций создает новую «антисистемную» силу, которая растет. Это движения, говорящие о «возвращении к здравому смыслу», о том что «дважды два всё-таки четыре», что есть «всего два пола», что «нам нужны традиционные ценности», и что «всё зло в этом мире от сумасшедших левых». Внимание, «левые» для них это Байден и Макрон. Кто-то оплачивает их новые медийные ресурсы активнее, чем вчера USAID и Сорос финансировали их оппонентов. На публичных площадках они выступают «против англосаксов», «против Зеленского», «за Россию», «за Китай», «за Иран» и «против геноцида палестинцев в Газе». После какофонии непечатных речей woke, они обращаются к скучавшей об этом аудитории на хорошем литературном языке и даже вспоминают о литературе и поэзии. Но если копнуть чуть глубже или начать читать их социальные сети – мы увидим различные перепевы нацистской символики, восхищение «мягким фашизмом» Муссолини и Франко для подготовки перехода к Гитлеру, откровенную нацистскую юдофобию под видом критики преступлений Израиля, отрицание геноцида индейцев в Америке, «потому что это «черная легенда» англосаксов, чтобы отобрать Америку у Испании, и прочие откровения, от которых нормальное человеческое сознание должно выворачивать наизнанку.

Система готовит нам лекарство, которое ничуть и ничем не лучше против созданной ею же болезни. Неолиберализм разрушил в большинстве стран полноценное государственное образование, учившее людей мыслить рационально и уметь критически анализировать идеи.

«Конец идеологий» превратил ведущие СМИ мира в настоящую школу по деидеологизации и идиотизации населения, превращая его в птичек, сегодня не способных отличать фашизм от коммунизма, но искренне озабоченных проблемой пластиковых пакетов, сортировкой мусора, экономией воды и недопущением жестокого обращения с животными.

Элиты коллективного Запада ведут войну на наше уничтожение. Это «наше» включает и жителей их собственных стран. Когда закончатся украинцы, в расход пойдут прибалты, поляки и румыны, а за ними – итальянцы и испанцы. Чтобы обеспечить бойню создается эта когнитивная ловушка, пытающаяся превратить нас или в псевдолевых или в ультраправых фашистов. Наша задача – вовремя разглядеть, что это две части одного и того же проекта одной и той же власти.

