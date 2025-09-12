Скидка до 40% на все курсы https://go.skyeng.ru/40discseptember

Маньяки, мозг и мифы: научный разбор тьмы.

В этом выпуске я беспощадно разделываюсь с мифами о серийных убийцах. Почему психопатов так трудно понять? Можно ли по генам предсказать склонность к насилию? Что на самом деле стоит за «геном убийцы» и почему нельзя верить поп-психологии?

ИСТОЧНИКИ: https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRgTCvGzCQp8hCuMIuv0jku5UOpGA_i8jWfIONoVpzImMFx2A29iUwokNURBW_NkOrK4fLOpPEhlEVp/pub

00:00:00 Вступление. Приглашаю вас на место преступления

00:03:45 Чем интересны маньяки?

00:09:10 Организованные и неорганизованные маньяки

00:16:41 Возможно ли типологизировать маньяков?

00:25:26 Тест «Маньяк ли я?»

00:31:19 Кто такие психопаты?

00:34:14 Женщины-маньяки

00:39:44 Делает ли наличие «гена воина» человека убийцей?

00:47:53 Можно ли превратить человека в преступника, повредив его мозг?

00:53:18 Среда против генов, или Nature vs. Nurture

00:57:31 Гении-убийцы — правда или миф?

01:02:16 Изучая маньяков. Зачем дружить с серийными убийцами?

01:06:13 Поможет ли наука о маньяках предотвратить преступления?

01:09:43 Заключение. Наука о маньяках — это интересно, но действительность всегда сложнее

