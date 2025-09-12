Константин Сивков и Ахмад Хаж Али | Израиль против Ирана: Кто сломается первым?
В передаче военного аналитика Константина Сивкова на канале "РАРАН" гостем стал Ахмад Али — политолог, востоковед и российский журналист ливанского происхождения. Эксперты обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, включая конфликты Израиля с Хезболлой, ХАМАС и хуситами. Особое внимание уделили роли Ирана в поддержке сопротивления и эффективности систем ПВО против современных угроз.
Они также рассмотрели гибель лидеров Хезболлы и ее влияние на боеспособность движения. Стратегия Израиля, нарушения перемирия и внутренние противоречия в обществе также стали предметом обсуждения. Эксперты затронули тему партизанской войны, производства оружия, поддержки Палестины и морального состояния израильских войск.
Кроме того, они обсудили последствия ударов Ирана по военной и технологической инфраструктуре Израиля, включая разрушения в "силиконовой долине".
00:00 Введение: ситуация на Ближнем Востоке
00:56 Представление гостя — Ахмад Али
02:43 Хуситы и их статус в Йемене
15:36 Система ПВО «Стрела Давида» и новые угрозы
17:32 Удары Ирана по Израилю
26:39 Причины гибели лидеров Хезболлы
28:35 Боеспособность Хезболлы после ударов
30:15 Израильская стратегия и перемирие
31:44 Нарушение соглашений Израилем
41:00 Партизанская война и поставки оружия
42:49 Производство оружия Хезболлой
43:50 Хезболла, Турция и Сирия
56:27 Идеологические основы сопротивления
57:24 Поддержка Палестины Ираном и Сирией
59:03 Военная и материальная помощь ХАМАС
01:01:37 Моральный дух израильских солдат
01:05:14 Тактика палестинских партизан
01:06:24 Потери израильской армии
01:08:08 Радикальные идеи и раскол в Израиле
01:11:13 Расизм и внутренний кризис общества
01:12:13 Удары Ирана по технологической базе Израиля
01:13:13 Потери жилой инфраструктуры
01:14:59 Потери израильской авиации
01:15:52 Сокращение вылетов ВВС Израиля
Комментарий редакции
1. Структура и независимость вооружённых формирований региона
- Обсуждаются Хизбалла, Хамас и движение Ансарулла (хуситы) — насколько они самостоятельны, и можно ли их считать "прокси-силами" Ирана.
- Независимость этих сил отмечается на примере решений, принимаемых без прямых инструкций из Тегерана.
- Проводится аналогия с Кубой, которая после краха СССР не исчезла, несмотря на поддержку; поэтому критерий «прокси» — это не просто поддержка, а зависимость от неё для выживания.
2. Военно-технический потенциал и самостоятельность
- Для производства современных вооружений (ракеты, гиперзвуковое оружие) необходима технологическая база, которой у йеменских хуситов изначально не было.
- Поставки компонентов и технологий со стороны Ирана и Хизбаллы компенсируют техническое отставание, однако управленческие решения эти структуры принимают самостоятельно.
- Были интересные технические детали: даже совершенные системы израильской ПВО не справляются с определёнными видами маневрирующих ракет, что меняет военный баланс.
3. Стратегии взаимодействия и конфликтов
- Возникает вопрос, кто сломается первым в затяжном конфликте: Израиль, полагающийся на высокие технологии и военную мощь, или движения сопротивления, действующие асимметрично, но обладающие высоким моральным духом и устойчивостью к потерям.
- Приводится пример Хизбаллы, сумевшей быстро восстановить командование даже после потери значительной части офицеров из-за точечных израильских ударов.
- Описывается сложная координация внутри региона: значительная часть поставок идёт через территорию Сирии, которая контролируется не полностью, что даёт "дыру" для транзита вооружений и техники.
4. Политические, конфессиональные и идеологические аспекты
- Несмотря на различия (шиитская Хизбалла, суннитский Хамас, заидитские хуситы), эти организации сотрудничают ради общей политической цели — сопротивления Израилю, а конфессиональные различия отходят на второй план.
