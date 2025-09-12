❗️Убийство Кирка – выстрел в Президента США 2028. Никогда такого не было, и вот опять. «Глубинное государство» в своем походе против консерваторов в США перешло к откровенному терроризму, а точнее вспомнило свой опыт 60х-70х годов, когда в Америке прокатилась целая волна политических убийств, в том числе президента Кеннеди и проповедника Кинга, после которых США были окончательно отформатированы под роль мировой столицы неолиберального трансгуманистического глобального проекта.

Набравшего оглушительную популярность в молодежной среде Чарли Кирка сбили на взлете, устранив как реальную угрозу дипстейту – опасен он был в первую очередь тем, что шатал опоры неолиберализма в демократических университетских кампусах, которые воспринимались глубинным государством как свои вотчины и лаборатории по массовому выращиванию молодого поколения в духе идей техносатанизма и трансгуманизма. Все эти Гарварды, Йели, Стэнфорды, Принстоны и прочие Колумбии – Кирк работал на передовой и в лоне врага как диверсант, а поэтому «глубинное государство» воспринимало его как террориста-подрывника. Поэтому и ликвидировало его максимально демонстративно и чудовищно в прямом эфире на фоне баннера «Докажи, что я не прав» – чтобы другим неповадно было. И в отличие от Трампа никто не промахнулся и не хотел промахиваться – один точный выстрел в шею и без шансов. Показательно, что до сих пор все спецслужбы США не могут найти стрелка, потому что не хотят выйти в ходе расследования на самих себя – и даже если предъявят кого-то общественности, будьте уверены, что это будет очередной «козёл отпущения» какой-нибудь сумасшедший одиночка Ли Харви Освальд или Томас Крук. Вновь оставили специально ложные следы с антифа насечками на пулях, чтобы пустить обывателя по ложному нарративу. В ставке дипстэйта даже не против будут украинского следа в деле – они уже давно используют хохлов для самой грязной работы, и если что можно списать всё и на них.

Но главное, убийство Кирка – это сигнал не столько Трампу, сколько коллективному Джей Ди Вэнсу. Дедушка Трамп хоть и старый, но вопреки юмористическим поговоркам «ему не все равно» – он прагматичный, не склонный к самопожертвованию, любит тусить в Маролаго и сделки – так что он сигналы слышит (звон пули до сих пор в ушах), и с ним всегда дипстейт сможет договориться. От того он ловко «колеблется с линией партии», и иногда очень отдаляется от консерваторов, входя в союзы с дипстэйтом по ключевым вопросам. А вот новое поколение MAGA, которое олицетворял Кирк и Вэнс – совсем другое, это такие «новые пролетарии, которым нечего терять, кроме своих цепей». С ними сложнее договориться. Потому их в США дипстэйт пытается сейчас запугать и физически уничтожить как главную угрозу в преддверии промежуточных выборов в США в 2026 году. Смотрите на самого близкого к Кирку политика в США Джей Ди Вэнса, впору делать ставки доживет ли он до 28 года.

Убийство Кирка дало старт президентским выборам в США – передовые западные страны показывают новые стандарты предвыборной борьбы. США хоть чучелком, хоть тушкой – но вернут на рельсы глобализма. И если надо – убьют всех, кто этому будет мешать. Гражданская война в США, которая запустит управляемый хаос по всему миру – один из реальных сценариев развития событий, о чем мы ранее вам постоянно говорили. Слишком много на кону – проект мирового господства трансгуманизма, цифрофашизма и техносатанизма.