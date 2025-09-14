Джемини и Аполлон: правда или великая постановка? | Роман Голунов и Александр Никитин
Роман Голунов и Александр Никитин разбирают реальную физиологию полётов: космическую болезнь, перегрузки, тесные кабины, «туалетные» решения и испытания скафандров. По следам «Apollo 8» Джеффри Люгера и Мэри Роуч обсуждают «Джемини» как генеральную репетицию «Аполлона», спорные эпизоды и мифы источников.
Книга "Четвёртый рейх: Суд над Сталиным. Семченко А.А.":
OZON: https://www.ozon.ru/product/chetvertyy-reyh-sud-nad-stalinym-semchenko-a-a-2262536787/?oos_search=false
Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/438962354/detail.aspx
Смотреть видео без цензуры на DeLib.ru: https://delib.ru
Boosty: https://boosty.to/den_club
Мы в других соцсетях
Telegram https: https://t.me/knijnij_den
VK https://vk.com/knizhnyjden
Дзен https://dzen.ru/knijnij_den
Сайт издательства "Наше Завтра" https://nzavtra.ru/
Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87
Встречи с авторами: https://den-magazin.ru/utm/97
00:00:00 Введение
00:00:55 Анна Фишер и её опыт
00:01:41 Космическая болезнь
00:03:46 Книга Мэри Роуч
00:07:08 Опыт Рассела Швейкарта
00:08:48 Адаптация к невесомости
00:10:15 Книга Джеффри Люгера
00:11:57 Полёты «Джемини-7» и «Аполлон-8»
00:13:19 Подготовка к полёту Gemini 7
00:14:15 Завтрак экипажа
00:15:33 Роль дублирующего экипажа
00:16:31 Перегрузки при старте
00:18:07 Снятие скафандров
00:19:57 Медицинские показания
00:20:54 Ограниченное пространство
00:21:51 Эспандер для профилактики
00:23:27 Туалетная тема
00:25:25 Проблемы с туалетом в космосе
00:26:20 Опыт Майка Маллейна
00:27:12 Устройства для большой нужды
00:29:00 Риски для здоровья
00:29:54 Критика книги Джеффри Люгера
00:31:41 Выдуманные истории Люгера
00:34:01 Манёвры кораблей «Джемини»
00:36:48 Эпизод с табличкой
00:37:08 Табличка на «Джемини-6»
00:38:01 Реальность программы «Джемини»
00:39:36 Выводы о программе «Джемини»
00:41:53 Дополнительные сведения о «Джемини»
00:43:32 Болезнь движения
00:45:24 История препаратов от болезни движения
00:48:15 Медикаменты в «Джемини»
00:49:12 Тренировки астронавтов
00:49:31 Скафандры «Джемини» и «Аполлон»
00:50:30 Особенности скафандров
00:51:21 Испытания и параболические полёты
00:52:14 Имитация невесомости
00:53:31 Критика «Аполлона-8»
00:54:23 Розыгрыш Оуэна Гэри
00:55:51 Заключение
#космос #NASA #Джемини #Аполлон8 #АннаФишер #невесомость #космическаяболезнь #астронавты #историякосмонавтики #РоманГолунов #АлександрНикитин #КнижныйДень #НашеЗавтра
Комментарий редакции
Ключевые идеи
1. Критика официальных версий американской космонавтики
- В обсуждении подробно анализируются книги и интервью, связанные с программами Джемини и Аполлон, где ставится под сомнение реалистичность и подлинность ряда заявленных эпизодов, особенно бытовых и физиологических аспектов длительных космических полётов.
- Приводится мысль, что многие детали, описанные в воспоминаниях астронавтов и в поздних книгах, выглядят сомнительно с инженерной и медицинской точки зрения; есть подозрения, что они могли быть выдуманы "задним числом" либо были сымитированы на Земле (например, съёмки в самолётах с короткой невесомостью).
2. Физиологические и бытовые сложности полётов
- Большое внимание уделяется проблеме космической болезни, тошноте, особенностям работы человеческого организма в невесомости. Описываются реальность и сложность этих явлений, приводятся примеры из мемуаров астронавтов и научно-популярных книг (Мэри Роуч, Анна Фишер).
