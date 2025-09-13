Две страны Южной Америки, очень важные экономически и геополитически, - Бразилия и Венесуэла – сегодня находятся под ударом США. Обе – за нежелание прогибаться под колониальный формат, единственную норму отношений империи с миром. Так, Венесуэла, обладающая самыми большими в мире запасами нефти, официально объявлена «страной-наркотрафикантом», а крупнейшая страна региона, Бразилия, где только что был осужден ультраправый экс-президент Болсонару за попытку фашистского переворота, оказалась «врагом демократии.

Огромная проблема, которую необходимо преодолеть, та же, что и во времена Симона Боливара – отсутствие единства Латинской Америки, что может стать единственным гарантом суверенитета её стран.

В прошлом году бразильский президент Лула да Силва обвинил президента Венесуэлы Мадуро в нелегитимности его победы на выборах и заблокировал вступление Венесуэлы в БРИКС. Есть множество версий на этот счет, но главное сегодня не в причинах вчерашнего конфликта. Вместо объединения перед лицом общей реальной угрозы, они по-прежнему в состоянии латентного взаимного конфликта.

Возможность спасения государственной независимости наших стран, и не только на постсоветском пространстве или в Латинской Америке, будет прямо пропорциональна нашей способности самим преодолевать мелкие междоусобные конфликты, превращающие нас в лёгкую добычу тех, кто привык разделять и властвовать.

Олег Ясинский