- Запад, Израиль и США традиционно стремятся разыгрывать карту шиито-суннитского антагонизма для внесения раскола, однако на практике доминирует прагматизм и политический интерес, а не конфессиональный конфликт.
5. Состояние и устойчивость обеих сторон
- Израиль олицетворяет собой государство, опирающееся на высокие технологии, западную военную поддержку и стремление минимизировать собственные потери. С другой стороны — общество испытывает внутренний надлом, усиливается деморализация, растёт раскол.
- Движения сопротивления, несмотря на тяжёлые потери и постоянное давление, показывают высокую степень самоорганизации, внутренней дисциплины, готовности к жертвам и быстрой реорганизации.
- Особое внимание уделяется моральному духу обеих сторон, долгосрочности конфликтов и способности выдерживать затяжные войны.
6. Внешние факторы и региональные противоречия
- Турция, Сирия, США, Иран, а также разрозненные центры силы на сирийской территории создают сложный мозаичный контекст, в котором однозначной линии фронта нет.
- Существуют явные "дыры" и неуправляемые зоны, через которые идёт поддержка вооружённым движениям.
7. Идеологическая подоплёка и символические аспекты
- Строительство "третьего храма", идеология "земли обетованной", мессиянские ожидания и еврейский радикализм против политической мобилизации палестинцев и их союзников.
- Усиление радикализма в Израиле, парадоксальные внутренние противоречия (например, значительная часть религиозных евреев не желает служить в армии), уход общества в апатию, растущий поток обратной эмиграции.
8. Последствия войны и ограничительность военной мощи
- Несмотря на мощные удары, Израиль не достиг целей, а Хизбалла восстановила оборону и показала способность компенсировать потери.
- Асимметрия войны: для сопротивления не требуется равной численности, достаточно присутствия небольших хорошо подготовленных групп.
- Потери израильской армии велики для такого общества, порог чувствительности к потерям низкий.
9. Трудности с трансфером технологий и оружия
- Даже в условиях тотального эмбарго и блокады сохраняется трафик вооружений, полностью остановить который нельзя.
- Технологии, однажды переданные, устоявшиеся структуры быстро интегрируют, а утрата отдельных командиров не фатальна — системы саморегуляции срабатывают.
Выводы и размышления:
В рамках данного разговора ярко проявляется относительность и ситуативность истины: привычные термины — "прокси", "независимость", "потенциал" — меняют свой смысл в зависимости от контекста и деталей. Механическая схема "великая держава управляет ручными формированиями" не отражает реальную динамику: самостоятельность организационной культуры вооружённых движений оказывается выше, чем принято думать; идеологическая и политическая устойчивость — не менее важна, чем материальная поддержка.
Военный паритет на Ближнем Востоке не столько определяется технологическим превосходством, сколько сочетанием морального духа, гибкости и способности к адаптации. Израиль осознаёт свою уязвимость — и технологическую, и социальную, — но вынужден продолжать эскалацию, увязая в затяжном конфликте, где нет однозначных победителей.
Междисциплинарный взгляд, соединяющий элементы военной науки, психологии, социологии и истории, показывает, что ни одна сторона не способна "сломаться" по простой формуле — пересчётом ракет, командиров или потерь. Усталость, способность к мобилизации, преодоление внутренних кризисов и поиск новых форм самоорганизации — вот истинная арена борьбы.
Практический вывод: в такого рода конфликтах не работают ни односторонние технологические инвестиции, ни идеологические заклинания. Более того, каждый удар или действие одной стороны неминуемо меняет не только баланс сил, но и структуру смыслов для обеих сторон.
Открытый вопрос: можем ли мы, наблюдающие со стороны, отделить наши собственные проекты смысла — национальные, религиозные, профессиональные — от восприятия истины в подобных конфликтах? Или же истина о происходящем всегда будет продуктом выбранной нами системы координат? Как научиться видеть целое, не растворяя при этом уникальность каждой человеческой истории в потоке геополитики?