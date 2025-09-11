Юрий Нерсесов: Если нам вернут Херсон
Давайте помечтаем и представим вполне оптимистичное завершение спецоперации, которую, кажется, до сих пор официально запрещено называть войной. Россия получает до сих пор оккупированную Украиной территорию ДНР со Славянском и Краматорском. И Херсон, который удерживала в марте-ноябре 2022-го. И даже Запорожье, до которого так и не дошла. Опозоренный Зеленский уходит в отставку и вскоре соседи обнаруживают его смердящий труп.
Неплохой вариант? Меня он вполне устраивает. Однако не могу не вспомнить о примерно таком же результате конфликта, 85-летие которого незаметно прошло 13 марта. Да, того самого, с недавно вошедшей в НАТО Финляндией, которую западные демократии, поддерживали точно так же, как сейчас Украину. Одних иностранных добровольцев прибыло 15 тысяч, а кроме них свыше 200 самолётов, около 900 орудий, более 1 млн снарядов и много чего ещё.
Тем не менее, Советский Союз получил куда больше, чем хотел изначально. Перед наступлением у финнов требовали маленький кусочек часть Карельского перешейка, четыре крохотных островка и полуостров Ханко в аренду. Причём не даром, а взамен на вдвое большую территорию в Карелии. Достались же нам весь Карельский перешеек с Выборгом (вторым по количеству населения городом страны), островки с Ханко, а сверх того часть приграничных районов на севере Карелии и в Заполярье. Без всякой компенсации финнам. Президента Финляндии Каллио хватил удар и через полгода после подписания мирного договора он умер.
Победа? Безусловно. Однако уже после начала войны Москва обнародовала другой план, предусматривавший преобразование Финляндии в вассальное государство во главе с коммунистом Отто Куусиненом. После чего руководство Компартии Финляндии выступило с вот таким обращением:
«Солдаты финской армии! Отдайте себе отчёт в вашем положении и принимайте своё решение при первом случае. Остерегайтесь помогать безнадёжной военной авантюре маннергеймов. Это всё равно не поможет, – только вы сами погубите себя. Вы увидите, что сопротивлению финляндских генералишек будет скоро конец. Не верьте, солдаты, официальной лжи о «защите отечества». Вас повели не на защиту отечества, а на защиту военной авантюры Эркко [министра иностранных дел Финляндии – Ю.Н.] и Маннергейма… Настал момент свержения правительства палачей! Наступили дни освобождения нашего народа! Да здравствует победа рабочих, крестьян и трудовой интеллигенции Финляндии! Да здравствует независимая Финляндская Демократическая Республика!»
Речь президента России 24 февраля 2022 года звучала очень похоже:
«Должен обратиться и к военнослужащим вооружённых сил Украины. Уважаемые товарищи! Ваши отцы, деды, прадеды не для того сражались с нацистами, защищая нашу общую Родину, чтобы сегодняшние неонацисты захватили власть на Украине. Вы давали присягу на верность украинскому народу, а не антинародной хунте, которая грабит Украину и издевается над этим самым народом. Не исполняйте её преступных приказов. Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой. Поясню: все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям».
Финская армия оружие не сложила, как и сейчас украинская. Правительство Куусинена, состав которого был торжественно обнародован в «Правде», пришлось распустить. Кроме того Красная армия понесла большие потери – не менее 126 875 одними погибшими – и оставила ряд ранее занятых территорий. Например, посёлок Суомуссалми, у которого были разбиты 44-я и 163-я стрелковые дивизии. И район озёр Толваярви и Ягляярви, где финны разбили 75-ю и 139-ю дивизии.
Используя термины Путина, придётся признать, что денацификация и демилитаризация Финляндии не состоялись. Проблему пришлось решать вторично, разгромив тогдашнего главного покровителя финнов, некоего Гитлера. До того роспуск правительства Куусинена, потери Красной армии, отход её из Суомуссалми, от Толваярви и других мест позволил финнам заявлять о своей победе и получить оружие для новой войны.
Кто-то сомневается, что в Киеве поведут себя точно так же? Что там не объявят победой отступление российской армии от Киева, Чернигова, Харькова и Сум? И потопление крейсера «Москва» да трёх больших десантных кораблей? Всенепременно объявят и воспитают следующие поколения на мифе о героях, отстоявших независимость неньки и мечте о реванше. Благо желающих вложиться в миф и мечту будет достаточно. И не только на Западе – обильно помогающие Зеленскому Эрдоган с Алиевым тоже постараются.
