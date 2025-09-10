Роман Голунов | СССР против США: Сделки на зерне, газе и технологиях
Лекция Романа Голунова, кандидата технических наук и эксперта в области информационных технологий. В этом выпуске мы погрузимся в малоизвестные аспекты советско-американских отношений: от зерновой сделки и создания КамАЗа до проекта «Газ» под руководством Глушкова и первых искусственных сердец. Почему СССР предпочитал бартер и технологии, а не простую куплю-продажу? Как золото и кредиты влияли на политику? И почему политика — это концентрированное выражение экономики?
Книга "Системы управления. С умом. Голунов Р. Ю.":
OZON: https://www.ozon.ru/product/sistemy-upravleniya-s-umom-nashe-zavtra-golunov-roman-yurevich-983876181/
Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/160415736/detail.aspx
Книга "Последний рубеж Империи. Гарристон Муррей":
OZON: https://www.ozon.ru/product/posledniy-rubezh-imperii-2616654394/
Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/488886736/detail.aspx?targetUrl=GP
Смотреть видео без цензуры на DeLib.ru: https://delib.ru
Boosty: https://boosty.to/den_club
Мы в других соцсетях
Telegram https: https://t.me/knijnij_den
VK https://vk.com/knizhnyjden
Дзен https://dzen.ru/knijnij_den
Сайт издательства "Наше Завтра" https://nzavtra.ru/
Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87
Встречи с авторами: https://den-magazin.ru/utm/97
00:00 — Введение: встреча Путина и Трампа на Аляске, дипломатические трудности
01:14 — Зерновая сделка с США: феноменальный проект и графики поставок
02:27 — Контракт на 19 млн тонн: роль «Экспортхлеба» и проблемы 1979 года
11:26 — Завершение зерновых сделок: кризис и выход СССР из тупика
12:22 — Кибернетика и проект «Газ» Виктора Глушкова: экономика и техника
13:03 — Переход на американскую архитектуру в компьютерах
24:20 — Аммиакопровод: технические характеристики и технологии безопасности
25:12 — Состав смеси, условия работы и соглашение с «Сиденш Петролиум»
26:02 — Экономика сделки: 20 лет, 20 миллиардов долларов и роль Хаммера
27:50 — Инфраструктура: посёлки, птицефабрики и социальный эффект
28:38 — Кредиты, международный торговый центр в Москве и новые технологии
30:13 — Пропаганда и проблемы качества: цена кредитов для СССР
31:13 — Первые пуски, задержки и шантаж поставщиков
32:24 — Бизнес и золото: роль Никсона и отказ США от золотого стандарта
33:24 — Олимпиада-80: золотые монеты как инструмент валютной политики
34:12 — Опыт с золотыми монетами в 1920-х и новые червонцы
35:02 — Золотые резервы СССР: оценки экспертов
43:48 — Искусственные сердца: от ранцев до имплантов
44:34 — Советские наработки и «Герц-2»
45:32 — Первая имплантация «Джарвик-7» в США
46:25 — Политика как концентрированное выражение экономики
47:15 — Заключение: анонс книги «Последний рубеж империи»
#СССР #США #Голунов #История #Экономика #ЗерноваяСделка #Кибернетика #ИТ #Бартер #Золото #ХолоднаяВойна #Технологии #ИскусственноеСердце #ПолитикаИЭкономика
Комментарий редакции
Ключевые тезисы
1. Советско-американские сделки в 1970-х годах
- Во главу угла поставлен экономический прагматизм: США и СССР, несмотря на идеологические различия, активно взаимодействуют в торговле и технологиях, заключая многомиллиардные сделки — в частности, знаменитую «зерновую сделку» и соглашения по поставкам оборудования и стройматериалов для промышленности.
- «Зерновое ограбление»: СССР закупает у США огромные объемы зерна по ценам выше рыночных, что приводит к инфляции в США. Для американских фермеров потери компенсирует государство, свидетельствующее о важности политико-экономического баланса.
- Кредитование и схема расчетов: часть сделок шла в кредит с отсрочкой платежей, что связывало западные и советские экономики гораздо теснее, чем принято думать.
- Сквозная тема: сделки часто носили скрытый характер «бартерных» отношений (например, фосфатные удобрения в обмен на аммиак), причем доля, оставшаяся внутри СССР, была небольшой — выигрывали в первую очередь западные партнеры.
2. Технологические обмены и утерянные возможности СССР
- В попытках догнать Запад СССР закупает американские мейнфреймы и автоматизацию для промышленности — несмотря на наличие конкурентоспособных отечественных разработок (Глушков, венгерские компьютеры), государство сознательно переходит на западные стандарты (IBM System/360).
- Утраченные автономные технологии: собственные перспективные советские проекты зачастую уничтожались или саботировались (пример с разгромом экономической части проекта Глушкова), что ещё более привязывало СССР к западным поставщикам и моделям.
- Особое место занимают сделки, которые прерывались на «последней миле» по политическим соображениям (например, попытка покупки компьютеров Cyber76, более мощных, чем у военного ведомства США; аналогичная судьба с Инфинионом и ОПЕЛЬ — уже в постсоветское время).
