“Плановое охлаждение”, ипотечный пузырь и фантазии Трампа // Олег Комолов. Вопросы и Ответы
Олег Комолов отвечает на вопросы зрителей “Простых чисел”.
00:00:01 Приветствие
00:00:57 Рецессия в России началась?
00:09:58 Прибыль банков. Откуда берется?
00:14:58 Политические ошибки Трампа
00:21:19 Экономические итоги СВО для правящего класса
00:28:31 Политические риски и эмиграция
00:33:09 Закон об иноагентах и финансирование СМИ
00:35:04 Как спасти ребенка от уродств современной школы?
00:40:08 ВВП СССР при Хрущёве
00:43:43 Нации и национальности
00:46:28 Эксплуатация труда при капитализме
00:49:31 Общество потребления в социалистической России
00:52:08 Государственные резервы в Российской Федерации
00:54:57 Бесплатные блага в СССР
00:58:13 Объяснение колебаний курса рубля
01:00:45 Марксизм как наука
01:04:17 Оппоненты Олега Комолова в дебатах
01:06:48 Активы миллиардеров. Как посчитать?
01:09:40 Экономические отношения России и Израиля
01:10:50 Пенсионная система в России. Как увернуться?
01:13:35 Мессенджер Max и цифровой рубль
01:15:03 Мусульманская Европа
01:19:31 Экономический «делинкинг»
01:25:04 Уровень занятости в России
01:29:40 Дефицит в советской экономике
01:33:21 Автоматизация производств в России
01:35:53 Ущерб от наркомании
01:39:27 Возможна ли СВО в Беларуси
01:41:36 Причины мировых войн
01:43:48 Работа с ветеранами СВО
01:45:53 Финансовые инструменты. Какие выбрать для сбережений?
01:52:23 Откуда берется стоимость крипровалют?
01:54:35 Риск дефолта в России
01:57:26 Последствия СВО для экономики
01:57:48 Ленин «О карикатуре на марксизм»
02:05:05 Мягкие бюджетные ограничения при капитализме
02:16:17 Пузырь на рынке недвижимости
02:21:29 Критерии воспроизводства рабочей силы
02:25:08 Риски инвестиционных инструментов и прибыль
02:27:30 Социальные риски и поддержка женщин
02:31:08 Инновации в социалистической экономике
02:36:41 Криптовалюты в мировой торговле
02:38:21 Ценообразование на вторичном рынке
02:39:12 Казахстан обогнал Росси по ВВП?
02:41:19 Левое правительство в России и программа реформ
02:43:23 Забастовки учителей и врачей. Есть смысл?
02:44:53 Когда помиритесь со Стасом Васильевым?
02:46:27 Долгосрочное сотрудничество России с Китаем. Преспективы
02:51:19 Марксистская модель семьи
02:54:52 Дебаты Романа Осина и Евгения Спицына. Мнение
02:57:46 Эмиграция и ответственность
02:58:42 Дебаты с либералами
02:59:42 Как бы вы противостояли продвижению НАТО?
03:01:29 Отношение к СССР
03:02:27 Фильм Рудого о репрессиях Сталина
03:04:26 Монополизация рынка. Что с ней делать?
03:05:19 Криптовалюты и государство
03:07:03 Состояние и будущее российской науки
03:07:35 Сколько терпения у народа осталось?
03:08:31 «Ленинопад» будет?
03:10:03 Здоровье и мотивация Олег Комолова
Комментарий редакции
Основные тезисы
1. Экономическая стагнация, не рецессия — но тревожные сигналы.- Формально в российской экономике сохраняется рост, но его темпы быстро падают.
- Рост поддерживается преимущественно за счет военно-промышленного комплекса; гражданские отрасли испытывают спад.
- Плановое охлаждение экономики, о котором говорят государственные деятели, по сути, является оправданием следствий жёсткой денежно-кредитной политики (дорогие кредиты, уменьшение спроса), а не результатом целенаправленного и системного планирования.
