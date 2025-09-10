Главная » Видео, Мировоззрение, Политика

Владимир Киселёв | Артисты и патриотизм: Кто поёт за Россию, а кто за деньги?

Переслано от: Книжный День

Владимир Киселёв, музыкальный продюсер и основатель группы «Земляне», в интервью Максиму Невенчанному обсуждает роль артистов в популяризации русской культуры, выступления на новых территориях, проблемы грантовой системы и патриотические проекты. В разговоре поднимаются острые темы шоу-бизнеса, благотворительности, блогерства, а также критикуется система государственной поддержки культуры.

00:00 – Введение. Владимир Киселёв и тема разговора
01:07 – «Русские» и «россияне»: разница и значение терминов
01:40 – Артисты, активно поддерживающие Россию
03:44 – Концерты на новых территориях и реакция прессы
15:10 – Государственные гранты: проблемы распределения
16:06 – Ограничения на критику и «гос. обременение»
17:29 – Контроль над культурными ценностями и роль Минкульта
19:02 – Иностранные артисты в России
27:32 – Шоу-бизнес vs государственные проекты
28:22 – Благотворительность артистов и сопротивление чиновников
30:13 – Проблемы с благотворительностью и сопротивление
31:42 – Примеры недобросовестной благотворительности
39:59 – Артисты с двойным гражданством и их критика
41:54 – Государственные гранты и провальные оперы
42:48 – Разделение шоу-бизнеса на «своих» и «чужих»
47:58 – Проблемы патриотических фильмов
48:51 – Рекомендации Путину и критика окружения
53:39 – Инициатива по премированию бойцов СВО
54:54 – Критика блогеров и ботов
55:37 – Финансовая поддержка атак на артистов
57:43 – Отношение к критике и дети Киселёва
01:00:10 – Артисты как сердце культуры
01:01:05 – Проблемы в кинематографе и бюрократия
01:03:20 – Заключение и прощание

Комментарий редакции

Ключевые тезисы статьи и интервью Владимира Киселёва:

1. Русские и россияне: терминологическая разница.
В самом начале обсуждается различие между понятиями “русские” и “россияне”, что подчеркивает сложность идентичности в многонациональной стране и значимость самоопределения для артиста, выступающего от имени страны или культуры.

2. Артисты и патриотизм — мотивы участия.
Поднимается важный вопрос: кто из артистов действительно поёт и выступает за Россию искренне, а кто — из финансовых соображений или под давлением системы.

3. Концерты на новых территориях и реакция общества.
Тема гастролей и выступлений на спорных или недавно присоединённых территориях используется как лакмусовая бумажка для оценки намерений артистов: где заканчивается искренний патриотизм и начинается отработка заказа.

4. Государственные гранты и культура — система поддержки и коррупция.
Киселёв критикует систему распределения государственных грантов, отмечает бюрократические проблемы и возможность коррупции, что, по сути, делает культуру заложником финансовых и административных интересов.

5. Контроль над культурными ценностями и роль министерств.
Оговаривается обременяющий контроль со стороны государства и структур типа Минкульта, препятствующий свободному развитию артистических инициатив и самостоятельности.

6. Иностранные артисты в России и артисты с двойным гражданством.
Размышления о том, как иностранные артисты вписываются в российский рынок, а также критика в адрес артистов, которые используют двойное гражданство или “игру на два фронта” в своих интересах.

7. Разделение шоу-бизнеса на своих и чужих.
Киселёв отмечает существование явного и неявного деления на “допущенных” и “чужих”, что ведёт к конфликтам, недоверию и деградации профессионального поля.

8. Благотворительность и ее искажения.
Примеры как честной, так и недобросовестной благотворительности среди артистов подчеркивают сложность эталонных моделей поведения публичных людей и роль институциональных препятствий.

9. Патриотические фильмы, кинематограф и бюрократия.
Затрагивается тема качества отечественного кино и несоответствия между ожидаемой, идеализированной “патриотической” культурой и реальными результатами господдержки, зачастую приводящей к провальным проектам.

10. Критика блогеров, ботов, атак и широкой поддержки аудитории.
Размышления о роли медиа, современных средств коммуникаций, информационных атак на артистов — в системе оценок все больше места занимают не творческие или гражданские поступки, а манипуляции и информационные войны.

Философский вывод:

Интервью Киселёва — это, прежде всего, размышление о природе патриотизма на пересечении культуры, бизнеса и государственной идеологии. Поднимается острый вопрос: где проходит граница между личной искренностью, коммерческим интересом и внешним принуждением? Его подход показывает, что любая позиция артиста — результат сложного взаимодействия личной этики, текущих политических трендов, экономических стимулов и общественного восприятия.

Систему поддержки культуры он описывает как двойственную: с одной стороны — необходимая опора, с другой — потенциальный инструмент давления и искажения самого понятия “патриотизм”; он подвергает сомнению чистоту мотивов и исполнителей, будь то выдача грантов или благотворительность.

Показательно, как в его рассуждениях идеалы и практика постоянно конфликтуют: как, например, идеал патриотической культуры сталкивается с реальными интересами шоу-бизнеса и прагматикой рынка. Отдельный слой — иллюзорность самоидентификации артистов и публики, вечный поиск подлинности, который зачастую подменяется ролевыми моделями или конъюнктурой.

Практический смысл:

В повседневности вывод прост: стоит быть внимательным к истокам как своих, так и чужих мотивов, различать истинное желание служить культуре и обществу от лицемерного подражания. Важно не осуждать, а наблюдать, анализировать — и искать живое, смелое, человеческое в каждом поступке.

Открытый вопрос для дальнейших размышлений:

Как найти подлинную меру между служением собственной совести и необходимостью соответствовать ожиданиям общества — и возможно ли в условиях современной культурной индустрии вообще сохранить независимость мотива от давления внешней среды?
Редактор: simple4o
Источник: https://rutube.ru/video/25e8ed22631aafa7ae343c2610875f32/