Наш агитпроп считает, что поможет «снятие ограничений в сфере языка, религии, культуры и идеологии». Так оно уже было: накануне распада СССР доля русских на Украине с 1959 года выросла с 17 до 22,1%, русский язык считали родным 32,8% населения, обучалось на нём 51,4% школьников, свободно говорила по-русски практически вся республика, а Бандеру с Петлюрой никто не славил. Ну и чего? Едва ослабла коммунистическая цензура, как интернационализм с дружбой народом посыпались, причём зачастую валили их отнюдь не потомки бандеровцев. Рьяными украинизаторами сплошь и рядом оказывались люди, сами едва балакающие на мове, типа президента Кучмы. Церковь же расколол митрополит Филарет Денисенко, который ранее о том и не думал, ибо рвался в патриархи всея Руси.
Может, для деукраинизации преподавать на украинском следовало прекратить вообще? Это сработало на западе Кубани, но часть отдельного региона не республика. Александр II в 1876 году максимально ограничил мову – не помогло. Украинизацией занялись политики, толком её не знавшие. Например, бывший генерал русской армии и флигель-адъютант Николая II гетман Скоропадский, которому, по данным петербургского историка Александра Пученкова, тексты выступлений переводили на украинский для зачтения по бумажке.
Да и не в одном языке дело. Сплошь и рядом русскоязычные украинцы и украинские русские воюют против России лучше, чем западенцы. Более того, в истории не раз отделялись друг от друга страны вовсе без языковых отличий. Например, Панама от Колумбии в 1903 году при поддержке США. Или сами США от Британии в 1783-м с помощью Испании и Франции.
Сумеет ли Россия переварить оставшуюся самостийной Украину без административного ресурса, если её предшественникам в лице Российской империи и Советского Союза не удалось это сделать? Очень сомневаюсь. Даже с помощью путинского закона о запрете проката фильмов, отрицающих «традиционные российские духовно-нравственных ценности. И «научно обоснованного инструментария для оценки и мониторинга» отношения студентов к этим ценностям, который сейчас создают либерасты из Высшей школы экономики.
И потому повторяю сейчас то, что писал через месяц после начала спецоперации: мир, типа советско-финского, чреват новой войной, последствия которой могут оказаться чрезвычайно печальными.
Впрочем, главное тут всё равно международный расклад. Если Путин поможет обеспечить вялотекущий кровавый конфликт между НАТО, исламским миром и Китаем (или хотя бы между двумя из них), а сам будет продавать всем сторонам всё необходимое для взаимного истребления – игра стоит свеч. Есть шансы и заработать, и Украину помножить на ноль.
Президенту есть с кого брать пример. Екатерина II не полезла в битву европейских монархов с революционной Францией и под шумок отбила древние русские земли по брестскому меридиану. Ну а как пополнили на Второй мировой войне свои бюджеты испанский диктатор Франко, его португальский коллега Салазар и демократический премьер Швеции Ханссон – даже говорить нечего!
На фото: президенты Украины и Финляндии Владимир Зеленский и Александр Стубб
Публикация: АПН Северо-ЗападЮрий Нерсесов
Комментарий редакции
Тезисы статьи
1. Параллели с советско-финской войной: Автор проводит историческую аналогию между современным конфликтом России и Украины и советско-финской войной 1939–1940 годов, отмечая схожесть идеологической и пропагандистской риторики, а также отличие желаемых и реальных итогов обеих кампаний.
2. Ограниченность военных побед: Даже если Россия достигнет желаемого территориального расширения (например, вернёт Херсон, Запорожье и Донбасс), устойчивого результата это не гарантирует — противостояние и желание реванша, по мнению автора, останется, как это случилось у финнов.
3. Сила национального мифа: В Украине, по аналогии с Финляндией, возможно воспроизведение национального мифа о сопротивлении и победе, даже при частичной утрате территорий и значительных потерях. Это мифологизация может стать фундаментом для будущего поколения и мотивации к дальнейшему конфликту.
