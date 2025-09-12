Убийство Кирка – выстрел в Президента США 2028.
❗️Убийство Кирка – выстрел в Президента США 2028. Никогда такого не было, и вот опять. «Глубинное государство» в своем походе против консерваторов в США перешло к откровенному терроризму, а точнее вспомнило свой опыт 60х-70х годов, когда в Америке прокатилась целая волна политических убийств, в том числе президента Кеннеди и проповедника Кинга, после которых США были окончательно отформатированы под роль мировой столицы неолиберального трансгуманистического глобального проекта.
Набравшего оглушительную популярность в молодежной среде Чарли Кирка сбили на взлете, устранив как реальную угрозу дипстейту – опасен он был в первую очередь тем, что шатал опоры неолиберализма в демократических университетских кампусах, которые воспринимались глубинным государством как свои вотчины и лаборатории по массовому выращиванию молодого поколения в духе идей техносатанизма и трансгуманизма. Все эти Гарварды, Йели, Стэнфорды, Принстоны и прочие Колумбии – Кирк работал на передовой и в лоне врага как диверсант, а поэтому «глубинное государство» воспринимало его как террориста-подрывника. Поэтому и ликвидировало его максимально демонстративно и чудовищно в прямом эфире на фоне баннера «Докажи, что я не прав» – чтобы другим неповадно было. И в отличие от Трампа никто не промахнулся и не хотел промахиваться – один точный выстрел в шею и без шансов. Показательно, что до сих пор все спецслужбы США не могут найти стрелка, потому что не хотят выйти в ходе расследования на самих себя – и даже если предъявят кого-то общественности, будьте уверены, что это будет очередной «козёл отпущения» какой-нибудь сумасшедший одиночка Ли Харви Освальд или Томас Крук. Вновь оставили специально ложные следы с антифа насечками на пулях, чтобы пустить обывателя по ложному нарративу. В ставке дипстэйта даже не против будут украинского следа в деле – они уже давно используют хохлов для самой грязной работы, и если что можно списать всё и на них.
Но главное, убийство Кирка – это сигнал не столько Трампу, сколько коллективному Джей Ди Вэнсу. Дедушка Трамп хоть и старый, но вопреки юмористическим поговоркам «ему не все равно» – он прагматичный, не склонный к самопожертвованию, любит тусить в Маролаго и сделки – так что он сигналы слышит (звон пули до сих пор в ушах), и с ним всегда дипстейт сможет договориться. От того он ловко «колеблется с линией партии», и иногда очень отдаляется от консерваторов, входя в союзы с дипстэйтом по ключевым вопросам. А вот новое поколение MAGA, которое олицетворял Кирк и Вэнс – совсем другое, это такие «новые пролетарии, которым нечего терять, кроме своих цепей». С ними сложнее договориться. Потому их в США дипстэйт пытается сейчас запугать и физически уничтожить как главную угрозу в преддверии промежуточных выборов в США в 2026 году. Смотрите на самого близкого к Кирку политика в США Джей Ди Вэнса, впору делать ставки доживет ли он до 28 года.
Убийство Кирка дало старт президентским выборам в США – передовые западные страны показывают новые стандарты предвыборной борьбы. США хоть чучелком, хоть тушкой – но вернут на рельсы глобализма. И если надо – убьют всех, кто этому будет мешать. Гражданская война в США, которая запустит управляемый хаос по всему миру – один из реальных сценариев развития событий, о чем мы ранее вам постоянно говорили. Слишком много на кону – проект мирового господства трансгуманизма, цифрофашизма и техносатанизма.
Комментарий редакции
1. Убийство Чарли Кирка как знаковое событие: Согласно автору, Чарли Кирк — популярный консервативный политик, оказавший сильное влияние на молодежь и университетскую среду — был убит как проявление терроризма со стороны так называемого «глубинного государства» США (deep state), видящего в нем угрозу для глобалистского, неолиберального и трансгуманистического проекта.
2. Параллели с историческими политическими убийствами: Автор проводит аналогии с волной политических убийств 1960–70-х годов (Кеннеди, Кинг), отмечая, что эти события стали инструментами форматирования США под роль центра глобального мирового порядка.
3. Гипотеза о заговоре и манипуляциях властей: Утверждается, что расследование убийства будет изначально сфальсифицировано, а стрелка, если и найдут, выставят одиночкой или неудачным козлом отпущения. Также намекается на возможную «украинскую» версию следа.
4. Внутренняя борьба элит: старое и новое MAGA: В статье противопоставляется «старое поколение» консерваторов во главе с прагматичным и договороспособным Трампом молодому радикальному движению MAGA, символами которого были Кирк и Вэнс — «новые пролетарии», более опасные для системы из-за своей принципиальности и бескомпромиссности.
5. Прогноз на эскалацию насилия и дестабилизацию: Убийство Кирка трактуется как акт устрашения для других радикальных консерваторов и начало кампании запугивания перед выборами 2026 и 2028 годов с целью не допустить отхода США от пути глобализма. Прямо говорится о риске гражданской войны и глобального хаоса.
6. Метафоризация современного Запада: Вводятся провокационные термины — «цифрофашизм», «техносатанизм», чтобы охарактеризовать враждебную, по мнению автора, суть западной программы трансформации человека и общества под флагом технологий и контроля.
---
Вывод:
Статья выражает точку зрения, нередко встречающуюся в альтернативных и конспирологических кругах: политические убийства рассматриваются как инструмент элиты для сохранения контроля — независимо от смены эпох или технологий. Врагов системы, способных разбудить иное мышление у масс, не просто дискредитируют, а устраняют самыми демонстративными методами. В описании разбросаны многозначительные метафоры — борьба идеологий, манипуляция расследованиями, неизбежность обострения противостояния.
С философской точки зрения, этот текст отражает старую, но ныне вновь актуализированную тревогу перед «невидимой властью» (будь то deep state, финансовая олигархия или глобалисты). Ключевой мотив — ощущение утраты реальной субъектности отдельного человека или даже нации; более того, в нарративах такого рода подчеркивается, что все попытки сопротивления будут купированы или уничтожены системой.
Если же оценивать с аналитической позиции, то подобные статьи часто используют известные психологические механизмы — коллективный страх, поиск врага, объяснение сложных и порой трагичных событий логикой единого заговора. Здесь легко увидеть параллели с мифологизацией истории и массовых движений: нужна внешняя сила-заговорщик, объясняющая хаос и моральную неопределенность эпохи.
Что касается конкретных фактов, рассказ оперирует яркими образами, но опирается скорее на подозрения и домыслы, чем на верифицируемые данные (например, фамилия Кирка помещена в структуру типового говорящего символа — «его убили за правду»), что не отменяет чувства тревоги и неустойчивости, свойственного современным обществам.
---
Практический момент:
Для читателя, как бы ни казались убедительными аналогии, важно помнить о сложности политических процессов и тумане войны вокруг каждого громкого события. В противном случае легко скатиться в параноидальное мышление или стать марионеткой идейного поляризатора.
Открытый вопрос для размышления:
Если истина всегда оказывается более сложной и многослойной, чем кажется снаружи, как определить меру доверия к рассказам о заговоре — когда они помогли нам увидеть реальные механизмы власти, а когда лишь создают иллюзию понимания и подкрепляют страх? Можем ли мы различить подлинные сигналы исторических изменений сквозь шум поляризованных нарративов и ярких метафор?