Владимир Киселёв | Артисты и патриотизм: Кто поёт за Россию, а кто за деньги?
Владимир Киселёв, музыкальный продюсер и основатель группы «Земляне», в интервью Максиму Невенчанному обсуждает роль артистов в популяризации русской культуры, выступления на новых территориях, проблемы грантовой системы и патриотические проекты. В разговоре поднимаются острые темы шоу-бизнеса, благотворительности, блогерства, а также критикуется система государственной поддержки культуры.
Комментарий редакции
1. Русские и россияне: терминологическая разница.
В самом начале обсуждается различие между понятиями “русские” и “россияне”, что подчеркивает сложность идентичности в многонациональной стране и значимость самоопределения для артиста, выступающего от имени страны или культуры.
2. Артисты и патриотизм — мотивы участия.
Поднимается важный вопрос: кто из артистов действительно поёт и выступает за Россию искренне, а кто — из финансовых соображений или под давлением системы.
3. Концерты на новых территориях и реакция общества.
Тема гастролей и выступлений на спорных или недавно присоединённых территориях используется как лакмусовая бумажка для оценки намерений артистов: где заканчивается искренний патриотизм и начинается отработка заказа.
4. Государственные гранты и культура — система поддержки и коррупция.
Киселёв критикует систему распределения государственных грантов, отмечает бюрократические проблемы и возможность коррупции, что, по сути, делает культуру заложником финансовых и административных интересов.
5. Контроль над культурными ценностями и роль министерств.
Оговаривается обременяющий контроль со стороны государства и структур типа Минкульта, препятствующий свободному развитию артистических инициатив и самостоятельности.
6. Иностранные артисты в России и артисты с двойным гражданством.
Размышления о том, как иностранные артисты вписываются в российский рынок, а также критика в адрес артистов, которые используют двойное гражданство или “игру на два фронта” в своих интересах.
7. Разделение шоу-бизнеса на своих и чужих.
Киселёв отмечает существование явного и неявного деления на “допущенных” и “чужих”, что ведёт к конфликтам, недоверию и деградации профессионального поля.
8. Благотворительность и ее искажения.
Примеры как честной, так и недобросовестной благотворительности среди артистов подчеркивают сложность эталонных моделей поведения публичных людей и роль институциональных препятствий.
9. Патриотические фильмы, кинематограф и бюрократия.
Затрагивается тема качества отечественного кино и несоответствия между ожидаемой, идеализированной “патриотической” культурой и реальными результатами господдержки, зачастую приводящей к провальным проектам.
10. Критика блогеров, ботов, атак и широкой поддержки аудитории.
Размышления о роли медиа, современных средств коммуникаций, информационных атак на артистов — в системе оценок все больше места занимают не творческие или гражданские поступки, а манипуляции и информационные войны.
Философский вывод:
Интервью Киселёва — это, прежде всего, размышление о природе патриотизма на пересечении культуры, бизнеса и государственной идеологии. Поднимается острый вопрос: где проходит граница между личной искренностью, коммерческим интересом и внешним принуждением? Его подход показывает, что любая позиция артиста — результат сложного взаимодействия личной этики, текущих политических трендов, экономических стимулов и общественного восприятия.
Систему поддержки культуры он описывает как двойственную: с одной стороны — необходимая опора, с другой — потенциальный инструмент давления и искажения самого понятия “патриотизм”; он подвергает сомнению чистоту мотивов и исполнителей, будь то выдача грантов или благотворительность.
Показательно, как в его рассуждениях идеалы и практика постоянно конфликтуют: как, например, идеал патриотической культуры сталкивается с реальными интересами шоу-бизнеса и прагматикой рынка. Отдельный слой — иллюзорность самоидентификации артистов и публики, вечный поиск подлинности, который зачастую подменяется ролевыми моделями или конъюнктурой.
Практический смысл:
В повседневности вывод прост: стоит быть внимательным к истокам как своих, так и чужих мотивов, различать истинное желание служить культуре и обществу от лицемерного подражания. Важно не осуждать, а наблюдать, анализировать — и искать живое, смелое, человеческое в каждом поступке.
Открытый вопрос для дальнейших размышлений:
Как найти подлинную меру между служением собственной совести и необходимостью соответствовать ожиданиям общества — и возможно ли в условиях современной культурной индустрии вообще сохранить независимость мотива от давления внешней среды?