Давайте помечтаем и представим вполне оптимистичное завершение спецоперации, которую, кажется, до сих пор официально запрещено называть войной. Россия получает до сих пор оккупированную Украиной территорию ДНР со Славянском и Краматорском. И Херсон, который удерживала в марте-ноябре 2022-го. И даже Запорожье, до которого так и не дошла. Опозоренный Зеленский уходит в отставку и вскоре соседи обнаруживают его смердящий труп.

Неплохой вариант? Меня он вполне устраивает. Однако не могу не вспомнить о примерно таком же результате конфликта, 85-летие которого незаметно прошло 13 марта. Да, того самого, с недавно вошедшей в НАТО Финляндией, которую западные демократии, поддерживали точно так же, как сейчас Украину. Одних иностранных добровольцев прибыло 15 тысяч, а кроме них свыше 200 самолётов, около 900 орудий, более 1 млн снарядов и много чего ещё.

Тем не менее, Советский Союз получил куда больше, чем хотел изначально. Перед наступлением у финнов требовали маленький кусочек часть Карельского перешейка, четыре крохотных островка и полуостров Ханко в аренду. Причём не даром, а взамен на вдвое большую территорию в Карелии. Достались же нам весь Карельский перешеек с Выборгом (вторым по количеству населения городом страны), островки с Ханко, а сверх того часть приграничных районов на севере Карелии и в Заполярье. Без всякой компенсации финнам. Президента Финляндии Каллио хватил удар и через полгода после подписания мирного договора он умер.

Победа? Безусловно. Однако уже после начала войны Москва обнародовала другой план, предусматривавший преобразование Финляндии в вассальное государство во главе с коммунистом Отто Куусиненом. После чего руководство Компартии Финляндии выступило с вот таким обращением:

«Солдаты финской армии! Отдайте себе отчёт в вашем положении и принимайте своё решение при первом случае. Остерегайтесь помогать безнадёжной военной авантюре маннергеймов. Это всё равно не поможет, – только вы сами погубите себя. Вы увидите, что сопротивлению финляндских генералишек будет скоро конец. Не верьте, солдаты, официальной лжи о «защите отечества». Вас повели не на защиту отечества, а на защиту военной авантюры Эркко [министра иностранных дел Финляндии – Ю.Н.] и Маннергейма… Настал момент свержения правительства палачей! Наступили дни освобождения нашего народа! Да здравствует победа рабочих, крестьян и трудовой интеллигенции Финляндии! Да здравствует независимая Финляндская Демократическая Республика!»

Речь президента России 24 февраля 2022 года звучала очень похоже:

«Должен обратиться и к военнослужащим вооружённых сил Украины. Уважаемые товарищи! Ваши отцы, деды, прадеды не для того сражались с нацистами, защищая нашу общую Родину, чтобы сегодняшние неонацисты захватили власть на Украине. Вы давали присягу на верность украинскому народу, а не антинародной хунте, которая грабит Украину и издевается над этим самым народом. Не исполняйте её преступных приказов. Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой. Поясню: все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям».

Финская армия оружие не сложила, как и сейчас украинская. Правительство Куусинена, состав которого был торжественно обнародован в «Правде», пришлось распустить. Кроме того Красная армия понесла большие потери – не менее 126 875 одними погибшими – и оставила ряд ранее занятых территорий. Например, посёлок Суомуссалми, у которого были разбиты 44-я и 163-я стрелковые дивизии. И район озёр Толваярви и Ягляярви, где финны разбили 75-ю и 139-ю дивизии.

Используя термины Путина, придётся признать, что денацификация и демилитаризация Финляндии не состоялись. Проблему пришлось решать вторично, разгромив тогдашнего главного покровителя финнов, некоего Гитлера. До того роспуск правительства Куусинена, потери Красной армии, отход её из Суомуссалми, от Толваярви и других мест позволил финнам заявлять о своей победе и получить оружие для новой войны.

Кто-то сомневается, что в Киеве поведут себя точно так же? Что там не объявят победой отступление российской армии от Киева, Чернигова, Харькова и Сум? И потопление крейсера «Москва» да трёх больших десантных кораблей? Всенепременно объявят и воспитают следующие поколения на мифе о героях, отстоявших независимость неньки и мечте о реванше. Благо желающих вложиться в миф и мечту будет достаточно. И не только на Западе – обильно помогающие Зеленскому Эрдоган с Алиевым тоже постараются.

Наш агитпроп считает, что поможет «снятие ограничений в сфере языка, религии, культуры и идеологии». Так оно уже было: накануне распада СССР доля русских на Украине с 1959 года выросла с 17 до 22,1%, русский язык считали родным 32,8% населения, обучалось на нём 51,4% школьников, свободно говорила по-русски практически вся республика, а Бандеру с Петлюрой никто не славил. Ну и чего? Едва ослабла коммунистическая цензура, как интернационализм с дружбой народом посыпались, причём зачастую валили их отнюдь не потомки бандеровцев. Рьяными украинизаторами сплошь и рядом оказывались люди, сами едва балакающие на мове, типа президента Кучмы. Церковь же расколол митрополит Филарет Денисенко, который ранее о том и не думал, ибо рвался в патриархи всея Руси.

Может, для деукраинизации преподавать на украинском следовало прекратить вообще? Это сработало на западе Кубани, но часть отдельного региона не республика. Александр II в 1876 году максимально ограничил мову – не помогло. Украинизацией занялись политики, толком её не знавшие. Например, бывший генерал русской армии и флигель-адъютант Николая II гетман Скоропадский, которому, по данным петербургского историка Александра Пученкова, тексты выступлений переводили на украинский для зачтения по бумажке.

Да и не в одном языке дело. Сплошь и рядом русскоязычные украинцы и украинские русские воюют против России лучше, чем западенцы. Более того, в истории не раз отделялись друг от друга страны вовсе без языковых отличий. Например, Панама от Колумбии в 1903 году при поддержке США. Или сами США от Британии в 1783-м с помощью Испании и Франции.

Сумеет ли Россия переварить оставшуюся самостийной Украину без административного ресурса, если её предшественникам в лице Российской империи и Советского Союза не удалось это сделать? Очень сомневаюсь. Даже с помощью путинского закона о запрете проката фильмов, отрицающих «традиционные российские духовно-нравственных ценности. И «научно обоснованного инструментария для оценки и мониторинга» отношения студентов к этим ценностям, который сейчас создают либерасты из Высшей школы экономики.

И потому повторяю сейчас то, что писал через месяц после начала спецоперации: мир, типа советско-финского, чреват новой войной, последствия которой могут оказаться чрезвычайно печальными.

Впрочем, главное тут всё равно международный расклад. Если Путин поможет обеспечить вялотекущий кровавый конфликт между НАТО, исламским миром и Китаем (или хотя бы между двумя из них), а сам будет продавать всем сторонам всё необходимое для взаимного истребления – игра стоит свеч. Есть шансы и заработать, и Украину помножить на ноль.

Президенту есть с кого брать пример. Екатерина II не полезла в битву европейских монархов с революционной Францией и под шумок отбила древние русские земли по брестскому меридиану. Ну а как пополнили на Второй мировой войне свои бюджеты испанский диктатор Франко, его португальский коллега Салазар и демократический премьер Швеции Ханссон – даже говорить нечего!

На фото: президенты Украины и Финляндии Владимир Зеленский и Александр Стубб

Публикация: АПН Северо-Запад

Юрий Нерсесов