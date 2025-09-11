Кроме известного механизма работы оптической системы глаз возможна модель зрения как чувства. Острота зрения это способность ума различать минимальные участки контрастного изображения. Чем ниже уровень освещенности группы светоприёмников сетчатки, тем реже нервные импульсы в нервном волокне группы, чем больше минимальных источников света фокусируется на сетчатке, тем большее число серий импульсов от светоприемников ум должен анализировать одновременно. Ум делает анализ видеоинформации упорядоченно. От условного центра сетчатки, по спирали с нарастающим шагом, ум обходит своим вниманием все группы светоприемников сетчатки. После обхода всей ретины ум видит на мысленном экране все данные от светоприемников. Мысленный экран – воспринимаемый умом полный видеоряд или кадр. Полный видеоряд, это группа серий импульсов от светоприемников после обхода всей сетчатки. Подсознание видит каждый кадр зрительного восприятия, но осознаётся только серия сходных по видеоинформации кадров развертки, т.е. обходов ретины. В результате осуществления развертки по сетчатке, вместо информации по всей площади ретины ум анализирует линейный видеоряд, развернутый по времени, что и объясняет особенности зрительного восприятия. Предельно, острота зрения определена плотностью светоприемников центра сетчатки и точностью фокусировки детали изображения на этот приемный центр. В отсутствии света, ум способен видеть изображение, которое он сам себе представляет. При свете, ум видит глазами с требуемой точностью. Если ум видит глазами, то представляет характер чередования видеоимпульсов, т.е. представляет параметры видеоряда изображения на которое он смотрит. Согласно представляемым параметрам видеоряда, ум создает программу упорядочивания зрительного восприятия. Сам процесс представления параметров видеоряда осуществляется подготовкой всех нервных тканей для генерации и прохождения импульсов от светоприемников с ожидаемой очередностью и частотой повторения. Если процесс представления полностью отсутствует – ум не воспринимает свет вообще. Мнимые, т.е. представляемые умом параметры видеоряда – акцент зрительного восприятия, формирует само ощущение и чувство в конечном итоге. Акцент восприятия, это мысль повторяемая умом до изменения акцента. Акцент восприятия действует столько времени, сколько ум желает ощущать. Если ум выберет в качестве акцента восприятия параметры видеоряда с сильной детализацией изображения, то глаза будут сфокусированы на детали изображения. Если в этот момент ум ощущает, то выбранному акценту восприятия соответствует малый шаг развертки по центру сетчатки. Всё изображение будет рассмотрено путем перемещения области фокусировки по всей площади изображения, начиная с центра внимания. Каждая четко увиденная деталь изображения является образным, т.е. предметным акцентом точного зрения, если ум продолжит представлять такой акцент после просмотра точно увиденной детали, то увидит следующую деталь с точностью равной первой. В том случае, когда ум представляет акцент точности зрения, но одновременно представляет и мысленный предмет зрения, т.е. просто пытается представить конкретное изображение, то он рассмотрит, это изображение , начиная с экспозиционного центра. Глаза в этот момент могут быть не сфокусированы на чем-то определенном, т.к. ум занимает представляемый, а не воспринимаемый глазами предмет.

Если ум занят детализацией изображения, то он видит на мысленном экране, т.е. видит кадр изображения с выраженным центром кадра. Центром кадра ум считает период развертки по центру фовеа, т.е. группу серий импульсов с наибольшей частотой повторения серий. Кроме того импульсы в таких сериях редкие, т.е. серии по фовеа низкочастотные, но часто повторяются. В случае представления умом конкретного изображения, не воспринимаемого непосредственно глазами, центром кадра всегда является экспозиционный центр. Процесс точной развертки по ретине может не идти, т.к. центры фокусировки и кадра не совпадают, за исключением случая, когда глаза сфокусированы на предмете, который ум в этот момент представляет. Кроме того, ум способен осознавать т.е. предметно представлять, каждый кадр изображения или видеоряда, поскольку он и так представляет предмет. Ум способен представить предмет быстрее, чем увидит его глазами. Для того, что бы увидеть предмет глазами и осознать, необходима группа кадров. Только по группе похожих кадров ум обычно способен осознать, т.е. образно представить воспринимаемый зрением предмет, если он изначально не знает что видит. Способность ощущать – это способность представлять акцент (иными словами, параметры ощущения) и способность анализировать получаемые нервные импульсы. На представленные умом параметры ощущения и полученные данные от светоприемников, ум накладывает конкретный образ воспринимаемого зрением объекта. Принципиальная разница ощущения и представления предмета в том, что хотя ум всегда вначале представляет акцент точности восприятия, но в случае ощущения он выделяет из непрерывной линии видеоряда естественный центр кадра, т.е. анализирует группу кадров зрительного восприятия. В случае представления умом предмета, независимого от воспринимаемого глазами светового потока, ум способен на каждый кадр видеоряда, т.е. на представленные параметры кадра или видеоряда, определяющего кадр, наложить конкретный образ независимый от следующего кадра или образа. Представление моментно, а ощущение предполагает некоторую длительность повторения акцентов ощущений. Представленные для ощущения акценты подтверждаются, некоторое время, полученными ощущениями, а потом акцент и ощущение осознается, т.е. представляются в виде образа.

