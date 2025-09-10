Лекция Романа Голунова, кандидата технических наук и эксперта в области информационных технологий. В этом выпуске мы погрузимся в малоизвестные аспекты советско-американских отношений: от зерновой сделки и создания КамАЗа до проекта «Газ» под руководством Глушкова и первых искусственных сердец. Почему СССР предпочитал бартер и технологии, а не простую куплю-продажу? Как золото и кредиты влияли на политику? И почему политика — это концентрированное выражение экономики?

00:00 — Введение: встреча Путина и Трампа на Аляске, дипломатические трудности

01:14 — Зерновая сделка с США: феноменальный проект и графики поставок

02:27 — Контракт на 19 млн тонн: роль «Экспортхлеба» и проблемы 1979 года

11:26 — Завершение зерновых сделок: кризис и выход СССР из тупика

12:22 — Кибернетика и проект «Газ» Виктора Глушкова: экономика и техника

13:03 — Переход на американскую архитектуру в компьютерах

24:20 — Аммиакопровод: технические характеристики и технологии безопасности

25:12 — Состав смеси, условия работы и соглашение с «Сиденш Петролиум»

26:02 — Экономика сделки: 20 лет, 20 миллиардов долларов и роль Хаммера

27:50 — Инфраструктура: посёлки, птицефабрики и социальный эффект

28:38 — Кредиты, международный торговый центр в Москве и новые технологии

30:13 — Пропаганда и проблемы качества: цена кредитов для СССР

31:13 — Первые пуски, задержки и шантаж поставщиков

32:24 — Бизнес и золото: роль Никсона и отказ США от золотого стандарта

33:24 — Олимпиада-80: золотые монеты как инструмент валютной политики

34:12 — Опыт с золотыми монетами в 1920-х и новые червонцы

35:02 — Золотые резервы СССР: оценки экспертов

43:48 — Искусственные сердца: от ранцев до имплантов

44:34 — Советские наработки и «Герц-2»

45:32 — Первая имплантация «Джарвик-7» в США

46:25 — Политика как концентрированное выражение экономики

47:15 — Заключение: анонс книги «Последний рубеж империи»

