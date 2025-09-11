Я уже неоднократно писал о том, что, по данным Всемирного совета по золоту, начиная с 2010 года все Центробанки мира впервые за несколько десятилетий стали чистыми покупателями драгоценного металла. Т.е. суммарные закупки золота превысили суммарные продажи. До этого, со второй половины 60-х годов прошлого столетия было наоборот: Центробанки были чистыми продавцами в силу того, что прекратил действовать золотодолларовый стандарт, принятый на конференции в Бреттон-Вудсе в 1944 году. Рекордная величина золотых резервов ЦБ была зафиксирована в 1965 году – 38.347 т. В конце 1 квартала нынешнего года, по данным ВСЗ, этот показатель составил 36.234 т.

Особенно энергичные закупки драгоценного металла Центробанками были по итогам трех полных последних лет. Золотые резервы центральных банков в период с 2010 по 2021 год в среднем увеличивались на 473 тонны в год. В 2022 году впервые чистые закупки превысили 1000 тонн. А именно 1136 т. Это самый высокий показатель с 1950 года, когда происходило активное становление золотодолларового стандарта в мире. В 2023 году – 1037 т, в 2024 году – 1045 т. Уже можно с большой степенью вероятности утверждать, что и в этом году прирост золотых резервов ЦБ будет не менее 1000 тонн. Если экстраполировать эти цифры на ближайшее будущее, то оказывается, что в начале 2027 года суммарные запасы золота Центробанков мира достигнут и даже превысят рекордный показатель 1965 года.

Примечательно, что Центробанки западных стран не входят в список основных чистых закупщиков драгоценного металла. Они в основном держал резервы на одном уровне. Большую часть закупок осуществляют Центробанки развивающихся стран и стран с так называемыми «переходными экономиками». Это, в первую очередь, Китай, Индия, Турция, Узбекистан, Казахстан, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Киргизия, Ирак. Среди европейских стран можно выделить Польшу и Чехию. Одно время ЦБ России активно наращивал свои золотые запасы. Но начиная с 2020 года активные закупки драгоценного металла Банком России прекратились.

Приращение золотых резервов можно осуществлять двумя способами: 1) закупая драгоценный металл на мировом рынке, оплачивая импорт иностранной валютой;

2) закупая золото у отечественных производителей, оплачивая закупки национальной валютой, которую эмитирует ЦБ.

На сегодняшний день большая часть приростов золотых резервов осуществляется за счет импорта. Таким странам сначала надо что-то продать на мировом рынке, заработать иностранную валюту, а уже потом закупить драгоценный металл на мировом рынке.

Конечно, второй способ наращивания золотых резервов более привлекательный, но ведь далеко не у всех стран имеется собственная добыча драгоценного металла.

Китай является страной, которая использует оба способа наращивания своего золотого запаса. По добыче золота «Поднебесная» занимает первое место в мире, но ей этого металла мало. И она закупает по импорту как минимум вдвое больше, чем добывается внутри страны.

Майк Махарри в недавней статье на сайте Gold Metals «Опрос показывает, что центральные банки планируют продолжать покупать золото» предсказывает, что аппетит Центробанков на золото будет только расти в ближайшее время.

И что, по крайней мере, в некоторых странах, Центробанки будут менять пропорцию закупок драгоценного металла в пользу золота, добываемого внутри этих стран. Это обусловлено падением доверия к тем резервным валютам, которые они до сих пор использовали для пополнения международных резервов или для закупок золота на мировом рынке. Растет осознание того, что золото надежнее обычных резервных валют, включая доллар США. По сути, золото опять становится деньгами, самой надежной валютой. Причем эту валюту надо искать не на мировых рынках, в земле. Т.е. добывать золото.

Невольно вспоминается советская история предвоенного времени, когда государственно-партийное руководство СССР ставило и решало задачу ускоренного развития отечественной золотодобычи. Ее тогда называли «валютным цехом» страны. Почти все 100 процентов добываемого золота шли тогда в хранилища Госбанка и Минфина СССР. Международные резервы советского государства тогда почти исключительно состояли из золота.

Вернусь к статье Майка Махарри. В ней со ссылкой на данные ВСЗ приводятся данные проведенного в начале этого лета опроса Центробанков по вопросу золотых резервов. резервам золота. Из 73 центральных банков, ответивших на опрос, 95% заявили, что, по их мнению, суммарные золотые резервы центральных банков увеличатся в течение следующих 12 месяцев. Рекордные 43% респондентов заявили, что ожидают увеличения своих золотых резервов. Это выше, чем 29% в 2024 году. Среди центральных банков стран с формирующимся рынком и развивающейся экономикой, принявших участие в опросе, двумя основными причинами покупки золота стали инфляция (84%) и геополитические риски (84%).