- Разработка искусственного сердца: советско-американское сотрудничество в этой области демонстрирует парадокс «асимметричного обмена» — научные наработки СССР фактически ушли на Запад, а взамен страна получила почти ничего.
3. Химическая и промышленная интеграция
- Бартерные гигантские соглашения: строительство «ТольяттиАзот» и одесского припортового завода — яркие примеры того, как СССР использовал западные технологии и кредиты для масштабных производств, но при этом большую часть продукции отправлял обратно на Запад.
- Техническая зависимость и уязвимость: документация и эксплуатационные инструкции к комплексам часто оставались в руках западных партнеров, что создавало риск давления в будущем.
4. Экономика и золото
- Вывоз золота как элемент мировой системы: отсылка к переходу США от золотого стандарта и параллельные золотые расчёты СССР — за четыре десятилетия страна вывозит на Запад более 8 тыс. тонн золота, что эквивалентно размерам международных займов и капиталов в Бреттон-Вудской системе.
- Планы и реалии: попытки Советского Союза использовать золотые монеты для расчетов с Западом в 1920-х и 1970-х годах не оправдались из-за отказа принимать советские деньги зарубежными участниками.
5. Геополитика и разрыв отношений
- Охлаждение отношений в конце 1970-х: после упрочения ситуации в США (выход из золотого стандарта, стабилизация экономики) изменяется баланс интересов — СССР становится менее нужным контрагентом, взаимодействие резко сокращается.
- Отношения как «договорняки» и маневры элит: сделки временами носили характер тайных соглашений между элитами сверхдержав, но исторически срок их жизни был ограничен изменением геополитических приоритетов.
---
Аналитический разбор и философские аналогии
В этой беседе отчётливо проявляется многослойность советско-американских отношений: несмотря на внешнюю идеологическую отчужденность, мы видим глубокую экономическую взаимозависимость и даже своеобразное «разделение труда» между двумя системами. Картина напоминает сложную нейросеть, где связи между узлами формируются не на основе идеологических установок, а из необходимости поддерживать сложный баланс и выживание обоих «организмов». Подобно алхимии или технологии взаимного обучения — обе стороны вынужденно обмениваются не только товарами, но и технологиями, кадрами, научными достижениями, и в этом обмене теряют часть автономии.
В аналогии с психикой индивида: государство, подавляя свои внутренние возможности ради внешнего притока ресурсов, постепенно утрачивает способность к креативному саморегулированию. Слом проекта Глушкова или отказ от венгерских компьютеров — это отказ от внутренней, подлинной, «авторской» истины в пользу внешней, коллективной — но адаптированной под чужие интересы. Так люди, следуя общественным шаблонам, теряют связь со своим подлинным «Я».
Важен мотив «идеализаций» — вера в спасительное могущество западных технологий или в самоценность советской системы. Истина оказывается ситуативной и текучей: успех сделки с позиции одних — ограбление с позиции других; технический прогресс с одной стороны неминуемо оборачивается зависимостью и утратой субъектности с другой.
Отдельно стоит вопрос практичности таких отношений. Бартер на уровне наций решал здесь и сейчас ключевые задачи по выживанию и развитию страны, но «плата» за такие сделки часто выражалась не только в долларах или тоннах золота, а и в стратегической зависимости будущего, до которой элиты зачастую «не дотягивались» своим сознанием — либо сознательно приносили в жертву ради иллюзии долгосрочных преференций.
---
Практические выводы
- Национальные, а в более широком плане — человеческие «договоры» всегда находятся на пересечении прагматизма и идеализма, материальных интересов и ожиданий. Долгое время движет баланс, но потом в игру вступает фактор неожиданности — смена элит, идеологий, внешних условий.
- Стратегическая автономия важна не только для государств, но и для личности: зависимость, даже если она облегчает решение краткосрочных проблем, неизбежно ведёт к утрате потенциала и утончению самобытности в будущем.
- Обмен знаниями и ресурсами — это всегда тест на осознанность, зрелость и дисциплину (по аналогии с принципами йоги): насколько мы «присутствуем» в диалоге с реальностью, понимаем свои интересы и ограничения, насколько способны просчитать долгосрочные эффекты своих решений.
- История учит скептицизму относительно истин, провозглашённых с пафосом — как советская идеология, так и вера в всемогущество рынка склонны к самообману.
---
Итоговое размышление
Беседа Голунова иллюстрирует, как трудно, а, возможно, и неосуществимо удерживать баланс между внешними искушениями и внутренней целостностью — будь то отношение сверхдержав или отдельного человека. Насколько вообще допустим компромисс между сохранением идентичности и открытостью обмену? Где пролегает граница между здоровой интеграцией и утратой себя? Не является ли поиск истины в этих вопросах вечным процессом — и что важнее: добиться сиюминутной выгоды, или выстроить путь устойчивого самосовершенствования, пусть даже неизведанный и рискованный?
Может быть, самый важный вопрос, который оставляет эта лекция:
Как нам научиться извлекать выгоды из обмена — не теряя свою уникальность и способность к самостоятельному развитию?