Когда внимание ума привлекает предмет, который находится вне области, где в данный момент сфокусированы глаза, ум изменит акцент восприятия чтобы видеть новый объект. При этом группа серий импульсов от изображения нового объекта внимания становится, на подсознательном уровне, центром кадра на мысленном экране. Подсознание должно отвлечься от нового объекта, т.е. абстрагировать от отметки вне центра кадра и начать процесс просмотра, т.е. поиска нового объекта фокусировки, сохраняя естественный центр кадра, например изменением направления взгляда. Если ум удержит параметры видеоряда от нового объекта в качестве центра кадра, акцент восприятия и точность зрения изменяется в той степени, как далеко новая отметка, от естественного центра кадра. В результате ум увидит на мысленном экране и глазами оба объекта одновременно и нечетко. В данном случае причиной ухудшения зрения является неосознанная поспешность восприятия и нарушения его естественной последовательности. Ум получает выигрыш в скорости восприятия, но теряет в точности. Не меняя направления взгляда и сохраняя оба объекта внимания ум, расширит центр кадра за счет более широкого шага по ретине, что и приводит к расфокусировке.

Ум способен одновременно видеть один объект глазами и представлять другой объект непосредственно умом, при этом точность зрения будет зависеть от того, что интересует подсознание, естественный центр кадра зрения или другой объект.

Ожидание любого события подобно новому объекту внимания, вне зоны, на которой в данный момент сфокусированы глаза. Сильное ощущение незрительного характера подсознание пытается представить в зрительной форме, не сохраняя акцента точного зрения. Когда четкость зрения сохраняется, это указывает на то, что ум абстрагирует, т.е. не ищет иного центра кадра, несмотря на ожидание или сильное ощущение. Часто ум, напротив, изменяет акцент точного зрения, не замечает естественного центра кадра. Если такое действие привычка органы зрения приобретают характерные для такой привычки особенности. Ум не может представить параметры видеоряда с необходимой точностью или в неудобных условиях не выделяет естественный центр кадра и не может, поэтому точно сфокусировать глаза на предмете зрения. Иногда изображение может привычно фокусироваться не на центр, а на периферию сетчатки.

Всегда в том случае, когда подсознание привлекает образ или акцент ощущения не связанный с акцентами точного зрения, т.е. ум занимает не ощущение само по себе, а иные акценты, точность зрения ухудшается. Часто ум оставляет в пределах неудобных для точного зрения условий, предметы успешного зрения. Можно их использовать, как предметные, т.е. образные акценты точного зрения и площадки успешной фокусировки глаз. Можно сделать предмет успешного зрения экспозиционным центром изображения. Чем меньше площадь, на которой сфокусированы глаза тем точнее восприятие. Если в центре кадра быстро двигается предмет, наблюдатель, не изменяя направления взгляда, способен увидеть размытое изображение или фазы цикличного движения предмета, т.е. повторы кадров. Зрительная память – прежде всего способность представлять акцент точного зрения. Только такие акценты способны принять осознаваемую зрительную форму – образ. Чем лучше зрение, тем лучше зрительная память. Чтобы оперировать любой чувственной информацией, нужно уметь представлять акценты точных, детальных ощущений. Принципы детализации разных чувств совпадают по общему назначению. Четко осуществляя одно чувственное восприятие легче добиться точного восприятия от другого органа чувств. С ухудшением точности чувств ухудшается память. Можно запомнить точно воспринимаемое событие, нечто бесформенное запомнить трудно. Попытка ощутить нечто неопределенное ухудшает точность восприятия, если от такого желания абстрагировать, то напротив, чувства становятся точнее. Неверная информация ухудшает точность восприятия и память. Только представляемые умом акценты ощущений из множества возможных ощущений выделяют, что либо. Если, это акценты точных ощущений , то ощущения имеют форму, т.е. осознаются или представляются. Не нужно совмещать органы чувств с предметами чувств, т.е. у ума должно быть меньше предметных акцентов и больше неосознаваемых акцентов точных ощущений. Для улучшения точности и разнообразия ощущений ум должен отвлекаться, т.е. абстрагировать от причин и представлений о смысле предметов и привычно производить мысли или акценты точных ощущений.