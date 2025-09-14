Роман Голунов и Александр Никитин разбирают реальную физиологию полётов: космическую болезнь, перегрузки, тесные кабины, «туалетные» решения и испытания скафандров. По следам «Apollo 8» Джеффри Люгера и Мэри Роуч обсуждают «Джемини» как генеральную репетицию «Аполлона», спорные эпизоды и мифы источников.

00:00:00 Введение

00:00:55 Анна Фишер и её опыт

00:01:41 Космическая болезнь

00:03:46 Книга Мэри Роуч

00:07:08 Опыт Рассела Швейкарта

00:08:48 Адаптация к невесомости

00:10:15 Книга Джеффри Люгера

00:11:57 Полёты «Джемини-7» и «Аполлон-8»

00:13:19 Подготовка к полёту Gemini 7

00:14:15 Завтрак экипажа

00:15:33 Роль дублирующего экипажа

00:16:31 Перегрузки при старте

00:18:07 Снятие скафандров

00:19:57 Медицинские показания

00:20:54 Ограниченное пространство

00:21:51 Эспандер для профилактики

00:23:27 Туалетная тема

00:25:25 Проблемы с туалетом в космосе

00:26:20 Опыт Майка Маллейна

00:27:12 Устройства для большой нужды

00:29:00 Риски для здоровья

00:29:54 Критика книги Джеффри Люгера

00:31:41 Выдуманные истории Люгера

00:34:01 Манёвры кораблей «Джемини»

00:36:48 Эпизод с табличкой

00:37:08 Табличка на «Джемини-6»

00:38:01 Реальность программы «Джемини»

00:39:36 Выводы о программе «Джемини»

00:41:53 Дополнительные сведения о «Джемини»

00:43:32 Болезнь движения

00:45:24 История препаратов от болезни движения

00:48:15 Медикаменты в «Джемини»

00:49:12 Тренировки астронавтов

00:49:31 Скафандры «Джемини» и «Аполлон»

00:50:30 Особенности скафандров

00:51:21 Испытания и параболические полёты

00:52:14 Имитация невесомости

00:53:31 Критика «Аполлона-8»

00:54:23 Розыгрыш Оуэна Гэри

00:55:51 Заключение

