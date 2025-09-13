Чего не простили Чарли Кирку, репрессии против российских немцев, полицаев сделают из мигрантов в ЕС
В студии канала «День» доцент Финансового университета при Правительстве РФ Александр Камкин. Ведущий – писатель Александр Марков.
Подписывайтесь на наши площадки!
Сайт ДеньТВ dentv.ru/
Дзен https://dzen.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
ВКонтакте vk.com/dentvru
Телеграм t.me/gazeta_zavtra
Книжный магазин «День» den-magazin.ru
Поддержать канал «День»
4276 3801 5875 8230 Андрей Александрович П.
Яндекс.Мани на kanal-dentv 410012695356638
Комментарий редакции
1. Убийство Чарли Кирка и внутренняя нестабильность США
- Чарли Кирк представлен как талантливый консервативный активист, символ «новой Америки» сторонников Трампа, убитый на фоне выступления против насилия.
- Противостояние внутри США обостряется — страна близка к политическому кризису, напоминающему гражданскую войну, с регулярными покушениями и протестами.
- Трамп и его команда используют напряжённость как оправдание для жёстких мер против политических противников.
- США рассматриваются как «лаборатория будущего» — цифровизация, технократия, попытки реформировать экономику, перевооружение и технократический контроль.
2. Политические репрессии и давление в Европе
- В Германии отмечается давление на оппозиционные правые силы (Альтернатива для Германии), репрессии против пророссийских активистов, демонизация российской культуры.
- Обсуждаются странные смерти политиков, судебные и экономические репрессии, усиление экстремизации законодательства.
- Немецкое общество в целом не поддерживает милитаризацию, но власти и пропаганда создают атмосферу страха и врага, похожую на методы Третьего рейха.
3. Фрагментация и милитаризация Европы
- Европа вступила в фазу внутренней и внешней милитаризации, рост ксенофобии и национальных конфликтов.
- ЕС всё больше становится политическим, а не экономическим проектом, где институции стремятся подавлять национальный суверенитет стран-участниц (переход к голосованию большинством во внешней политике, расширение на Балканы и т.д.).
4. Манипуляции сознанием и «война смыслов»
- Акцент делается на информационной войне, мифотворчестве, переписывании истории (например, демонизация России в немецких и польских школах).
- Указывается на резкое разделение внутри европейского общества между неолиберальными и консервативными ценностями, где консерваторы пока проигрывают.
5. Ближний Восток и стратегия Израиля
- Израиль, используя поддержку США, реализует свою стратегию полного контроля и возможной экспансии, не считаясь с правами палестинцев и арабских соседей.
- Перспектив создания жизнеспособного палестинского государства уже практически не существует, Израиль движется к решению вопроса силой.
6. Албания и антикоррупционные эксперименты с ИИ
- В Албании назначают искусственный интеллект министром госзакупок в попытке побороть коррупцию; обсуждается опасность, что и ИИ может стать коррупционером, если его алгоритмы и база данных будут недостаточно защищены.
- Прогнозируется, что в будущем правительства могут состоять из ИИ, контролируемых из Брюсселя, что ведёт к рискам технократического и даже «технофашистского» управления.
7. Пессимизм по поводу Европейского будущего и рекомендаций
- Европа представлена как цивилизация, идущая по пути морального и демографического упадка, страдающая от собственной агрессивности и неспособности извлекать уроки из истории.
- Обсуждается, что мир движется к очередному большому конфликту, а существующие международные институты уже неэффективны.
---
Выводы и аналитическое обобщение:
В этом разговоре звучит сквозной мотив исторической цикличности — и США, и Европа, столкнувшись с внутренними расколами и кризисами, инстинктивно прибегают к уже испытанным стратегиям: репрессии, милитаризация, внутренний и внешний поиск врага, манипулирование страхом и сознанием граждан. Повторяется исторический узор: как в XIX–XX веках, общества погружаются в атмосферу коллективного паранойи, пропаганды и отчуждения, где конфликты получают подпитку изнутри.
Примеры из Европы и США подтверждают: чем больше общественный нарратив строится на страхе (будь то перед мигрантами, «агентами» или внешними врагами), тем больше власти склонны жёстко ограничивать свободы, подменять демократические институты суррогатами контроля — будь то искусственный интеллект или специальные органы, аналогичные историческим репрессивным структурам.
Параллельно общество, не способное критически осмысливать свои действия и историю (как указывается в отношении Европы), теряет свою устойчивость и становится уязвимым к повторению старых ошибок. Здесь возникает глубокий философский вопрос: неужели цивилизации обречены идти по кругу, повторяя свои трагедии — или осознание, память, гибкий подход к истине способны предложить новый путь?
Тема искусственного интеллекта как решения (или новой угрозы) коррупции подсвечивает ещё одну грань: даже самые рациональные или «безупречные» системы рискуют унаследовать слабости человека, если исходные установки и база ценностей несовершенны. Диалог о переходе власти к ИИ напоминает предупредительные сюжеты научной фантастики: инструменты этики и доверие исходят от людей, а не от алгоритмов.
На политическом уровне звучит разочарование в старых институтах (ООН, международные суды) и осторожная вера в возможное образование «союза здравого смысла» между несогласными с западной линией государствами Азии, Латинской Америки и Африки. Однако перспектива большого конфликта (или хотя бы долгой турбулентности) кажется практически неизбежной.
Практический смысл и философская глубина:
- Важно не обманываться иллюзиями «цивилизационного превосходства» — ни Запад, ни Россия, ни кто-либо другой, не застрахованы от повторения собственных ошибок.
- В эпоху общей нестабильности возрастают риски идеологического зомбирования, роста фанатизма и авторитаризма под маской прогресса и заботы о гражданах.
- Попытки решить человеческие проблемы технократией или силой без осознанного переосмысления ценностей и целей общества обречены порождать новые кризисы.
Этот анализ как бы подводит к открытому вопросу: действительно ли — как часто утверждается — история ничему не учит, или же у человечества ещё остаётся шанс вырваться из замкнутого круга повторяющихся заблуждений, если мы научимся гибко относиться к истине, различать подлинные и мнимые угрозы и воспитывать критическое (но не озлобленное) отношение к своим и чужим историям?
Может быть, главный вызов нашего времени — не в поиске абсолютных виновников или в построении идеальных алгоритмов управления, а в обретении мудрости различать свои страхи и манипуляции от реальности и учиться на собственных ошибках, не оглядываясь лишь назад, но и устремляясь вперёд с уважением ко множественности взглядов и жизней.
Какая мера осознанности и гибкости может стать противовесом для новых витков массовой истерии, технократического фанатизма и повторения «старых войн» в новом технологическом обличье?