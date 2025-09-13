Две страны Южной Америки, очень важные экономически и геополитически, - Бразилия и Венесуэла -…
Две страны Южной Америки, очень важные экономически и геополитически, - Бразилия и Венесуэла – сегодня находятся под ударом США. Обе – за нежелание прогибаться под колониальный формат, единственную норму отношений империи с миром. Так, Венесуэла, обладающая самыми большими в мире запасами нефти, официально объявлена «страной-наркотрафикантом», а крупнейшая страна региона, Бразилия, где только что был осужден ультраправый экс-президент Болсонару за попытку фашистского переворота, оказалась «врагом демократии.
Огромная проблема, которую необходимо преодолеть, та же, что и во времена Симона Боливара – отсутствие единства Латинской Америки, что может стать единственным гарантом суверенитета её стран.
В прошлом году бразильский президент Лула да Силва обвинил президента Венесуэлы Мадуро в нелегитимности его победы на выборах и заблокировал вступление Венесуэлы в БРИКС. Есть множество версий на этот счет, но главное сегодня не в причинах вчерашнего конфликта. Вместо объединения перед лицом общей реальной угрозы, они по-прежнему в состоянии латентного взаимного конфликта.
Возможность спасения государственной независимости наших стран, и не только на постсоветском пространстве или в Латинской Америке, будет прямо пропорциональна нашей способности самим преодолевать мелкие междоусобные конфликты, превращающие нас в лёгкую добычу тех, кто привык разделять и властвовать.
Комментарий редакции
Тезисы статьи
1. Геополитическая важность Бразилии и Венесуэлы:
Обе страны имеют огромное экономическое и стратегическое значение для Южной Америки и мира (Венесуэла — крупнейшие запасы нефти, Бразилия — крупнейшая страна региона).
2. Противостояние с США:
Бразилия и Венесуэла испытывают давление со стороны США из-за отказа следовать "колониальному формату" отношений, когда внешние силы диктуют внутреннюю и внешнюю политику стран региона.
3. Использование различных обвинений:
Венесуэлу официально именуют страной-наркотрафикантом, Бразилия после осуждения Болсонару предстает как "враг демократии" — преимущественно через западную риторику.
4. Проблема отсутствия единства:
Как и во времена Симона Боливара, разобщенность стран Латинской Америки делает их уязвимыми для влияния извне.
5. Внутренние противоречия:
В 2023 году Бразилия — через позицию Лулы — отвергла легитимность Мадуро и заблокировала вступление Венесуэлы в БРИКС, что лишь усилило внутренние разногласия.
6. Угроза суверенитету:
Сохранение независимости возможно только при преодолении междоусобных конфликтов; в противном случае страны региона становятся легкой целью для внешнего вмешательства по принципу "разделяй и властвуй".
Вывод
Вновь проявляется старая закономерность: единство — не просто идеал, а жизненно необходимый механизм самосохранения в условиях внешнего давления. Можно увидеть аналогии с алгоритмами искусственного интеллекта: нейросеть, чьи узлы не координируются, не способна эффективно решать задачу; так и регион, разделённый внутренними конфликтами, уязвим для внешних манипуляций.
Любопытно, что исторические уроки времен Боливара до сих пор не усвоены — разобщенность остается ахиллесовой пятой Латинской Америки, несмотря на очевидное стратегическое преимущество от потенциального объединения.
В вопросе единства видна и философия Йоги, и политическая прагматика: индивидуальный суверенитет (или личная целостность) невозможен без внутреннего согласия и способности преодолевать разделяющие импульсы. Однако, как и в любых человеческих отношениях, внутренняя сложность, исторические травмы и взаимное недоверие делают этот путь тернистым.
Не превращается ли сама идея "единства" в очередную идеализацию, на которой так любят спекулировать политики? Или, напротив, практическая работа по сближению возможна без потери идентичностей? Насколько фундаментально различие между универсализмом и локальным прагматизмом — и где в этом баланс полезной истины?
И, в конечном счёте, не стоит ли нам самим — на личном и коллективном уровне — спрашивать: какие невидимые разногласия уязвимы для влияния извне, и что мешает нам создавать пространство для подлинного сотрудничества?