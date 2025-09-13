Главная » Видео, Мировоззрение, Невероятное в мире, Политика

Чего не простили Чарли Кирку, репрессии против российских немцев, полицаев сделают из мигрантов в ЕС

31 0
Переслано от: День ТВ

В студии канала «День» доцент Финансового университета при Правительстве РФ Александр Камкин. Ведущий – писатель Александр Марков.

Подписывайтесь на наши площадки!

Сайт ДеньТВ dentv.ru/
Дзен https://dzen.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
ВКонтакте vk.com/dentvru
Телеграм t.me/gazeta_zavtra

Книжный магазин «День» den-magazin.ru

Поддержать канал «День»
4276 3801 5875 8230 Андрей Александрович П.
Яндекс.Мани на kanal-dentv 410012695356638

Комментарий редакции

Ключевые тезисы видео:

1. Убийство Чарли Кирка и внутренняя нестабильность США
- Чарли Кирк представлен как талантливый консервативный активист, символ «новой Америки» сторонников Трампа, убитый на фоне выступления против насилия.
- Противостояние внутри США обостряется — страна близка к политическому кризису, напоминающему гражданскую войну, с регулярными покушениями и протестами.
- Трамп и его команда используют напряжённость как оправдание для жёстких мер против политических противников.
- США рассматриваются как «лаборатория будущего» — цифровизация, технократия, попытки реформировать экономику, перевооружение и технократический контроль.

2. Политические репрессии и давление в Европе
- В Германии отмечается давление на оппозиционные правые силы (Альтернатива для Германии), репрессии против пророссийских активистов, демонизация российской культуры.
- Обсуждаются странные смерти политиков, судебные и экономические репрессии, усиление экстремизации законодательства.
- Немецкое общество в целом не поддерживает милитаризацию, но власти и пропаганда создают атмосферу страха и врага, похожую на методы Третьего рейха.

3. Фрагментация и милитаризация Европы
- Европа вступила в фазу внутренней и внешней милитаризации, рост ксенофобии и национальных конфликтов.
- ЕС всё больше становится политическим, а не экономическим проектом, где институции стремятся подавлять национальный суверенитет стран-участниц (переход к голосованию большинством во внешней политике, расширение на Балканы и т.д.).

4. Манипуляции сознанием и «война смыслов»
- Акцент делается на информационной войне, мифотворчестве, переписывании истории (например, демонизация России в немецких и польских школах).
- Указывается на резкое разделение внутри европейского общества между неолиберальными и консервативными ценностями, где консерваторы пока проигрывают.

5. Ближний Восток и стратегия Израиля
- Израиль, используя поддержку США, реализует свою стратегию полного контроля и возможной экспансии, не считаясь с правами палестинцев и арабских соседей.
- Перспектив создания жизнеспособного палестинского государства уже практически не существует, Израиль движется к решению вопроса силой.

6. Албания и антикоррупционные эксперименты с ИИ
- В Албании назначают искусственный интеллект министром госзакупок в попытке побороть коррупцию; обсуждается опасность, что и ИИ может стать коррупционером, если его алгоритмы и база данных будут недостаточно защищены.
- Прогнозируется, что в будущем правительства могут состоять из ИИ, контролируемых из Брюсселя, что ведёт к рискам технократического и даже «технофашистского» управления.

7. Пессимизм по поводу Европейского будущего и рекомендаций
- Европа представлена как цивилизация, идущая по пути морального и демографического упадка, страдающая от собственной агрессивности и неспособности извлекать уроки из истории.
- Обсуждается, что мир движется к очередному большому конфликту, а существующие международные институты уже неэффективны.

---

Выводы и аналитическое обобщение:

В этом разговоре звучит сквозной мотив исторической цикличности — и США, и Европа, столкнувшись с внутренними расколами и кризисами, инстинктивно прибегают к уже испытанным стратегиям: репрессии, милитаризация, внутренний и внешний поиск врага, манипулирование страхом и сознанием граждан. Повторяется исторический узор: как в XIX–XX веках, общества погружаются в атмосферу коллективного паранойи, пропаганды и отчуждения, где конфликты получают подпитку изнутри.

Примеры из Европы и США подтверждают: чем больше общественный нарратив строится на страхе (будь то перед мигрантами, «агентами» или внешними врагами), тем больше власти склонны жёстко ограничивать свободы, подменять демократические институты суррогатами контроля — будь то искусственный интеллект или специальные органы, аналогичные историческим репрессивным структурам.

Параллельно общество, не способное критически осмысливать свои действия и историю (как указывается в отношении Европы), теряет свою устойчивость и становится уязвимым к повторению старых ошибок. Здесь возникает глубокий философский вопрос: неужели цивилизации обречены идти по кругу, повторяя свои трагедии — или осознание, память, гибкий подход к истине способны предложить новый путь?

Тема искусственного интеллекта как решения (или новой угрозы) коррупции подсвечивает ещё одну грань: даже самые рациональные или «безупречные» системы рискуют унаследовать слабости человека, если исходные установки и база ценностей несовершенны. Диалог о переходе власти к ИИ напоминает предупредительные сюжеты научной фантастики: инструменты этики и доверие исходят от людей, а не от алгоритмов.

На политическом уровне звучит разочарование в старых институтах (ООН, международные суды) и осторожная вера в возможное образование «союза здравого смысла» между несогласными с западной линией государствами Азии, Латинской Америки и Африки. Однако перспектива большого конфликта (или хотя бы долгой турбулентности) кажется практически неизбежной.

Практический смысл и философская глубина:
- Важно не обманываться иллюзиями «цивилизационного превосходства» — ни Запад, ни Россия, ни кто-либо другой, не застрахованы от повторения собственных ошибок.
- В эпоху общей нестабильности возрастают риски идеологического зомбирования, роста фанатизма и авторитаризма под маской прогресса и заботы о гражданах.
- Попытки решить человеческие проблемы технократией или силой без осознанного переосмысления ценностей и целей общества обречены порождать новые кризисы.

Этот анализ как бы подводит к открытому вопросу: действительно ли — как часто утверждается — история ничему не учит, или же у человечества ещё остаётся шанс вырваться из замкнутого круга повторяющихся заблуждений, если мы научимся гибко относиться к истине, различать подлинные и мнимые угрозы и воспитывать критическое (но не озлобленное) отношение к своим и чужим историям?

Может быть, главный вызов нашего времени — не в поиске абсолютных виновников или в построении идеальных алгоритмов управления, а в обретении мудрости различать свои страхи и манипуляции от реальности и учиться на собственных ошибках, не оглядываясь лишь назад, но и устремляясь вперёд с уважением ко множественности взглядов и жизней.

Какая мера осознанности и гибкости может стать противовесом для новых витков массовой истерии, технократического фанатизма и повторения «старых войн» в новом технологическом обличье?
Редактор: simple4o
Источник: https://rutube.ru/video/ad8d0cfd85f89015244bdb2bf5b20ff9/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Репрессии против Чарли Чаплина
Это был не просто дедушка.
Российская угроза - последнее прибежище негодяев...
Президент Молдовы Игорь Додон: «Я опираюсь не на продажные элиты, а на народ»
«12 июня для России не просто «черный день»...»
Дело Скрипаля: что сказали и чего не сказали англичане
Нас не сломишь!
Куда смотрят и чего не видят борцы за народное счастье

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru