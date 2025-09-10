Главная » Видео, История, Мировоззрение

Максим Гаубец | Что скрывают развалины Карфагена?

Искусствовед Максим Гаубец о гигантских руинах севера Африки — от амфитеатров и терм до гигантского акведука Загуана. Разбираем, почему Карфаген — ключ к пониманию Средиземноморья, что говорят следы обработки камня, как работали водопровод и отопление в термах, и откуда легенды о «засыпанном солью» городе. Плюс — о катастрофах Средиземноморья по античным источникам и о том, почему западноевропейский «центр мира» — возможно, лишь периферия большой цивилизации.

00:00 Введение: развалины Карфагена
00:21 «Колизей», который не в Риме
01:17 Север Африки и древние руины
02:20 Карфаген как развилка цивилизаций: а если бы история пошла иначе?
04:39 Амфитеатр в Тире (Тунис): масштабы и сравнение с Колизеем
06:19 История Тира
07:17 Что значит «Карфаген»: от финикийцев к «Новгороду»
08:51 Колизеи Рима и Тира: общая архитектурная логика
10:38 Реставрация vs. аутентичность руин
12:31 Атмосфера: Римские толпы и тунисская тишина
13:22 Тунисские находки и «нескромные» масштабы древних сооружений
14:21 Следы пиления на блоках
15:19 Технические версии: дисковые резы и их геометрия
17:14 «Токарные» следы на колоннах: как точили многотонный камень
19:10 Рим и Карфаген: соперники, меняющие судьбу Запада
22:00 Боги, буквы и «Гебал»: культурная матрица Финикии
25:33 Античные объекты Туниса: форумы, театры, дороги
26:30 Римские дороги и имущественное право против морского Карфагена
28:22 Гора Загуан и храм-исток: откуда текла вода
30:10 Акведук Загуана: 125–130 км, пролёты до ~45 м
32:38 Финальный холм Карфагена и каскад резервуаров
34:37 Гидравлика: уклон ~0,3% и «медленная» вода
36:33 Тепло Карфагена: термы Антонина и минеральные источники
37:26 «Проклятая земля» после разрушения: мифы и хроники
39:15 Неудачи реставрации и «упрямая» гранитная колонна
41:05 Надписи Антонина Пия и мраморный декор
41:58 Сверление орнаментов и «исчезнувший инструмент»
43:02 Гранитные колонны: от Бальбека до Петербурга
43:53 Рухнувшие колоннады и бетонные базы
46:42 Водопровод и отопление: трубы, клапаны «как в самоваре»
48:39 Керамика, свинец и бронза: «железная кухня» терм
49:41 Неаполис и «супер-цунами» Аммиана Марцеллина
50:41 Ход катастрофы: от молний до «возврата моря»
51:37 Последствия: корабли на крышах и «киты в песке»
52:07 Подземная часть Неаполиса: люки, коллекторы, металл
53:05 Распиленные колонны: масштаб разрушений региона
56:01 Круглые порты Карфагена и раскоп холма
56:55 «Столбы из косточек и ила»: загадочные составы
58:53 Достройка «из битого»: вторичные фазы города
59:51 Спиральные колонны: каннелюры и сложный мрамор
01:00:51 Инструмент на «красной жиле»: макроследы
01:02:45 Металл в свинце: крепёж колонн и состав сплавов
01:03:43 Спиральные насечки: общий почерк колонии
01:04:50 Соль, «кровопийцы» и пропаганда: пересмотр штампов
01:07:38 Бальбек, Рим и первичность технологий
01:12:12 Крестоносцы и охота за знаниями
01:14:36 Типовые проекты и «единая» цивилизация
01:15:05 Рим как вторичное ядро: неудобные вопросы
01:17:08 Исчезнувший источник
01:18:48 Потерянные артефакты и «недооценённая» техника
01:20:20 Почему камень «помнит» лучше металла
01:22:59 Без надписей: кто строил и почему молчит камень
01:25:23 Финал: где заканчивается знание и начинается поиск

Комментарий редакции

Ключевые идеи и тезисы


1. Карфаген как недооценённый и малоизученный центр древней цивилизации
В беседе подчёркивается, что Карфаген — это не просто враг Рима, а один из некогда главных, но ныне почти забытых культурных и технологических центров древнего мира. Его руины на севере Африки и масштабность построек ставят под вопрос привычные учебниковые схемы о "первородстве" Рима.

2. Архитектурные и инженерные достижения
Подробно описываются объекты, часто незаметные на туристических маршрутах: амфитеатр в Эль-Джеме, акведук Загоуана (до 130 км длиной!), гигантские резервуары, грандиозные колонны и руины терм. Все эти постройки сопоставимы, а иногда и превосходят по замыслу и исполнению известные римские аналоги, однако внимание исследователей и туристов традиционно сосредоточено на римских объектах.

