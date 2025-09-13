Главная » Видео, Мировоззрение, Невероятное в мире

11 сентября: Неизвестная история «Аль-Каиды»* и бен Ладена. О чём никогда не расскажут СМИ.

11 Сентября: правда без хайпа. Как события 2001 года изменили мир навсегда? КиберДед Андрей Масалович, бывший подполковник спецслужб, делится уникальным взглядом на 11 сентября – событие, которое мы до сих пор понимаем не до конца. В этом видео мы отойдем от эмоционального хайпа и глубоко проанализируем, как 9/11 стало поворотным моментом, изменившим правила игры – от финансовых разведок, получивших беспрецедентные полномочия, до новых форм прокси-войн и манипуляций. Генезис Аль-Каиды* и Бен Ладена – кто и зачем породил “террориста №1″, и как его использовали мировые игроки. “Третья волна отголосков” – как события 2001 года проецируются на современные мировые кризисы, включая “цветные революции” и “Арабскую весну”. Скрытые выгоды и реакция спецслужб – как профессионализм и способность “оседлать волну” теракта привели к масштабным изменениям в глобальной безопасности и медиапространстве. С гостем беседует Макарий Буга.
* организация запрещена в РФ

Комментарий редакции

Ключевые идеи видео


1. Актуальность разговора о 11 сентября
– Тема 11 сентября не утратила значения и до конца не понята большинством.
– Есть “волны” влияния атаки: первая — последствия теракта, вторая — "цветные революции", “арабская весна”, а сейчас — усиление влияния спецслужб, в том числе израильских.
– То, что попадает в публичное пространство, мало связано с настоящей сутью событий.

2. Возможна ли была такая операция?
– Автор считает подготовку столь скоординированного и масштабного террористического акта крайне сложной задачей, возможно по плечу только сильной, сплочённой группе с харизматичным лидером.
– Манипуляция сознанием возможна: современный опыт (к примеру, группы “Синий кит”, влияние социальных сетей и даже разговоры с нейросетями/Чат-GPT) действует деструктивно на слабую или неустойчивую психику.
– Особо подчёркивается: дети до определённого возраста не склонны к саморазрушению, тогда как подростками легче манипулировать, что подтверждает возможность подготовки смертников.

3. Критика медийного подхода
– Различие между патриотизмом (любовь + гордость, подразумевает личное действие и улучшение страны), национализмом (чувство превосходства, ведущее к напряжённости и насилию), пропагандой (инструмент распространения необходимой информации, бессовестная технология воздействия).
– Указание на то, что СМИ и открытые источники искажают, поверхностно трактуют события, зачастую лишая аудиторию глубины осмысления.

4. Исторический и системный контекст
– Экскурс в экономическую историю XX века:
• По Марксу, капитализм обречён, но с изобретением Бреттон-Вудской системы и заменой "золота" на доллар появилась возможность “рисовать” богатство, не обеспеченное реальными активами.
• Развитие американского (и мирового) капитализма за счёт экспансии, постоянного “изобретения новых рынков” или инсайдерской информации.
• Кризис среднего класса — временное историческое явление, не обеспеченное структурно.
– Различие стратегий двух президентов:
• Рузвельт — патриотичный изоляционист, рассчитывавший укреплять Америку за счёт внутреннего улучшения,
• Трумэн — сторонник превосходства и прямого вмешательства, с его решения началась политика “мирового жандарма”, в том числе со сбросом ядерных бомб.

5. Ограниченность знания
– Честное признание: детали и подлинные механизмы (инсайды спецслужб по 11 сентября) недоступны для общественности и, вероятно, для большинства экспертов, поэтому теории обсуждаются больше по касательной.

Аналитические и междисциплинарные пересечения


В видео просматривается соединение сразу нескольких пластов:
Психология — как формируется согласие на самопожертвование, как массовое сознание манипулируется современными технологиями и информацией;
История и экономика — почему именно в современном мире возможны такие события, исходя из устройства капитализма и его “виртуализации”, где важнее бренды, инсайды, а не реальные ценности;
Политология и пропаганда — как риторика, патриотизм и национализм стирают границы между личной любовью к Родине, чувством превосходства своей группы и бездумным инструментальным распространением информации.

Практические выводы


- Размышлять о 11 сентября нужно не ради “хайпа”, а как о ежегодном ритуале рефлексии: помнить, сопоставлять, извлекать новые уроки.
- Обсуждение должно не затягивать в теоретические дебри конспирологии, а побуждать к осознанному различению информации: что мы реально знаем, а что — массовые мифы, подогреваемые СМИ и политикой.
- Важно не терять из виду конкретику — психология отдельного человека и общественные тренды (особенно в эпоху нейросетей, виртуальных пространств и быстро изменяющихся рынков).
- Любая система, даже самая рационально выстроенная, оборачивается против себя: попытки получить выгоду без риска порождают иллюзии прогресса, которые всегда приводят к новым кризисам — будь то экономическим, политическим или этическим.

Эмпатичный и открытый итог


Это повествование не даёт однозначных ответов и сознательно не претендует на обладание истиной — оно приглашает вдумчиво оценивать происходящее, отделяя многослойность реальности от соблазна идеализаций и упрощённых версий событий. В этом заключается особая человеческая задача: быть внимательным к внутреннему миру, к историческим и личным контекстам, не поддаваться информационному потоку, а принимать решения с ответственностью и любовью к реальности — как бы противоречиво, сложно или неудобно эта реальность ни выглядела.

Открытый вопрос:
Если современный мир всё больше опутывается символами, манипуляциями и виртуальными конструкциями, где же тогда искать «свою» истину и как сохранить связь с подлинной реальностью — личной, исторической, человеческой?
Редактор: simple4o
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=3oHsOWJsgrs
