Война России и Европы становится неизбежной | Ростислав Ищенко и Руслан Сафаров
Атака дронов на Польшу приводит к консолидации Запада? О том что происходит в переговорном процессе вокруг украинского кризиса, о кровавой главе в американской внутренней политике, о тонкостях американо-венесуэльского противостояния, об ошибке катарских эмиров, перспективах турецко-израильской войны и о том, как трактовать "бунт поколения Z" в Непале говорят политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко и политолог Руслан Сафаров
Комментарий редакции
Ключевые тезисы
1. Рост конфронтации между Россией и Западом
- События на Украине, активизация Польши и укрепление границ со стороны НАТО — закономерное продолжение геополитической конфронтации, где Европа стремится вовлечь США обратно в прямое противостояние с Россией. Сознательное нагнетание напряжённости рассматривается как инструмент затягивания России в масштабный конфликт.
- В западных обществах сохраняется консенсус относительно необходимости "победить" Россию, пусть и не ценой прямой войны, но военная составляющая всё больше доминирует в риторике.
2. Внутриполитический кризис и опасность гражданской войны в США
- Идея внутреннего раскола, доходящего до черты гражданской войны, развивается в США с момента избрания Трампа. Убийства политиков и акции насилия становятся лишь проявлениями глубокой поляризации общества и элит.
- Система всё больше опирается на силовые методы и утрачивает способность договариваться, что — по классической логике исторических революций — приближает страну к опасности внутреннего конфликта.
3. Ближневосточные противоречия
- Катастрофическая роль ужесточения отношений между Израилем и Турцией: несмотря на теоретическую возможность войны, острая нехватка ресурсов делает масштабный конфликт маловероятным без сильной поддержки третьих стран.
- Война на Ближнем Востоке выгодна США как способ ещё больше подорвать мировую экономику и торговлю, в то время как Россия и Китай заинтересованы в стабильности: они строят альтернативные маршруты для торговли и экономического развития региона.
4. Мировая экономическая война как инструмент политики
- США стратегически разрушают мировую торговлю и экономические связи там, где не могут удержать гегемонию, чтобы ослабить позиции соперников.
- Для России и Китая сохранение стабильности Ближнего Востока и развитие альтернативных экономических путей являются критически важными задачами.
5. Стойкость "традиционных обществ" и особенности переворотов
- События в Непале, перевороты и всплески недовольства иллюстрируют особенности традиционных обществ, где кризисы часто объясняются сопротивлением модернизации, а не только экономическими причинами.
- Революции часто представляют собой возврат к архаике, а не шаг вперёд к "прогрессию".
6. Невозможность управлять миром по старым моделям
- В разных регионах формируется хаотическая, "постглобальная" ситуация, где прежние способы управления конфликтами и сохранения порядка оказываются неэффективными.
- Глобальная "хаотизация" — следствие исчерпания старых политико-экономических моделей.
Выводы и философские соображения
Данная дискуссия показывает, как геополитическая реальность становится всё более сложной и фрагментированной. Единой картины мира больше не существует: мы наблюдаем движение к постглобальному устройству, в котором каждое государство пытается играть на опережение и минимизировать ущерб от чужого "хаоса".
Ситуация с Европой и Россией — лишь один из многих примеров того, как старые альянсы утрачивают былую монолитность, а риторика победы сменяется реальной и затяжной истощающей борьбой. США, теряя внутреннюю согласованность, оказываются не столько "мировым полицейским", сколько генератором нестабильности, прагматично сдерживающим конкурентов любой ценой.
Любопытно отметить, что даже традиционно закрытые или архаичные общества (Непал) становятся ареной схожих процессов: старые порядки рушатся, и иногда это ниспровержение сопровождается возвращением к более простым структурам, а не западным мечтам о линейном прогрессе. Это напоминает, что история гораздо сложнее нарративов "эволюции к лучшему".
С точки зрения индивидуального и национального опыта, правда оказывается всегда ситуативной: столкновение ценностей, интересов, культурных кодов порождает иллюзию однозначности, но на самом деле выступает процессом поиска баланса, постоянно смещающегося в зависимости от новых обстоятельств.
