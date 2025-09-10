Кого и как удовлетворяет Набиуллина, или Классовую борьбу никто не отменял | Альберт Силантьев
К.т.н., профессор РАН Альберт Силантьев и основатель ИА «Аврора» Кирилл Рычков о том, является ли ссудный процент злом абсолютным или всё-таки относительным.
Комментарий редакции
Ключевые тезисы видео
1. Судный процент как общественно-философская проблема
Обсуждается не только экономическая, но и философская/этическая суть судного процента (процента по кредиту). В разных культурах и религиях его роль трактуется по-разному: в мусульманском мире он запрещён, в христианстве и иудаизме присутствует в различных формах. Уже в Ветхом Завете обсуждается норма прибыли.
2. Судный процент как проявление фундаментальных принципов капитализма
Авторитетно объясняется, что судный процент неотделим от экономики, построенной на деньгах как высшей ценности и цели. Если главной мотивацией является накопление капитала, судный процент – абсолютно естественная и необходимая функция: это один из базовых способов перераспределения созданного продукта.
3. Производство и кредит: границы понятий
Подмечается, что судный процент фактически лежит и в основе производственной прибыли – вложенные деньги возвращаются с приростом, независимо от того, как именно он достигается (кредит, прибыль от производства, норма прибыли и пр.). Границы между процентом как таковым, кредитом и производственной прибылью не всегда чёткие.
4. Инфляция и макроэкономическая политика
Выделяются три причины ("источника") инфляции в российской экономике:
- Военные расходы
- Потери от внешней торговли (вывоз ресурсов при санкциях, невозможность получить взамен эквивалент)
- Отток капитала (вывоз денег, в том числе через офшоры и дивиденды иностранным собственникам)
Решения Банка России (и лично Набиуллиной) по ставке якобы диктуются необходимостью балансировать между этими интересами, а не реальными нуждами производящего сектора.
5. Ставка Центробанка как инструмент классового баланса/переноса издержек
Высокая ставка удовлетворяет международный капитал, интересы российских властей (в части войны и бюджета) и лоббистов вывода капитала – но подавляет развитие реального производства и ведёт к стагнации.
6. Государственное и частное: путь к новому соглашению
Обсуждается альтернатива: ограничение частного присвоения судного процента, в пользу властного контроля. Предприниматель может зарабатывать, но при дальнейшем масштабе вынужден делиться (масштабный частный бизнес переходит в государственное участие). Ключевая идея: компромисс между мотивацией "делать" и социальными гарантиями.
7. Классовая борьба как вечный двигатель
Классовый конфликт между трудом и капиталом не исчезает – меняется только форма. Справедливое общество можно достичь только через постоянное давление на элиты ради перераспределения доходов/выгоды.
8. Опасность абсолютизации любой идеи
Финальный акцент: любое преувеличенное доминирование одного принципа (будь то судный процент, капитализм или государственный контроль) ведёт к кризису. Справедливость, баланс интересов и гибкость необходимы для устойчивости целой системы.
---
Выводы и философский анализ
В этом видео затрагивается древний и, казалось бы, простой вопрос: вреден ли судный процент, и кому он служит? В действительности же разговор быстро вырывается за рамки наивного противопоставления "плохого кредитора" и "хорошего рабочего", чтобы вскрыть сложность экономико-политических механизмов.
Нам демонстрируется, что судный процент есть своеобразный механизм перераспределения, столь же неотъемлемый для капитализма, как и сама прибыль. Формы этого механизма различаются: от прямого займа до сложных схем финансирования промышленности, от налогов до дивидендов и инфляции — суть всегда одна: перераспределение результатов труда.
Аналогии с историей и религией показывают, как разные культуры по-разному решали моральную дилемму "оплаты за время и риск". Философски это отражает глубокий конфликт: должно ли богатство расти само по себе, или его следует связывать с конкретным, материальным вкладом? Эта коллизия, с одной стороны, укоренена в идеологии капитализма ("деньги делают деньги"), а с другой — подрывается практическими вызовами современности: ростом неравенства, кризисами и войнами.
Вопрос государственного регулирования раскрывается через проблему масштаба и баланса: государство должно выступать некак "абсолютное добро", а как мягкий модератор интересов — не давая преступно разрастаться ни анонимному капиталу, ни некомпетентной бюрократии. Но трагедия любой абсолютизации — будь то рыночной, бюрократической или утопической — в том, что жизнь уходит в сторону, и система умирает.
С философской перспективы, особое значение имеет идея "живого компромисса" между частными интересами, общественным благом и справедливостью. Это динамический, никогда не завершённый процесс — столь же бесконечный, как сама классовая борьба, только формы и субъекты её меняются.
Есть ли здесь универсальная истина? Пожалуй, нет. Каждый раз общество вынуждено договариваться о новых правилах, быть готовым пересматривать старые убеждения и держать баланс между прагматизмом и этикой.
---
Открытый вопрос:
Может ли общество вообще выработать устойчивую модель перераспределения богатства (будь то судный процент, налог, дивиденд или иная форма), которая будет одновременно справедлива, эффективна и устойчива к коррупции — или же всякий механизм со временем перерождается в новый источник противоречий и борьбы? Какой баланс между индивидуальной инициативой и общественным контролем может считаться разумным в условиях современных кризисов?