Кстати, в ходе опроса была задан также вопрос об отношении Центробанков к доллару США. 73 процента респондентов заявили, что ожидают сокращения своих долларовых резервов в ближайшие пять лет. Для справки напомню, что в 2002 году доля доллара в общем объеме валютных резервов составляла около 72%; по состоянию на конец прошлого года доля доллара в мировых резервах упада до 57,8%. Кстати, почти все респонденты ответили, что во всех международных резервах (т.е. золотодолларовых резервах) на фоне снижения доли доллара будет повышаться доля золота, евро и юаня.

Главный специалист по центральным банкам в Всемирном совете по золоту Шаокай Фань обращает внимание на растущий интерес Центробанков к закупкам местного золота: «Некоторые центральные банки, особенно в Африке и Латинской Америке, начинают покупать золото напрямую у местных мелких золотодобывающих предприятий, число которых действительно возросло из-за высокой цены».

Последний опрос ЦБ, проведенный ВСЗ, показал, что 19 центральных покупают металл у местных (национальных) золотодобытчиков за национальную валюту. В предыдущем опросе (2024 г.) только 14 ЦБ ответили, что покупают местное золото. Правда, целый ряд ЦБ, которые ответили, что покупают местное золото признали, что добытое в стране золото предварительно отправляется на аффинаж за рубеж, а уже оттуда в виде стандартных золотых слитков поступает в хранилища ЦБ. Лишь в некоторых из стран (такие как Филиппины, Турция, Казахстан) имеются аффинажные заводы, сертифицированные по стандарту Лондонской надёжной поставки (LGD).

Только что Майк Махарри опубликовал статью «Боливия использует золото для поддержки своих финансов». Эта латиноамериканская страна находится в тяжелом финансово-экономическом положении. Она обременена значительными долгами, номинированными в долларах США, и, по данным S&P Global, страна имеет самый низкий кредитный рейтинг среди всех стран Латинской Америки (он означает, что страна «вероятно, находится на грани дефолта или очень близко к нему»). Многие еще два года назад предсказывали дефолт Боливии, однако она до сих пор держится на плаву. Майк Махарри считает, что это только потому, что страна стала активно скупать золото у местных горнодобытчиков, перерабатывать его за границей (в Турции), а затем обменивать слитки на доллары для обслуживания своего долга. Майк Махарри пишет: «По сути, боливийские шахтёры добывают из земли реальные деньги, а правительство превращает их в фиатную валюту для погашения своих долговых обязательств».

В 2023 году правительство Боливии приняло закон, согласно которому для золотодобытчиков страны приоритетными должны стать закупки металла Центральным банком. И уже в 2024 году экспорт золота упал на 72% по сравнению с предыдущим годом.

Согласно последним данным Bloomberg, с мая 2023 года Центральный банк монетизировал 44 тонны драгоценного металла, выручив 3 миллиардов долларов. За это время ЦБ Боливии купил почти 24 тонны металла местного производства – почти годовой объем добычи золота (по данным Всемирного золотого совета, в прошлом году Боливия добыла 26,5 тонны драгоценного металла).

Что касается России, то ее «валютный цех» (добыча золота) почти не работает на наращивание международных резервов России. Так, по данным Банка России, в 2022 году золотые резервы ЦБ РФ увеличились на 31 тонну, в 2023 году – на 16 тонн, а в 2024 году – на 35 тонн. Итого за три года – прирост на 82 тонны. А за эти три года, между прочим, суммарное производство золота (добыча и переработка золотосодержащих отходов) в России составило примерно 1,1 тыс. тонн. Получается, что в резервы пошло 7-8 процентов всего произведенного в стране золота.

А куда же ушло остальное золото? – Львиная его часть уходила и продолжает уходить за границу. После начала СВО статистика по экспорту золота из России была закрыта. Но есть экспертные оценки. Согласно одному из источников, в прошлом году из России была вывезено золота на сумму 13,6 млрд долларов. Исходя из средних цен на драгметалл в прошлом году можно предположить, что в физическом выражении экспорт золота приближался к 190 тоннам. Что составило почти 60 процентов добытого в России в прошлом году золота. О том, что Россия получила от этого экспорта самой твёрдой на сегодняшний день валюты, мы ничего не знаем.

Источник

Валентин Катасонов