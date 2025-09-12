В передаче военного аналитика Константина Сивкова на канале "РАРАН" гостем стал Ахмад Али — политолог, востоковед и российский журналист ливанского происхождения. Эксперты обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, включая конфликты Израиля с Хезболлой, ХАМАС и хуситами. Особое внимание уделили роли Ирана в поддержке сопротивления и эффективности систем ПВО против современных угроз.

Они также рассмотрели гибель лидеров Хезболлы и ее влияние на боеспособность движения. Стратегия Израиля, нарушения перемирия и внутренние противоречия в обществе также стали предметом обсуждения. Эксперты затронули тему партизанской войны, производства оружия, поддержки Палестины и морального состояния израильских войск.

Кроме того, они обсудили последствия ударов Ирана по военной и технологической инфраструктуре Израиля, включая разрушения в "силиконовой долине".

00:00 Введение: ситуация на Ближнем Востоке

00:56 Представление гостя — Ахмад Али

02:43 Хуситы и их статус в Йемене

15:36 Система ПВО «Стрела Давида» и новые угрозы

17:32 Удары Ирана по Израилю

26:39 Причины гибели лидеров Хезболлы

28:35 Боеспособность Хезболлы после ударов

30:15 Израильская стратегия и перемирие

31:44 Нарушение соглашений Израилем

41:00 Партизанская война и поставки оружия

42:49 Производство оружия Хезболлой

43:50 Хезболла, Турция и Сирия

56:27 Идеологические основы сопротивления

57:24 Поддержка Палестины Ираном и Сирией

59:03 Военная и материальная помощь ХАМАС

01:01:37 Моральный дух израильских солдат

01:05:14 Тактика палестинских партизан

01:06:24 Потери израильской армии

01:08:08 Радикальные идеи и раскол в Израиле

01:11:13 Расизм и внутренний кризис общества

01:12:13 Удары Ирана по технологической базе Израиля

01:13:13 Потери жилой инфраструктуры

01:14:59 Потери израильской авиации

01:15:52 Сокращение вылетов ВВС Израиля

