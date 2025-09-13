Подписывайтесь и смотрите ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ этого ролика без цензуры и рекламы на сайте видеожурнала «Картина мира»: https://nday.club/v/81uddo-yt2

11 Сентября: правда без хайпа. Как события 2001 года изменили мир навсегда? КиберДед Андрей Масалович, бывший подполковник спецслужб, делится уникальным взглядом на 11 сентября – событие, которое мы до сих пор понимаем не до конца. В этом видео мы отойдем от эмоционального хайпа и глубоко проанализируем, как 9/11 стало поворотным моментом, изменившим правила игры – от финансовых разведок, получивших беспрецедентные полномочия, до новых форм прокси-войн и манипуляций. Генезис Аль-Каиды* и Бен Ладена – кто и зачем породил “террориста №1″, и как его использовали мировые игроки. “Третья волна отголосков” – как события 2001 года проецируются на современные мировые кризисы, включая “цветные революции” и “Арабскую весну”. Скрытые выгоды и реакция спецслужб – как профессионализм и способность “оседлать волну” теракта привели к масштабным изменениям в глобальной безопасности и медиапространстве. С гостем беседует Макарий Буга.

* организация запрещена в РФ

