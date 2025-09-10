Владимир Киселёв, музыкальный продюсер и основатель группы «Земляне», в интервью Максиму Невенчанному обсуждает роль артистов в популяризации русской культуры, выступления на новых территориях, проблемы грантовой системы и патриотические проекты. В разговоре поднимаются острые темы шоу-бизнеса, благотворительности, блогерства, а также критикуется система государственной поддержки культуры.

00:00 – Введение. Владимир Киселёв и тема разговора

01:07 – «Русские» и «россияне»: разница и значение терминов

01:40 – Артисты, активно поддерживающие Россию

03:44 – Концерты на новых территориях и реакция прессы

15:10 – Государственные гранты: проблемы распределения

16:06 – Ограничения на критику и «гос. обременение»

17:29 – Контроль над культурными ценностями и роль Минкульта

19:02 – Иностранные артисты в России

27:32 – Шоу-бизнес vs государственные проекты

28:22 – Благотворительность артистов и сопротивление чиновников

30:13 – Проблемы с благотворительностью и сопротивление

31:42 – Примеры недобросовестной благотворительности

39:59 – Артисты с двойным гражданством и их критика

41:54 – Государственные гранты и провальные оперы

42:48 – Разделение шоу-бизнеса на «своих» и «чужих»

47:58 – Проблемы патриотических фильмов

48:51 – Рекомендации Путину и критика окружения

53:39 – Инициатива по премированию бойцов СВО

54:54 – Критика блогеров и ботов

55:37 – Финансовая поддержка атак на артистов

57:43 – Отношение к критике и дети Киселёва

01:00:10 – Артисты как сердце культуры

01:01:05 – Проблемы в кинематографе и бюрократия

01:03:20 – Заключение и прощание