- Подчёркивается, что решения бытовых трудностей (туалет, гигиена, питание, движение в тесной капсуле) в Джемини и Аполлонах были далеки от совершенства или вовсе отсутствовали, а попытки их описаний в книгах выглядят неубедительно.
- Отдельно обсуждается вопрос о средствах против укачивания: хотя такие препараты были известны давно и использовались в морской и авиационной практике, в книгах и воспоминаниях астронавтов об этом почти не рассказывают.
3. Анализ "репетиций" и постановочности
- Джемини даётся как "генеральная репетиция" Аполлона не только в техническом, но и в театрализованном смысле, — как возможный масштабный эксперимент по созданию иллюзий.
- Указываются нестыковки в документации, нелепые бытовые подробности (например, история со "стойкостью" к дефекации), искусственность знаков и предметов (например, странная табличка "Бей армейских"), что подводит рассуждающих к версии о возможной постановочности/инсценировке многих событий.
- Приводятся аналогии с тем, как современные космонавты отвечают на бытовые вопросы и насколько отличаются их практики и рассказанная «реальная» космическая жизнь.
4. Междисциплинарные размышления и исторический контекст
- Сравниваются решения бытовых проблем в советской и американской космонавтике (туалеты, скафандры, препараты).
- Подчёркивается роль информационного и общественного воздействия (пиар, формирование массовых представлений о героизме и достижениях).
- Обсуждается чувство юмора астронавтов, культура розыгрышей и создания легенд внутри корпорации NASA как часть мифологии американской космонавтики.
Выводы и философские размышления
В данном видео становится очевидным, что космические достижения, как и любая грандиозная история, со временем обрастают множеством мифов, интерпретаций, мелких и крупных фальсификаций — иногда из практической необходимости (пиар, военная тайна), иногда для «гармонизации» рассказа для широкой публики. Мы видим, насколько человеческая психика склонна додумывать или украшать детали — как на уровне воспоминаний участников, так и на уровне официальных публикаций.
Искреннее удивление вызывают бытовые описания: оказывается, что самые приземлённые вопросы — как ходить в туалет, что делать с тошнотой, как выдерживать многочасовую неподвижность — оказываются куда существеннее и реалистичнее, чем идеологическая риторика героизма и великих побед. Аналитический разбор технических, медицинских и исторических данных показывает: многие общепризнанные эпизоды космической гонки 60-70-х годов могут восприниматься не как единая истина, а как сложная мозаика фактов, домыслов, умолчаний и построенных послесловий.
В то же время — и здесь имеет смысл привлечь междисциплинарную аналогию — этот разрыв между официальной версией и реальным опытом схож с тем, как работает человеческая память, психика, как информатика перерабатывает «сырые» данные в презентабельный отчёт или как коллективное бессознательное формирует народные мифы на базе действительно пережитых, но часто малоудобных для прямого описания ситуаций.
Субъективность правды становится очевидной: даже свидетели, обладающие профилем, памятью, вниманием к деталям, либо не всё помнят, либо вынуждены подстраивать свой рассказ под ожидания общества, ноу-хау своей корпорации или просто собственный образ героя.
Практический вывод здесь прост: не стоит преувеличивать идеализм своих или чужих взглядов на великие события — важно отличать живую, несовершенную реальность (со своими бытавыми, физиологическими, иногда неэстетичными сторонами) от того, как эта реальность потом «подчищается» для потомков и публики. Истинный интерес к истории проявляется в желании разглядеть конкретные факты, механизмы, честно признавая (и себе, и другим), что полностью объективная истина — неуловима, а наша задача — проживать события с максимальной осознанностью, отделяя сущность от мишуры, не впадая при этом ни в саркастичный скепсис, ни в наивный восторг.
Вопрос для размышления:
Если каждый крупный социальный проект — будь то освоение космоса, война, научное открытие или религиозное движение — неизбежно сопровождается созиданием мифов, удобно забываемых нестыковок и мифической эстетизацией трудностей, как мы можем учиться отличать счётно полезную мистификацию от манипуляции? Где лежит грань между вдохновляющей легендой для общества и неэтичной фальсификацией истории? Или, быть может, сама потребность в «чистой» правде — ещё один человеческий миф?