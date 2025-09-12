Почему в Европе сжигали ведьм? Кто на самом деле становился жертвой процессов? И как научная революция положила конец колдовским судам? Историк Ксения Чепикова разбирает самые острые вопросы об охоте на ведьм.

- Когда началась охота на ведьм?

- Кого на самом деле казнили?

- Почему приговорённых мужчин-ведьмаков было 25%?

- У кого были шансы на оправдание и почему?

- Как просвещение остановило охоту на ведьм?

00:00 – Ваши вопросы об охоте на ведьм

00:25 – 1. Кто решил сжигать ведьм?

03:03 – 2. Сколько ведьм казнили за всё время?

04:53 – 3. Как определяли ведьм?

08:47 – 4. В чём разница между знахаркой и ведьмой?

10:26 – 5. Охота на ведьм и эпидемия спорыньи

14:14 – 6. Как часто на суде оправдывали ведьм?

15:55 – 7. В Европе сожгли всех красавиц?

17:32 – 8. Мужчин сжигали как ведьмаков?

18:22 – 9. Последствия для семьи ведьмы

19:49 – 10. Имущество ведьмы переходит к доносчику?

20:49 – 11. Ведьм сжигали только в Европе?

21:28 – 12. В России охотились на ведьм?

21:54 – 13. Костюм ведьмы – правда или миф?

23:42 – 14. Как часто «охотники на ведьм» преследовали личные цели?

25:00 – 15. Учёных преследовали за колдовство?

25:46 – 16. Место ведьм в обществе

27:48 – 17. Были ли «придворные» ведьмы и колдуны?

30:59 – 18. Ведьмы объединялись в группы?

32:50 – 19. Как хоронили ведьм?

34:18 – 20. Когда закончилась охота на ведьм?

37:38 – Бонус: почему Ксения Чепикова занимается ведьмами?

40:10 – Ждём ваши новые вопросы!