4. Неэффективность культурных и языковых ассимиляционных мер: Попытки интеграции через язык, образование, религию и даже административные меры показали свою недолговечность и ограниченность. Исторические примеры с Украиной, Кубанью, Финляндией и другими странами демонстрируют: идентичность формируется помимо официальной политики.
5. Невозможность полного контроля: Даже значительные усилия по «денацификации» и «демилитаризации» не гарантируют ассимиляции или лояльности — часто эффективность этих мер переоценена.
6. Риск затяжного конфликта: Мир, достигнутый после силового противостояния, может оказаться временным; сохраняется вероятность нового витка противостояния — как было с Финляндией после 1940 года.
7. Роль международного фактора: Долговременный результат во многом определяется геополитическим раскладом и стремлением внешних игроков влиять на конфликт.
8. Прагматика и цинизм «великой игры»: Автор предполагает, что выгоднее было бы действовать, как «хитрые» нейтралы в истории — маневрировать между конфликтующими блоками, извлекая собственную выгоду, чем пытаться полным ходом «решить» украинский вопрос военным путём.
Вывод
Статья Юрия Нерсесова — размышление о повторяемости истории и ограниченности силовых, административных и идеологических методов создания «устойчивых» государств в зонах конфликта. Даже достижение формального успеха в войне (будь то захват территорий или смена правящего режима) не гарантирует долгосрочной стабильности и примирения. Национальные мифы, культурная идентичность и опыт сопротивления способны переживать даже самые строгие меры ассимиляции и становятся основой для новых витков борьбы, часто вопреки официальным пропагандистским и административным усилиям. Вмешательство международных игроков только подстёгивает конфликт.
Важный практический вывод: для сложных идентичностей, травм и исторических противоречий не существует простых решений, навязанных сверху — устойчивый мир требует глубокого осмысления, уважения к чужой субъектности и гибкости в поиске компромиссов.
Открытый вопрос
Если история раз за разом демонстрирует бессилие внешнего давления и ассимиляционных мер перед лицом живых идентичностей, возможно, главное — не добиться формальной победы, а научиться жить с другими иными — признавая их боль, разные взгляды, право на свой миф и истину?
Что есть зрелый политический и человеческий ответ на вызов чужого сопротивления, истоки которого мы склонны недооценивать или игнорировать?
Типичный баснописец, в конце басни, – можно Украину помножить на ноль. А что такое ноль, убить всех украинцев? Я бы сравнивал не с финнами это дело, а с Чечней. Две войны, лютые теракты, захватывали роддома и школы. Результат не ноль, а большой плюс, Чечню купили. Чем чеченцы лучше украинцев? Лучше воюют или знают язык. Украинцы жаднее, купить их проще, и по концовке РФ купит Украину уже потому, что других покупателей для мира, а не для войны на украинцев нет.
,..,PrrriveTT…
…ДРУГОЕ(чужое)- своим НЕ станет…
…и ИССКУССТВЕННАЯ “улыбка” – Улыбкой НЕ станет…
…ну а НАВЯЗАННАЯ идеология – в итоге ЗАВЯНЕТ…
…ЧУЖОЕ “своё” – ОТТОРГАТЬся станет…
…Любое ИНОРОДНОЕ – НИКОГО – НЕ обман’ет…
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
ТАМ – идёт ВОЙНА,а не НАВЯЗЫВАЕМАЯ “сво”…
И навязать “ЭТО”(“сво”)- НИКОМУ НЕ получится…
господам ПРОПАГАНДИСТАМ – НЕ стоит даже мучиться…
Даже ВСЯ Россия – ЭТО – Прекрасно Понимает…
* хотя Идеология(Кремля)- иное НАВЯЗЫВАЕТ…
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
И до-тех-пор,пока ЕСТЬ интерес ИЗ-ВНЕ…
БУДУТ причины ПРОТИВОСТОЯНИЯ страны–СТРАНЕ…
а Т.Н.патриот’изм ЭТО – как НАВЯЗЫВАЕМЫЙ коммунизм…
он БУДЕТ полит-ХОМУТОМ – В социУМе ЛЮБОМ…
* ИСКУССТВЕННЫЙ “патриотизм” – это как ИДИОТизм…
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
РАЗНООБРАЗНЫЕ…не будьте безобразные(В “верещаниях”)…
= Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада. 10-9-25