Крестный ход очень ясно сказал людям, многим, сомневающимся, неверующим, или тем, кто цинично предвосхищал статистику и говорил: ну, соберут они там тысяч пятьдесят, ну, пройдут там с Кириллом вместе. А когда пришло 400 тысяч — перепугались и стали называть совсем другие цифры. Мы не тщеславимся этими цифрами, но и замалчивать их не надо.

Уважаемый Владыка, это не тщеславие (прославление на тщетном). То, что было в Москве и в Санкт-Петербурге – это настоящее всерусское прославление Бога.

Русский народ начал понимать, что опора может быть только на вечное, а не на материальное, то есть – тщетное. А вечным может быть только Бог и Его слово. Как только это поймет большинство, то можно на этом уже выстраивать и Русскую цивилизацию.

Но путь будет тернистым – сейчас враги возрождение Русской цивилизации испугались, но испуг пройдет и начнется противостояние. Жесткое: нас будут дискредитировать, будут соблазнять и искушать много чем, то есть делать все, что делает дьявол. И к этому православным надо быть готовым. Мы должны быть едиными, крепкими в вере и чистыми в помыслах и в делах.

Русский православный Роман Алехин