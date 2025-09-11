Беседа Виктора Алексеевича и Елизаветы Ловыгиной об эмоциональном интеллекте.

00:00 Введение

01:51 Определение эмоционального интеллекта

04:03 Отношения с собой

06:40 Божественные дары человека

08:36 Единство тела, духа и души

11:27 Игра «Эмпатиум»

14:49 Значение практики в эмоциональном интеллекте

15:37 Влияние страха на восприятие эмоций

16:37 Эмоции как маркеры для жизни

18:31 Эмоционально-смысловой строй

20:25 Практическое значение игры «Эмпатиум»

21:17 Развитие эмоционального интеллекта через игру

24:06 Двусторонний рост эмоционального интеллекта

25:47 Реализация намерений через коммуникацию

27:05 Эмоциональный интеллект и взаимодействие с детьми

28:05 Наблюдение за эмоциями

29:42 Конференция по эмоциональному интеллекту

31:17 Эмоциональный интеллект и здоровье

35:38 Эмоциональный интеллект и зависимости

38:03 Смысл жизни и эмоциональный интеллект

39:51 Отношение человека к обществу

41:02 Ответственность за коммуникацию

42:02 Влияние эмоционального состояния на восприятие мира

42:50 Роль эмоционального интеллекта в отношениях

45:17 Гармоничные отношения через эмоциональный интеллект

48:17 Ответственность за свои слова и действия

49:05 Отношение человека к мирозданию

51:48 Восприятие невзгод как испытаний

54:28 Взаимодействие с мирозданием

54:52 Эмоциональный интеллект и самовосприятие

55:36 Признание эмоций

56:27 Эмоциональный интеллект как основа жизни

58:17 Интуиция и эмоции

01:00:37 Внутренний компас

01:02:14 Любовь как основа эмоций

01:05:01 Анонс конференции

01:06:23 Академия талантов в Санкт-Петербурге

01:06:54 Дуальность жизни

01:07:51 Любовь как итог исследований

01:08:51 Чувство меры

01:10:24 Пожелания счастливой жизни

Один день на ЭМПАТИУМ равен 50–100 часам обучения, а синергия участников даёт эффект 1+1=11.

26 сентября 2025, Санкт-Петербург, Каменноостровский дворец.

Программа и регистрация: https://empatiumgame.com/conf

https://t.me/empatiumgame_lov

https://empatiumgame.com

