Цены на бензин взлетают, а АЗС пустеют? Разбираемся, что творится с топливом в России. Удары Украины по НПЗ, внеплановые ремонты и закрытая статистика о запасах провоцируют панику на топливном рынке, создавая реальный дефицит бензина. Демферный механизм больше не спасает от роста цен, усугубляя ситуацию. Узнайте, почему нефтяникам выгоднее экспортировать сырьё, чем обеспечивать внутренний рынок и почему бездействует правительство. Раскроем причины ажиотажного спроса на бензин и колоссальной разницы в ценах на АЗС. Подробнее в новом видео

00:00 Цены на бензин 2025: Что происходит с топливом в России?

00:30 Демпферный механизм: Официальное объяснение

01:52 Демпфер простыми словами: Налоговый вычет для нефтяников

03:02 Зачем нужен демпфер, если экспорт бензина запрещен?

03:41 Доллары и Роттердам: Как формируется цена на бензин в РФ

05:08 Паника на бирже: Причины дефицита топлива на АЗС

05:41 Росстат: Аномальный рост цен в регионах (Дагестан, Чечня)

06:40 Биржевые цены на бензин: Что происходит с АИ-92 и АИ-95

09:11 Кто виноват в росте цен? Нефтяники или правительство?

10:02 Шокирующая разница в ценах: Крупные сети vs Независимые АЗС

12:20 Почему АЗС продают бензин в минус и создают дефицит

18:42 Госрегулирование цен: Почему его не вводят?

19:30 Отмена пошлин на нефть: Как это ударит по ценам на бензин

► Борис Марцинкевич в ТГ https://t.me/borisgeoenergetic

► Геоэнергетика Инфо: https://t.me/geonrgru

► Наш Дзен https://dzen.ru/geonrgru

► CПОНСОР.РУ https://sponsr.ru/geonrgru/

Поддержать канал:

Сбербанк – 2202 2012 9019 8734 Максим Р.

Тинькофф – 4377 7237 6815 3060 Максим Р.

ВТБ – 2200 2407 5683 3253 Максим Р.

https://yoomoney.ru/to/410018728624134 (донат сервис)

Пожалуйста НЕ указывайте ничего в комментариях и назначении перевода!

Сайт Геоэнергетика https://geoenergetics.info

Реклама, сотрудничество: https://t.me/radaykinmaxim

#новости #украина #россия #путин #сша #европа #экономика #санкции #война #news #newvideo #новостисегодня #политика #europe ukraine