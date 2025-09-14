Французский генерал Морис Жанен стал участником ключевых событий начала прошлого века. Будучи главой французской военной миссии в России во время Первой мировой войны и накануне революции 1917 года, он выступал как последовательный монархист. Был противником отречения императора и революционных настроений. Жанен много ездил по фронтам, хорошо представлял состояние русской армии и отчетливо понимал, чем грозит распространение в ней бунтарских настроений. О Керенском и большевиках отзывался уничижительно. С 1918 по 1920 год командовал чехословацкими силами и союзными войсками в Сибири и на Дальнем Востоке. На родине его потом обвинили во вреде, который генерал нанес белому движению.

О французском генерале и гражданской войне в России рассказ в программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым на радио Sputnik.

Гость программы: Руслан Гагкуев, председатель Правления Российского исторического общества.

Аудиоверсия: https://disk.yandex.ru/d/35Te558D0KdGyw

