Мы не тщеславимся этими цифрами, но и замалчивать их не надо.
Крестный ход очень ясно сказал людям, многим, сомневающимся, неверующим, или тем, кто цинично предвосхищал статистику и говорил: ну, соберут они там тысяч пятьдесят, ну, пройдут там с Кириллом вместе. А когда пришло 400 тысяч — перепугались и стали называть совсем другие цифры. Мы не тщеславимся этими цифрами, но и замалчивать их не надо.
Уважаемый Владыка, это не тщеславие (прославление на тщетном). То, что было в Москве и в Санкт-Петербурге – это настоящее всерусское прославление Бога.
Русский народ начал понимать, что опора может быть только на вечное, а не на материальное, то есть – тщетное. А вечным может быть только Бог и Его слово. Как только это поймет большинство, то можно на этом уже выстраивать и Русскую цивилизацию.
Но путь будет тернистым – сейчас враги возрождение Русской цивилизации испугались, но испуг пройдет и начнется противостояние. Жесткое: нас будут дискредитировать, будут соблазнять и искушать много чем, то есть делать все, что делает дьявол. И к этому православным надо быть готовым. Мы должны быть едиными, крепкими в вере и чистыми в помыслах и в делах.
Русский православный Роман Алехин
Комментарий редакции
1. Отношение к массовости и цифрам: Автор подчеркивает, что сообщает о количестве участников Крестного хода (400 тысяч) не из тщеславия, а ради честности и открытости. Замалчивать эти масштабные цифры считает неправильным.
2. Значение события: Крестный ход, по мнению автора, стал событием, изменившим восприятие у скептиков и неверующих. Он был всероссийским прославлением Бога, а не просто массовым мероприятием.
3. Критика материализма: Автор противопоставляет «вечное» («Бог и Его слово») «материальному» (тщетному), считая, что только на вечном возможно выстраивать будущее Русской цивилизации.
4. Предстоящие трудности: Автор предрекает, что в дальнейшем “противники возрождения” попытаются дискредитировать, соблазнять и создавать искушения, препятствуя духовному единству. Сравнивает это с «деяниями дьявола».
5. Призыв к внутренней чистоте и единству: Православным советуется сохранять единство, крепость в вере, чистоту мыслей и поступков для преодоления скорых испытаний.
---
Анализ и вывод:
В центре статьи — размышления о массовости религиозного события как показателе духовного возрождения и, шире, — как символе начала новой этапа для общества. Автор выделяет противопоставление вечного (духовного, божественного) и тщетного (материального, проходящего), что типично для христианского мышления и находит отражение и в философии стоицизма, и у неоплатоников.
Интересно, что оценка важного события проводится не ради самоутверждения, а ради констатации сдвига в общественном сознании. Это напоминает и научный подход, где статистика — лишь инструмент для анализа, а не предмет гордости. Однако сама вера в «цифру» — тоже форма символического мышления, сопоставимая с доверием к иконам или ритуалам: для невоцерковленного наблюдателя число людей — аргумент, аналог логических выкладок, для верующего — знамение.
Рассуждая о духовном единстве как залоге будущей цивилизации, нельзя не увидеть здесь типичную идеализацию, столь привычную и христианам, и советским мечтателям, и светским гуманистам; все они ищут устойчивую опору в трудностях. Но как материализм уязвим для механистичности, так и духовные концепты — для фанатизма и манипуляций. Автор осознает надвигающиеся трудности и указывает на этически зрелое поведение: единство, чистота мотивов и действий. В этом отзывает голос не только церкви, но и лучших традиций гражданской нравственности.
Междисциплинарно рассуждая, можно увидеть: массовое собрание — это и психологический феномен эффекта толпы (Лебон), и событие социальной сингулярности (Тёрнс), и тест коллективной идентичности. Само представление о “внешних врагах”, о враждебности мира к чему-то “нашему” — это и отражение исторической травмы, и универсальный механизм формирования групповой сплочённости.
Вывод:
Статья — не просто отчёт о важном событии, но и призыв к переосмыслению опор: вместо материального/временного — вечное/духовное, что парадоксально свойственно и многим нерелигиозным течениям. Чем глубже происходит переоценка ценностей, тем яснее становятся линии будущих противостояний — как внутри личности, так и в обществе.
Открытый вопрос:
Как нам различать тот момент, когда численность и массовость действительно свидетельствуют о возрождении и глубинной перемене, а когда становятся лишь новым идолом, подменяющим собой подлинную внутреннюю работу и честность перед собой?