- Фискальная политика (госрасходы) остается стимулирующей, а не сдерживающей, что противоречит логике «охлаждения».
2. Рекордные прибыли банков — последствия особого положения.- Банки получают прибыль не только от кредитования, но и от размещения средств в гособлигации (ОФЗ), комиссий, валютных и безналичных операций.
- Банковская система работает в тесной связке с государством, обслуживая его долговые нужды, а также военно-промышленный комплекс.
- Банки становятся квази-государственными институтами, определяя судьбу предприятий и перераспределяя ресурсы через кредитование.
3. Внешняя и внутренняя политика в логике классовых интересов.- Анализируя действия Трампа и российского руководства, Комолов отмечает: реальные процессы подчиняются не только экономическим или поверхностно политическим причинам, а переплетению многочисленных факторов — психологических, институциональных, исторических, индивидуальных ошибок лидеров.
- Российская политика рассматривается как выражение интересов крупного бизнеса; война и её последствия обслуживают сохранение и расширение контроля соответствующего класса, а не случайные амбиции одного человека.
- Перспектив ослабления политической репрессии после окончания конфликта не ожидается — напротив, тренд на закручивание гаек и полицейское государство останется, соответствуя глобальному тренду.
4. Критика идеализации советского прошлого и анализ терминологии.- Вопрос о бесплатности благ в СССР трактуется через призму распределения прибыли между различными фондами — бесплатность условна, но обеспечивала социальное равенство.
- Дефицит в СССР был не только результатом ошибок, но и особой формой обратной связи между государством и населением — своеобразный «канал коммуникации».
- Анализируется различие между национальностью и нацией, показывается историческая обусловленность этих категорий и связь с капиталистическим развитием.
5. Образование и пути индивидуального сопротивления.- Российское образование переживает кризис, вызванный недофинансированием и идеологическим давлением; Комолов делится практическими советами для родителей по переходу на индивидуальное и домашнее обучение.
- Делается упор на возможность коллективных и самоуправляемых форм образовательного процесса, в противовес сугубо институционализированным решениям.
6. Критическое отношение к технологическим и социальным трендам.- Внедрение цифрового рубля и цифровых платформ оценивается как инструмент дополнительного контроля, спорная с точки зрения общественного прогресса мера.
- Роботизация и автоматизация в России отстают из-за сырьевой природы экономики и низкой заинтересованности крупного бизнеса во вложениях в развитие.
7. Эмпатия к индивидуальному выбору и открытость дискуссии.- Выбор миграции, участие в независимых образовательных и медийных инициативах, вопросы пенсионного обеспечения — всё это рассматривается с уважением к личным обстоятельствам.
- Важность гражданского контрибуции (поддержка проектов, самостоятельное образование, коллективные действия) акцентируется как ключевой для будущего прогрессивных преобразований.
Выводы
- Комолов придерживается материалистической и классово-аналитической парадигмы, но избегает догматизма, признавая многообразие факторов, ограниченность субъективности и возможность ошибок.
- Реальность российского капитализма и политической системы — это сочетание структурных сдвигов, индивидуального агентства и институциональных ограничений, где идеализации (советское прошлое, роль государства, нравственность бизнеса) служат чаще оправданием существующим порядкам, чем проектом возможного будущего.
- Возможности прогресса связаны с осознанным участием граждан, практическими (пусть скромными) шагами в индивидуальной и коллективной жизни; ждать быстрых изменений системы не приходится.
- За социальной и экономической риторикой (плановое охлаждение, милитаризация, цифровизация) часто скрываются намного более комплексные, не всегда рационально осваиваемые механизмы — важна критическая дистанция и внимательность к реальным последствиям таких процессов.
*
Стоит ли рассматривать нынешние сложности как временное «охлаждение» или они — проявление более глубоких и труднообратимых сдвигов в структуре общества и экономики? Если истина всегда ситуативна и подвержена перспективе наблюдателя, каким образом нам вырабатывать личную и коллективную этику действий — в неопределённости, полной противоречий и угроз?