Главная » Мировоззрение

Мы не тщеславимся этими цифрами, но и замалчивать их не надо.

26 0
Переслано от: Роман Алехин

Крестный ход очень ясно сказал людям, многим, сомневающимся, неверующим, или тем, кто цинично предвосхищал статистику и говорил: ну, соберут они там тысяч пятьдесят, ну, пройдут там с Кириллом вместе. А когда пришло 400 тысяч — перепугались и стали называть совсем другие цифры. Мы не тщеславимся этими цифрами, но и замалчивать их не надо.

Уважаемый Владыка, это не тщеславие (прославление на тщетном). То, что было в Москве и в Санкт-Петербурге – это настоящее всерусское прославление Бога.

Русский народ начал понимать, что опора может быть только на вечное, а не на материальное, то есть – тщетное. А вечным может быть только Бог и Его слово. Как только это поймет большинство, то можно на этом уже выстраивать и Русскую цивилизацию.

Но путь будет тернистым – сейчас враги возрождение Русской цивилизации испугались, но испуг пройдет и начнется противостояние. Жесткое: нас будут дискредитировать, будут соблазнять и искушать много чем, то есть делать все, что делает дьявол. И к этому православным надо быть готовым. Мы должны быть едиными, крепкими в вере и чистыми в помыслах и в делах.

Русский православный Роман Алехин

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Отношение к массовости и цифрам: Автор подчеркивает, что сообщает о количестве участников Крестного хода (400 тысяч) не из тщеславия, а ради честности и открытости. Замалчивать эти масштабные цифры считает неправильным.

2. Значение события: Крестный ход, по мнению автора, стал событием, изменившим восприятие у скептиков и неверующих. Он был всероссийским прославлением Бога, а не просто массовым мероприятием.

3. Критика материализма: Автор противопоставляет «вечное» («Бог и Его слово») «материальному» (тщетному), считая, что только на вечном возможно выстраивать будущее Русской цивилизации.

4. Предстоящие трудности: Автор предрекает, что в дальнейшем “противники возрождения” попытаются дискредитировать, соблазнять и создавать искушения, препятствуя духовному единству. Сравнивает это с «деяниями дьявола».

5. Призыв к внутренней чистоте и единству: Православным советуется сохранять единство, крепость в вере, чистоту мыслей и поступков для преодоления скорых испытаний.

---

Анализ и вывод:

В центре статьи — размышления о массовости религиозного события как показателе духовного возрождения и, шире, — как символе начала новой этапа для общества. Автор выделяет противопоставление вечного (духовного, божественного) и тщетного (материального, проходящего), что типично для христианского мышления и находит отражение и в философии стоицизма, и у неоплатоников.

Интересно, что оценка важного события проводится не ради самоутверждения, а ради констатации сдвига в общественном сознании. Это напоминает и научный подход, где статистика — лишь инструмент для анализа, а не предмет гордости. Однако сама вера в «цифру» — тоже форма символического мышления, сопоставимая с доверием к иконам или ритуалам: для невоцерковленного наблюдателя число людей — аргумент, аналог логических выкладок, для верующего — знамение.

Рассуждая о духовном единстве как залоге будущей цивилизации, нельзя не увидеть здесь типичную идеализацию, столь привычную и христианам, и советским мечтателям, и светским гуманистам; все они ищут устойчивую опору в трудностях. Но как материализм уязвим для механистичности, так и духовные концепты — для фанатизма и манипуляций. Автор осознает надвигающиеся трудности и указывает на этически зрелое поведение: единство, чистота мотивов и действий. В этом отзывает голос не только церкви, но и лучших традиций гражданской нравственности.

Междисциплинарно рассуждая, можно увидеть: массовое собрание — это и психологический феномен эффекта толпы (Лебон), и событие социальной сингулярности (Тёрнс), и тест коллективной идентичности. Само представление о “внешних врагах”, о враждебности мира к чему-то “нашему” — это и отражение исторической травмы, и универсальный механизм формирования групповой сплочённости.

Вывод:
Статья — не просто отчёт о важном событии, но и призыв к переосмыслению опор: вместо материального/временного — вечное/духовное, что парадоксально свойственно и многим нерелигиозным течениям. Чем глубже происходит переоценка ценностей, тем яснее становятся линии будущих противостояний — как внутри личности, так и в обществе.

Открытый вопрос:
Как нам различать тот момент, когда численность и массовость действительно свидетельствуют о возрождении и глубинной перемене, а когда становятся лишь новым идолом, подменяющим собой подлинную внутреннюю работу и честность перед собой?
Редактор: simple4o
Источник: https://t.me/Alekhin_Telega/14968
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Провалившийся госпереворот в Венесуэле, Первомай и военные бюджеты
Новости Украины и Новороссии 01 ноября 2019
Брифинг о «моральной и стратегической» необходимости раздела России
Николай Стариков и Сергей Глазьев в программе Русская политика
Женщины и война
«Слава Украине! Смерть Москалям!» — нападение на редакцию «Славянки», как это было (ВИДЕО)
О Доктрине информационной безопасности РФ и стратегии Путина
Алексей Пиманов: «Жалко, что не могу говорить всё, что знаю»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru