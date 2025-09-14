Колчак и генерал Антанты! / Егор Яковлев и Руслан Гагкуев
Французский генерал Морис Жанен стал участником ключевых событий начала прошлого века. Будучи главой французской военной миссии в России во время Первой мировой войны и накануне революции 1917 года, он выступал как последовательный монархист. Был противником отречения императора и революционных настроений. Жанен много ездил по фронтам, хорошо представлял состояние русской армии и отчетливо понимал, чем грозит распространение в ней бунтарских настроений. О Керенском и большевиках отзывался уничижительно. С 1918 по 1920 год командовал чехословацкими силами и союзными войсками в Сибири и на Дальнем Востоке. На родине его потом обвинили во вреде, который генерал нанес белому движению.
О французском генерале и гражданской войне в России рассказ в программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым на радио Sputnik.
Гость программы: Руслан Гагкуев, председатель Правления Российского исторического общества.
Комментарий редакции
1. Марис Жанен — забытая фигура:
В центре беседы — французский генерал Марис Жанен, ключевая фигура периода Первой мировой войны, Русской революции и интервенции Антанты в России. Его роль долгое время недооценивалась и оставалась малоизученной как в России, так и во Франции, несмотря на его участие в судьбоносных событиях.
2. Эксперт по России:
Жанен был одним из главных "русистов" Франции, глубоко знал российскую армию, владел языком, имел связи в военных кругах и долгую историю взаимодействия с Российской империей. Его миссии в России служили интересам Франции: он анализировал состояние российской армии, советовал по вопросам мобилизации, выявлял слабые стороны союзника и предупреждал о революционных тенденциях.
3. Прогнозы и аналитика:
Жанен трезво оценивал потенциал и кризисные явления в России: он видел опасность революции, недостатки военных реформ, недовольство крестьянства, закостенелость армии и социальную неустойчивость. Во время войны он отмечал усталость русских войск, нехватку ресурсов, риск надлома фронта и невозможность дальнейших наступательных операций "ценой мяса".
4. Оценки российских руководителей:
Жанен воспринимал Николая II как надежного союзника для Франции, негативно относился к революции и последующим временным правительствам, резко оценивал Керенского, скептически — остальных лидеров. Отношение к новой власти было прагматичным: главным была перспектива сохранения Восточного фронта.
5. Роль в Гражданской войне:
После Октября Жанен вернулся в Россию уже в новой политической и военной реальности: война завершилась, задачи интервенции изменились, его полномочия были урезаны, а влияние Антанты сталкивалось с внутренними противоречиями между союзниками, японским и британским военным руководством и неопределенной позицией чехословацкого корпуса.
6. Отношения с Колчаком и чехами:
Жанен относился к Колчаку сначала относительно позитивно, но быстро проникся сомнениями, находясь под влиянием споров, слухов и междоусобиц. Ключевая претензия к Колчаку — его "честность и негибкость", неспособность к политическим компромиссам и управлению войсками в новых условиях. В то же время сами права и возможности Жанена как "командующего силами Антанты" в Сибири были сильно ограничены.
7. Выдача Колчака и ответственность:
Практически все исследователи согласны — именно Жанен, руководствуясь соображениями уменьшения личного и военного бремени, предопределил выдачу Колчака, отказавшись защищать его и фактически обеспечив условия для его гибели. Личный интерес (надежда сделать карьеру в будущем чехословацком государстве) сочетался с желанием контролируемо вывести "свои" войска из России — и все это в ущерб русским союзникам.
8. Провал интервенции и изменчивость позиций:
Антанта и сам Жанен не получили ожидаемых результатов в России: интервенция была половинчатой, союзники Франции, Британия, Япония имели противоречивые интересы, ни одна страна не хотела брать на себя основное бремя войны. Жанен остался без ясных инструкций, без поддержки, его миссия оказалась не только военной и политической неудачей, но и личной трагедией его карьеры.
9. Оценка большевиков и Красной армии:
Жанен отмечал военные успехи и дисциплину Красной армии, но подробного анализа не давал; его взгляды на большевиков были враждебными, характерны для офицера Антанты той эпохи.
---
Выводы и философские размышления:
В истории, показанной через призму воспоминаний Жанена и анализа его деятельности, особенно ярко проявляется относительность истины. Один человек — даже на столь высоком посту — зачастую оказывается заложником контекста, сиюминутных интересов и ограниченных возможностей для выбора. Жанен, специалист по России с глубоким опытом, оказался в ситуации, где его усилия и намерения были бессильны против структурных перемен: революции, гражданской войны, распада союзов и иллюзий.
Парадоксальным образом, человек, выступавший проводником интересов "цивилизованного Запада", оказался одновременно главой эвакуации, косвенным соучастником гибели старых союзников и летописцем крушения надежд Европы на русский "восточный фронт". Его призраки преданности, честности, чести офицера и политического прагматизма слились в компромисс, не принесший ни личного успеха, ни коллективного результата.
С психологической стороны здесь тоже много параллелей: поиск "надежных союзников", попытка контролировать процессы, не поддающиеся контролю, конкуренция между идеализмом и холодным циничным расчетом — вечная драма как в человеческих отношениях, так и в истории государств.
Интервенция и судьба Жанена — напоминают нам, что часто решения принимаются не из идеалов дружбы или справедливости, а потому, что тот или иной шаг кажется наименее болезненным или выгодным в текущей обстановке. Тактика побеждает стратегию, а смысл теряется в суете необратимых перемен.
Какой урок можно извлечь из этой истории? Возможно, он в том, чтобы осознанно видеть, как часто мы вынуждены опираться на иллюзии, отчетливо не замечать предстоящих катастроф. Насколько практична честность и принципиальность в реалиях силы и компромисса? Можно ли остаться человеком среди политических бурь — и в чем смысл "чести" в мире, где она может приносить лишь формальное облегчение, но не спасает ни людей, ни страну?
Может быть, стоит спросить себя: что мы — в сегодняшнем мире — склонны идеализировать и к чему слепо привязываться? Можно ли избежать роли инструмента чужих интересов, не потеряв при этом уважения к себе и к правде происшедшего? Где проходит тонкая грань между верностью делу и самосохранением?
Открытый итог — а не превращается ли история, рассказанная глазами участника, в зеркало наших собственных ограничений? Можно ли вообще отделить личную ответственность от исторических обстоятельств, если истина всегда размыта и ситуативна?