Сколько ведьм сожгли за всю историю? 15 простых вопросов историку / Ксения Чепикова
Почему в Европе сжигали ведьм? Кто на самом деле становился жертвой процессов? И как научная революция положила конец колдовским судам? Историк Ксения Чепикова разбирает самые острые вопросы об охоте на ведьм.
- Когда началась охота на ведьм?
- Кого на самом деле казнили?
- Почему приговорённых мужчин-ведьмаков было 25%?
- У кого были шансы на оправдание и почему?
- Как просвещение остановило охоту на ведьм?
Аудиоверсия:
Экскурсия Ксении Чепиковой «Охота на ведьм в Петербурге»:
00:00 – Ваши вопросы об охоте на ведьм
00:25 – 1. Кто решил сжигать ведьм?
03:03 – 2. Сколько ведьм казнили за всё время?
04:53 – 3. Как определяли ведьм?
08:47 – 4. В чём разница между знахаркой и ведьмой?
10:26 – 5. Охота на ведьм и эпидемия спорыньи
14:14 – 6. Как часто на суде оправдывали ведьм?
15:55 – 7. В Европе сожгли всех красавиц?
17:32 – 8. Мужчин сжигали как ведьмаков?
18:22 – 9. Последствия для семьи ведьмы
19:49 – 10. Имущество ведьмы переходит к доносчику?
20:49 – 11. Ведьм сжигали только в Европе?
21:28 – 12. В России охотились на ведьм?
21:54 – 13. Костюм ведьмы – правда или миф?
23:42 – 14. Как часто «охотники на ведьм» преследовали личные цели?
25:00 – 15. Учёных преследовали за колдовство?
25:46 – 16. Место ведьм в обществе
27:48 – 17. Были ли «придворные» ведьмы и колдуны?
30:59 – 18. Ведьмы объединялись в группы?
32:50 – 19. Как хоронили ведьм?
34:18 – 20. Когда закончилась охота на ведьм?
37:38 – Бонус: почему Ксения Чепикова занимается ведьмами?
40:10 – Ждём ваши новые вопросы!
Комментарий редакции
Ключевые идеи видео:
1. Охота на ведьм как исторический феномен
- Нет единой точки отсчёта или централизованного решения о начале гонений — практика казней за «колдовство» существовала с древности, задолго до папских булл и известных трактатов.
- Процессы протекали локально и не были централизованной кампанией: каждая страна, регион и даже город имели свои особенности.
2. Реальное число жертв и способы казни
- Часто встречающиеся в поп-культуре цифры («9 или 13 миллионов сожжённых ведьм») — миф, возникший из недостоверных подсчётов.
- Современные исследования дают оценку: всего в Европе к ответственности за колдовство привлекли 100-110 тысяч человек, из них казнили максимум 50-55 тысяч — далеко не всех сжигали, большинство казней проводились другими способами (обезглавливание, удушение).
- Женщины составляли около 75% казнённых, но в определённых регионах (Скандинавия, Россия) жертв среди мужчин было даже больше.
3. Критерии обвинения в ведьмовстве и судебные процедуры
- Не существовало стандартного «теста» на ведьму; основным «доказательством» было признание на допросе, часто полученное под пытками.
- Знахарки и ведьмы различались только общественным отношением: помощница в мирное время могла стать ведьмой во времена потрясений.
- Оправдательные приговоры были возможны, особенно для людей с хорошей репутацией или поддержкой. Адвокатов не было по умолчанию, только у обеспеченных слоёв.
4. Мифы и массовые представления
- Присутствует миф о том, что ведьмами становились красивые или рыжие женщины; на деле 85% жертв были старше 40 лет.
- Классический «ведьминский» костюм (капелла, мантия) — позднейшая выдумка XIX века, а не историческая реальность.
5. Причины и последствия обвинений
- Экономические, политические и бытовые причины часто были мотивом для обвинения. Обвинения в колдовстве — инструмент для решения имущественных и личных вопросов.
- Члены семей ведьм страдали репутационно и могли вторично попасть под подозрение.
6. Географический и культурный контекст
- Гонения были не только в Европе, но и в России, на Востоке; различались процедуры и трактовки (например, идея пакта с дьяволом не универсальна).
- В некоторых обществах мужчины-колдуны казались более опасными и чаще оказывались жертвами.
7. Конец гонений
- Завершение эпохи обусловлено научным прогрессом и изменением правовой базы: появилось убеждение, что колдовство — мошенничество, а не реальная угроза.
- Последние казни происходили вплоть до конца XVIII века, после чего оставались лишь самосуды и стихийные расправы.
8. Проблема универсальности и повторяемости
- Феномен охоты на ведьм повторяется в человеческой истории под иными предлогами; это мощный пример того, как психология масс и социальное напряжение порождают «охоту на инаковость».
Выводы
Видео показывает, что охота на ведьм — сложный историко-психологический феномен, в основе которого лежат страхи, суеверия, социальное напряжение, а также прагматические интересы. Многое из того, что мы думаем об этих событиях, — результат позднейших мифов, кликбейтных интерпретаций и массовой культуры. Реальное количество жертв во много раз меньше пугающих цифр, а сами процедуры казней и обвинений гораздо прозаичнее, чем может показаться.
Этот исторический пример затрагивает универсальные вопросы: как рождаются коллективные заблуждения? Где граница между искренней верой, суеверием и социальной манипуляцией? Насколько мы свободны от повторения подобных «охот» сегодня — пусть с другими этикетками и технологиями?
Открытый вопрос:Может ли современное общество, обладая огромным массивом знаний и инструментов проверки информации, действительно защититься от новых массовых заблуждений и охоты на "ведьм"? Или коллективная психология общества вновь может склониться к преследованию инаковости, пандемий страха и иррациональности — только под иными знаменами и поводами? Какой ответ — личный и общественный — мы готовы предложить сегодня?