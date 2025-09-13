Атака дронов на Польшу приводит к консолидации Запада? О том что происходит в переговорном процессе вокруг украинского кризиса, о кровавой главе в американской внутренней политике, о тонкостях американо-венесуэльского противостояния, об ошибке катарских эмиров, перспективах турецко-израильской войны и о том, как трактовать "бунт поколения Z" в Непале говорят политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко и политолог Руслан Сафаров

Новое заседание в формате Геополитбюро LIVE. Гость – политолог-американист Дмитрий Евстафьев. Тема: "Расколы постглобального мира".

