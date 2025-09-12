Олег Комолов отвечает на вопросы зрителей “Простых чисел”.

00:00:01 Приветствие

00:00:57 Рецессия в России началась?

00:09:58 Прибыль банков. Откуда берется?

00:14:58 Политические ошибки Трампа

00:21:19 Экономические итоги СВО для правящего класса

00:28:31 Политические риски и эмиграция

00:33:09 Закон об иноагентах и финансирование СМИ

00:35:04 Как спасти ребенка от уродств современной школы?

00:40:08 ВВП СССР при Хрущёве

00:43:43 Нации и национальности

00:46:28 Эксплуатация труда при капитализме

00:49:31 Общество потребления в социалистической России

00:52:08 Государственные резервы в Российской Федерации

00:54:57 Бесплатные блага в СССР

00:58:13 Объяснение колебаний курса рубля

01:00:45 Марксизм как наука

01:04:17 Оппоненты Олега Комолова в дебатах

01:06:48 Активы миллиардеров. Как посчитать?

01:09:40 Экономические отношения России и Израиля

01:10:50 Пенсионная система в России. Как увернуться?

01:13:35 Мессенджер Max и цифровой рубль

01:15:03 Мусульманская Европа

01:19:31 Экономический «делинкинг»

01:25:04 Уровень занятости в России

01:29:40 Дефицит в советской экономике

01:33:21 Автоматизация производств в России

01:35:53 Ущерб от наркомании

01:39:27 Возможна ли СВО в Беларуси

01:41:36 Причины мировых войн

01:43:48 Работа с ветеранами СВО

01:45:53 Финансовые инструменты. Какие выбрать для сбережений?

01:52:23 Откуда берется стоимость крипровалют?

01:54:35 Риск дефолта в России

01:57:26 Последствия СВО для экономики

01:57:48 Ленин «О карикатуре на марксизм»

02:05:05 Мягкие бюджетные ограничения при капитализме

02:16:17 Пузырь на рынке недвижимости

02:21:29 Критерии воспроизводства рабочей силы

02:25:08 Риски инвестиционных инструментов и прибыль

02:27:30 Социальные риски и поддержка женщин

02:31:08 Инновации в социалистической экономике

02:36:41 Криптовалюты в мировой торговле

02:38:21 Ценообразование на вторичном рынке

02:39:12 Казахстан обогнал Росси по ВВП?

02:41:19 Левое правительство в России и программа реформ

02:43:23 Забастовки учителей и врачей. Есть смысл?

02:44:53 Когда помиритесь со Стасом Васильевым?

02:46:27 Долгосрочное сотрудничество России с Китаем. Преспективы

02:51:19 Марксистская модель семьи

02:54:52 Дебаты Романа Осина и Евгения Спицына. Мнение

02:57:46 Эмиграция и ответственность

02:58:42 Дебаты с либералами

02:59:42 Как бы вы противостояли продвижению НАТО?

03:01:29 Отношение к СССР

03:02:27 Фильм Рудого о репрессиях Сталина

03:04:26 Монополизация рынка. Что с ней делать?

03:05:19 Криптовалюты и государство

03:07:03 Состояние и будущее российской науки

03:07:35 Сколько терпения у народа осталось?

03:08:31 «Ленинопад» будет?

03:10:03 Здоровье и мотивация Олег Комолова