В практическом смысле, признавая неизбежность конфликтов, важно не скатываться ни к фанатичному идеализму, ни к фатализму. История движется не к "концу", а к открытому будущему, в котором каждый субъект — личность, страна, цивилизация — вынужден держать курс между стремлением к стабильности и принятием перемен.
Открытый вопрос:
Если истина в мире хаоса всегда многогранна и зависит от точки зрения, какими мерами — как на личном уровне, так и в масштабах общества — мы можем отличать подлинное движение к справедливости и порядку от очередной иллюзии прогресса, рождаемой страхом и внутренними расколами? Как сохранять внутреннюю свободу и осознанность на фоне текучести и неопределённости глобальных перемен?
Ничего такого Ищенко не накаркает..Да ,бодаются меж собой глобалисты всех мастей ,не отпускают мечту прихватить 404 ..
У польских намечаются 2 варианта:
— в унисон с глобалистами поддерживать Киев
— работать по линии Трампа против глобалистов — поддерживать нечто типа “майдана” для смены власти.
Для второго варианта нужны парламентские выборы в Польше или распад коалиции и переформирование правительства :)
или полувоенное положение (хотя бы в приграничье) с техническим правительством в жестком подчинении главкому
для того Герберы на Б/У собирали по полям и снова запускали в Польшу
Обычная польская вшивая амбициозность..Но всё и все покупаются,достаточно ,чтобы Маланья позвонила даже ,красивая же женщина ..
Польские элиты всегда были сверхамбициозными. И такая “упрямая” приверженность глобалистам (германским, английским…), когда время продвигать другие нарративы и окучивать Восточные Кресы — это просто компрадорский характер ветки польской элиты, которая сейчас у власти, или же классическое “здесь всё просто так, кроме денег” относится ко всем восточноевропейским элитам, после инфицирования воздухом Запада
амбициозность в отличие от настоящей пассионарности заключается сочетанием внешней напыщенности с жуткой внутренней закомплексованности, ну или трусости по-простому, когда синица в руке все равно важнее журавля в небе, декларируемого как якобы главная цель
просто в наши дни деньги — это та самая “синица” и суррогат психологической защиты от глубинного страха
относится ко всем западным и прозападным элитам
когда синица в руке все равно важнее журавля в небе, декларируемого как якобы главная цель
просто в наши дни деньги — это та самая “синица” и суррогат психологической защиты от глубинного страха
относится ко всем западным и прозападным элитам
синица — американский военный зонтик, организованный лондоном кредиты и доступ к рынку ЕС, и нужно вертеться ужом, чтобы все это сохранить
однако заплатить за ужин придется и ужам, идти куда пошлют победители в споре трех голов западного дракона
поэтому очень хочется, чтобы этот спор не кончался, отсюда и участие во взаимных провокациях всех трех “голов”
На самом деле в Польше никогда не было элит. Была олигархическая система, а избранные короли часто плевали на Польшу.
Сейчас ситуация аналогичная. Правительством управляют воры, обычные политические проститутки.
Туск идет на войну. Если Наврокки с армией не свергнет правительство, может случиться самое худшее.
всегда рулили и стравливали олигархи-торгаши и подопечные им через амбициозных жен магнаты..(Ах эти Жены,Внуки ,Сыночки , Любовницы тоже)все из за них)
поэтому высокий культурный потенциал польских военных и культурных элит легче было реализовать в соседних империях или под их эгидой как тот же Рокоссовский или Коперник
коллективному Трампу, как и нам, выгодно сформировать и вместе контролировать широкий условно нейтральный буфер между РФ и Западной Европой, США — через Польшу, РФ — через Белоруссию контролировать
во-1х, чтобы вытеснить отсюда из политики/финансов лондонских и не пустить сюда рулить экономикой китайцев
во-2х, еще больше ослабить ЕС и Германию, взяв под контроль их инвестиции сюда и лишить контрольного пакета в местной политике — наоборот получить блокирующий пакет в Брюсселе
в-3х, не дать лондонским и европейским дальше разыгрывать восточноевропейскую карту против России, втягивая в эскалацию США…
п.с. нам везет ,с двух сторон будут любить ,почему с двух,еще и ведь братан СИ…Завидуйте хохлы …учил же вас наш…