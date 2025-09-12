Китай: дорога к мировому господству или мировой гармонии | Екатерина Заклязьминская, Руслан Сафаров
Глобальное управление, объявленное Си Цзиньпинем – что стоит за этими словами? О китайской экономике, о двух треугольниках мировой геополитики, об отношении Китая с соседями, о том, зачем Китаю Южно-Китайское море и перспективах отношений России и Поднебесной говорят Руководитель Центра мировой политики и стратегического анализа Института Китая и современной Азии РАН, к.э.н. Екатерина Заклязьминская и политолог Руслан Сафаров
Комментарий редакции
1. Геополитические инициативы Китая и роль ШОС
В центре внимания — недавний саммит ШОС, парад в Пекине, и активная дипломатия Китая. Китай умышленно совмещает крупные мероприятия, чтобы показать свою координирующую и объединяющую роль на евразийском пространстве. Формируются сложные «геополитические треугольники»: Россия-Китай-Индия, Россия-Китай-Северная Корея и Россия-Китай-США, каждый из которых несет в себе потенциал как сотрудничества, так и соперничества.
2. Новая инициатива по глобальному управлению
Лидер КНР Си Цзиньпин выдвинул новую инициативу о собственном видении глобального управления, которую гости обсуждали как логическое продолжение прежних глобальных инициатив Китая: в безопасности, развитии и цивилизационном диалоге. Эта «программа» позиционируется не как доминирование, а как стремление построения более справедливого мирового порядка. Однако за этим просматриваются и амбиции по трансформации международной системы в соответствии с интересами Китая.
3. Трансформация «пяти принципов мирного сосуществования»
Эксперт проводит параллели между новой инициативой Китая и основой внешней политики КНР — пяти принципами мирного сосуществования, выработанными еще в 1950-е годы (особенно — невмешательство в дела других стран). Новая политика — более активная и прагматичная эволюция прежних «пассивных» принципов. Подчеркивается отличие подхода Китая от западного: Китай предлагает сотрудничество, не вмешиваясь в политические процессы внутри партнёров.
4. Международные трения и поиск баланса
Подчеркивается, что сближение незападных стран (Китай-Индия-Россия-Северная Корея и другие) вызывает явное раздражение Запада, в частности США. Запад воспринимает процессы региональной интеграции и альтернативных коалиций как угрозу собственному влиянию, активно применяет санкции и экономическое давление, что в свою очередь подталкивает Китай к формированию многоуровневых стратегических альянсов.
5. Региональные конфликты и стратегическая гибкость Китая
Вопросы спорных морских и наземных территорий (Южно-Китайское море, границы с Индией и Бутаном, вопрос Тайваня, Тибета, Синьцзяна) — подчеркивают двойственный и часто гибкий подход Пекина: с одной стороны, активная легитимизация территориальных претензий внутри страны; с другой — поиск компромиссов и сдерживание эскалации с соседями. Обозначен китайский подход к интеграции «проблемных» регионов через экономику, субсидии, туризм и формирование «правильной» исторической памяти.
6. Экономическая модель Китая и «ловушка среднего дохода»
Развернут анализ того, что китайская экономика исчерпала экстенсивный потенциал: экспортная модель сталкивается с ограничениями. Китай делает ставку на внутреннее развитие потребления и технологические инновации, чтобы не попасть в так называемую «ловушку среднего дохода» (проблему большинства стран, застревающих на среднем уровне дохода). Остается нерешенной проблема стимулирования внутреннего спроса: китайцы по-прежнему склонны к накоплению, а не к трате.
7. Торговые войны США–Китай и их последствия
Экономическое противостояние с США серьезно влияет на Китай. Американские пошлины, перекрытие «параллельного» экспорта и внутренние структурные проблемы усложняют экономическое положение Китая. Хотя теоретически КНР мог бы заместить американский импорт и найти другие рынки сбыта, на практике западные рынки — ключевые потребители китайских товаров, а внутреннее потребление всё ещё недостаточно велико.
8. Перспективы стратегического партнёрства с Россией
В экономических и энергетических связях России и Китая просматривается взаимная зависимость, несмотря на периодическое недоверие сторон. Китай остро нуждается в энергоресурсах (газ, нефть), Россия — в устойчивых рынках сбыта. Проекты вроде «Сила Сибири-2» подчеркивают взаимную выгоду, но остаются подвержены влиянию политических факторов.
Выводы
В этом видео — вдумчивое обсуждение амбиций, ограничений, и стратегий Китая на современном международном поле. На первый взгляд Китай хочет выйти за пределы «регионального центра», предлагая новую архитектуру глобального управления. Но его риторика о «справедливом мировом порядке» сочетается с решительным продвижением собственных интересов (территориальных, ресурсных, экономических), и даже этика невмешательства — скорее инструмент для аккуратного расширения влияния без прямых конфликтов.
Китайская модель становится символом баланса между традициями и инновациями, прагматизмом и идеологией, интеграцией и самодостаточностью. Однако сам баланс остается хрупким: внутренние противоречия, конкуренция за влияние в Азии, торговые войны и технологические ограничения периодически «раскачивают» устойчивость системы.
Примечательно, что вопросы о «дорожной карте» Китая на мировой арене остаются открытыми: движется ли страна к гармонии и более справедливому миру, или просто к новому, но столь же асимметричному мировому господству — зависит не только от политики Пекина, но и от способности других игроков, в том числе России и США, учиться на ошибках прошлого, находить баланс между конкуренцией и сотрудничеством.
Открытый вопрос:
Может ли какая-либо страна или коалиция сегодня реально предложить миру справедливый и сбалансированный порядок, или любые модели неизбежно будут воспроизводить старые «пути доминирования», просто под новыми лозунгами и флагами? Где граница между реальной гармонией и её политической имитацией?