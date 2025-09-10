Искусствовед Максим Гаубец о гигантских руинах севера Африки — от амфитеатров и терм до гигантского акведука Загуана. Разбираем, почему Карфаген — ключ к пониманию Средиземноморья, что говорят следы обработки камня, как работали водопровод и отопление в термах, и откуда легенды о «засыпанном солью» городе. Плюс — о катастрофах Средиземноморья по античным источникам и о том, почему западноевропейский «центр мира» — возможно, лишь периферия большой цивилизации.

00:00 Введение: развалины Карфагена

00:21 «Колизей», который не в Риме

01:17 Север Африки и древние руины

02:20 Карфаген как развилка цивилизаций: а если бы история пошла иначе?

04:39 Амфитеатр в Тире (Тунис): масштабы и сравнение с Колизеем

06:19 История Тира

07:17 Что значит «Карфаген»: от финикийцев к «Новгороду»

08:51 Колизеи Рима и Тира: общая архитектурная логика

10:38 Реставрация vs. аутентичность руин

12:31 Атмосфера: Римские толпы и тунисская тишина

13:22 Тунисские находки и «нескромные» масштабы древних сооружений

14:21 Следы пиления на блоках

15:19 Технические версии: дисковые резы и их геометрия

17:14 «Токарные» следы на колоннах: как точили многотонный камень

19:10 Рим и Карфаген: соперники, меняющие судьбу Запада

22:00 Боги, буквы и «Гебал»: культурная матрица Финикии

25:33 Античные объекты Туниса: форумы, театры, дороги

26:30 Римские дороги и имущественное право против морского Карфагена

28:22 Гора Загуан и храм-исток: откуда текла вода

30:10 Акведук Загуана: 125–130 км, пролёты до ~45 м

32:38 Финальный холм Карфагена и каскад резервуаров

34:37 Гидравлика: уклон ~0,3% и «медленная» вода

36:33 Тепло Карфагена: термы Антонина и минеральные источники

37:26 «Проклятая земля» после разрушения: мифы и хроники

39:15 Неудачи реставрации и «упрямая» гранитная колонна

41:05 Надписи Антонина Пия и мраморный декор

41:58 Сверление орнаментов и «исчезнувший инструмент»

43:02 Гранитные колонны: от Бальбека до Петербурга

43:53 Рухнувшие колоннады и бетонные базы

46:42 Водопровод и отопление: трубы, клапаны «как в самоваре»

48:39 Керамика, свинец и бронза: «железная кухня» терм

49:41 Неаполис и «супер-цунами» Аммиана Марцеллина

50:41 Ход катастрофы: от молний до «возврата моря»

51:37 Последствия: корабли на крышах и «киты в песке»

52:07 Подземная часть Неаполиса: люки, коллекторы, металл

53:05 Распиленные колонны: масштаб разрушений региона

56:01 Круглые порты Карфагена и раскоп холма

56:55 «Столбы из косточек и ила»: загадочные составы

58:53 Достройка «из битого»: вторичные фазы города

59:51 Спиральные колонны: каннелюры и сложный мрамор

01:00:51 Инструмент на «красной жиле»: макроследы

01:02:45 Металл в свинце: крепёж колонн и состав сплавов

01:03:43 Спиральные насечки: общий почерк колонии

01:04:50 Соль, «кровопийцы» и пропаганда: пересмотр штампов

01:07:38 Бальбек, Рим и первичность технологий

01:12:12 Крестоносцы и охота за знаниями

01:14:36 Типовые проекты и «единая» цивилизация

01:15:05 Рим как вторичное ядро: неудобные вопросы

01:17:08 Исчезнувший источник

01:18:48 Потерянные артефакты и «недооценённая» техника

01:20:20 Почему камень «помнит» лучше металла

01:22:59 Без надписей: кто строил и почему молчит камень

01:25:23 Финал: где заканчивается знание и начинается поиск

