Все боятся полного блэкаута, но эксперт Борис Марцинкевич уверен: НАСТОЯЩАЯ угроза для Украины этой зимой — совсем другая. Пока все следят за ударами по энергетике Украины, главная проблема скрывается в другом — в дефиците газа на отопительный сезон. В этом видео эксперт вскрывает реальное положение дел:

Как Украина продолжает экспорт электроэнергии, пока ее атакует Россия?

Хватит ли запасов ГАЗА для отопления городов? (Главный вопрос зимы!)

Когда на самом деле введут графики отключений света?

Это аналитика, которая заставит посмотреть на ситуацию под другим углом. Что, по-вашему, опаснее для Украины — дефицит газа или перебои со светом? Жду вашу битву мнений в комментариях!

00:00 ⚡️ Месть Словакии: внезапный удар по энергетике Украины?

00:37 Анализ ENTSO-E: что на самом деле происходит со светом

02:34 Почему Украина экспортирует энергию под ударами РФ?

02:51 Главный секрет устойчивости: как работают АЭС

03:57 "Ищите, где перезимовать": угроза или информационная война?

05:04 Настоящая угроза: почему в хранилищах не хватает ГАЗА

05:53 Работа "с колес": как Украина планирует пройти отопительный сезон

06:25 Уязвимые точки: куда целятся на самом деле (Винница и Чернобыль)

06:53 "Отвинтили и увезли": как создаются запасы для ремонта

07:43 Будет ли уголь вместо газа: альтернативы для отопления

08:30 Советский запас прочности: почему система всё ещё держится

09:59 Куда уходит энергия: спад промышленности и отток населения

11:39 Две энергосистемы в одной: уникальное наследие СССР

13:14 Холодная зима – главный враг Украины?

14:05 Финальный прогноз: самые чувствительные узлы для ударов

