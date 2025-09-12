Глобальное управление, объявленное Си Цзиньпинем – что стоит за этими словами? О китайской экономике, о двух треугольниках мировой геополитики, об отношении Китая с соседями, о том, зачем Китаю Южно-Китайское море и перспективах отношений России и Поднебесной говорят Руководитель Центра мировой политики и стратегического анализа Института Китая и современной Азии РАН, к.э.н. Екатерина Заклязьминская и политолог Руслан Сафаров

Новое заседание в формате Геополитбюро LIVE. Гость – политолог-американист Дмитрий Евстафьев. Тема: "Расколы постглобального мира". Уже 20 сентября – успейте на встречу: https://conference.aurora.network/geopolitburo

Поддержите ГЕОПОЛИТБЮРО:

на Boosty — https://boosty.to/geopolitburo

на Спонср.ру — https://sponsr.ru/geopolitburo/

Подпишитесь на наши соцсети, чтобы ничего не пропустить:

Telegram — https://t.me/geopolitburo

Дзен — https://dzen.ru/geopolitburo