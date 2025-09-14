Главная » Видео, История

Кого Советский Союз победил в 1945 году

Переслано от: Игорь Шишкин

В "Историческом клубе" на День ТВ беседа с историком Евгением Спицыным

Комментарий редакции

Ключевые тезисы:

1. Победа не только над Германией:
В видео ставится вопрос — кого Советский Союз на самом деле победил в 1945 году? Ответ расширяется за пределы "нацистской Германии": речь идет о разгроме "Объединенной Европы", включавшей множество европейских народов, представителей которых сражались против СССР, и о поражении фашистской идеологии, поддержанной значительной частью европейских и мировых элит.

2. Широта европейского участия:
Подчеркивается, что в рядах Вермахта и союзников Германии сражались десятки тысяч граждан европейских стран, формально не воевавших с СССР. Дивизии формировались из французов, венгров, румын, финнов и других. Подобно походу Наполеона, это был фактически конфликт с объединенной Европой — повторение европейского нашествия на Восток.

3. Фашизм — европейский феномен:
Акцент на том, что фашистская и расистская идеология не была уникальным изобретением Германии. Она выросла из интеллектуальных и политических движений XVIII–XIX веков, поддерживалась и британскими, и французскими, и итальянскими элитами, а во многом — католической церковью (особенно в вопросах антисемитизма).

4. Роль крупного капитала:
Выдвигается идея, что Гитлера к власти привели не только немецкие промышленники, но и транснациональный финансовый капитал — банкиры Британии, США, Франции. В частности, упоминаются братья Даллес, Прескотт Буш, Монтегю Норман и другие. Гитлера сознательно финансировали и направляли на восток — на борьбу с Советским Союзом.

5. Запад как архитектор войны:
Вторая мировая война представляется как результат планомерной политики западных кругов, стремившихся ослабить и уничтожить Советский Союз руками Германии, а затем контролировать Европу через финансово-политические механизмы.

6. Столкновение идеологий XX века:
Указывается, что между мировыми войнами человечество выбирало между двумя стратегиям выхода из глубокого кризиса: социализмом и фашизмом. Фашизм тогда многими воспринимался как перспективный путь развития общества, что подчеркивает его широту и популярность в Европе.

7. Манипуляции идеологий и подмена моральных принципов:
Обсуждается, что либерализм, фашизм, нацизм и расизм — это лишь разные “обертки” одной глубинной идеологии иерархии, которая оправдывает эксплуатацию и доминирование “золотого миллиарда” над остальным миром. Даже современный либерализм представлен как новая форма западного империализма.

8. Глобализация как продолжение старых схем:
Глобалистские проекты, идеи мирового правительства, наднациональных элит (гарвардские проекты, европейские элиты и т.д.) преподносятся как продолжение старой политики финансового капитала по контролю над человечеством — под лозунгами “общечеловеческих ценностей” скрываются частные интересы.

9. Историческая цикличность и современные параллели:
Сравниваются процессы в межвоенной Европе и современные тенденции: ЕС вновь превращается в инструмент экономической и культурной экспансии крупных держав, бывшие союзники СССР становятся “вторым сортом”, усиливается эксплуатации в интересах наиболее развитых стран.
Также указывается на схожесть обострений 1929 и 2008 годов, роль кризисов в подготовке глобальных конфликтов, нынешние идеи “нового мироустройства” и роль США и Германии в современном разделении ресурсов.

---

Вывод с философской глубиной:

По сути, в данной беседе показывается, что победа 1945 года была не столько над одной страной, сколько над целым комплексом идеологий и интересов, нашедших поддержку в различных слоях западного общества — от простых граждан до транснационального капитала. Вторая мировая война стала точкой обнажения “темных архетипов” европейской цивилизации: стремления к доминированию, оправданного идеями расового превосходства и экономической выгоды.

Однако разоблачение и разгром этих сил оказались временными: история циклами возвращает старые схемы — только на новом уровне, в новых формах. Сегодня мы вновь видим, как глобальные элиты под разными масками стремятся к контролю, оправдывая свои действия благими намерениями и всеобщими ценностями, при этом порождая новые напряжения и конфликты.

Прагматический вывод:
Историческое сознание требует не поддаваться догматизму и идеализации ни одной из сторон: фашизм вырос не “на пустом месте”, а был вплетен в ткань европейской культуры, как и сама идея глобального лидерства — незримо пронизывает экономику, политику, культуру и сегодня. Стоит сохранять осознанность и критическое мышление по отношению к любой “универсальной” идеологии, задавая себе вопрос: кому и зачем она служит сейчас?

И, наконец, самый глубокий вопрос — может ли человечество вообще выйти из этих циклов ослепленного доминирования и манипуляций, или мы всегда будем лишь менять маски на одних и тех же “идолов”? Не в том ли истинная победа, чтобы научиться различать эти архетипы в себе — и изменить не только мир, но и свою способность видеть его таким, каков он есть? Какого рода истина способна объединить, а не разделить людей будущего?
Редактор: simple4o
Источник: https://rutube.ru/video/287ceee978c53782c342c2791782fbef/