3. Технические загадки: следы обработки камня, способы строительства
Особое внимание спикеры уделяют инструментальным следам на блоках, сложнейшей геометрии распилов, качеству полировки. Использование высокоточных технологий (например, сверление, пиление по дугам, обработка гранита и мрамора) вызывает вопросы, поскольку в археологических находках не встречается соответствующего инструмента. Не исключается версия “затерянных технологий” или совсем неочевидного хода развития техник древности.

4. Тектонические катастрофы и забытые катастрофы
Поднимается тема катастроф, изменивших облик региона: землетрясение, гигантская волна (цунами IV века), которая могла стереть с лица земли целые города, включая Карфаген. Излагается мысль, что описание "засыпания солью" — возможно, лишь отголосок этих глобальных происшествий. Римская пропаганда демонизировала Карфаген, оставив ряд однобоких мифов, разоблачаемых сегодняшними междисциплинарными исследованиями, например, анализом детских останков, ложно приписываемых человеческим жертвоприношениям.

5. Роль Карфагена и Финикии в мировой цивилизации
Проведен анализ того, как, если бы Карфаген не погиб, ход истории мог оказаться иным: возможно, открытие Америки состоялось бы раньше, не произошло бы уничтожение мезоамериканских культур, а Европа сохранила бы иную доминанту, не узурпированную римским правом и латинским алфавитом.

6. Истоки знаний и архитектуры: Восток vs Запад
В конце обсуждается, почему в европейском масонстве ключевой метафорой остаётся "Восток", а не "Запад". Это отсылает к представлениям о том, что истоки архитектурных и духовных знаний лежат в восточных регионах — Египте, Финикии, Месопотамии, Африке. Затрагиваются вопросы единой древней цивилизации и размытости границ между так называемым "римским", "греческим" или "финикийским" наследием.

7. Недостаточность письменных свидетельств и "проблема надписей"
В руинах часто нет качественных древних надписей. Те, что есть — поверхностны и принадлежат более поздним эпохам. Это затрудняет реконструкцию истории. Сами технологии обработки камня, кажущиеся современному человеку сверхсовременными, выпадают из рамок доступного инвентаря древности.

8. Скепсис к традиционной исторической схеме
Критикуется укоренённая в западной историографии идея Рима как "начала всего". Акцентируется, что крупнейшие и самые загадочные архитектурные памятники часто находятся далеко от Рима и их культурная преемственность не прямолинейна.

9. Гипотеза о “забытой мегацивилизации”
Складывается образ ушедшей в небытие (или разрушенной катастрофой) цивилизации, чьи технологические, инженерные и культурные достижения не находят объяснения в духе времени и размыты в традиционной исторической парадигме.

---

Практические выводы


- Карфаген и его руины — серьёзный вызов нашим представлениям о древних технологиях, инженерии и широте связей между культурами Средиземноморья и Африки.
- Многие известные археологические объекты требуют более осознанных и "свежих" взглядов, свободных от европоцентризма и догматизма.
- Исторические свидетельства часто предвзяты или намеренно искажены, будь то римская пропаганда или современные реконструкции.
- Феномен отсутствия технологического "следа" (инструмента) в случае с мегалитами может быть как признаком утраты материалов со временем, так и следствием иной, нам неизвестной системы передачи знаний и технологий.
- Высокий уровень инженерной мысли и объём работ по водоснабжению, строительству терм, портов говорит о масштабах и зрелости этой цивилизации, до сих пор недооценённых.

---

Философское резюме


В рассмотрении Карфагена неизбежно встаёт вопрос: где проходит граница между историей и мифом, между знанием и догадкой? Похоже, наши представления о "первых цивилизациях" — это, в сущности, сложная мозаика из пропаганды, потерь, случайных находок и парадоксов технологии. История Карфагена напоминает о том, как мало мы на самом деле знаем о корнях человеческой культуры и как часто потери и катастрофы, а не непрерывный прогресс, формируют облик цивилизации.

Параллели с текущими научными вопросами очевидны — мы, как археологи, "откапываем" не только артефакты, но и современные смыслы в прошлом. Как и в анализе работы искусственного интеллекта, где глубокие пластовые структуры часто скрыты за поверхностью, так и в истории — под руинами лежат не только камни, но и неожиданные ответы на вопросы о нас самих.

---

Открытый вопрос для читателя:
Если наша цивилизация наследует знания неосознанно и утрачивает целые пласты памяти, то какая часть вашей личной “истории” остается скрытой под “руинами” повседневности — и стоит ли пытаться эти руины откопать, даже если истина окажется неудобной или загадочной?
Редактор: simple4o
Источник: https://rutube.ru/video/a91d5b0ae54a0bcc32dfac30075240d9/
