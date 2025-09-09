Где историческая справедливость? «Северные Амуры» забыты, а их слава и подвиги в войне 1812 года приписаны другому народу-тюркским башкирам (по мнению автора). Как «амуров» можно спутать с тюркскими башкирами, ведь типаж «амуров» конкретно показан на картинах иностранных художников 19 века. Это явно не тюрки (см. ниже и в заставке).

«В своих мемуарах наполеоновский генерал де Марбо писал об огромном впечатлении, произведенном на наполеоновскую армию БАШКИРСКИМИ воинами, которых за мастерское владение луками французы прозвали «СЕВЕРНЫМИ АМУРАМИ». Судя по названию «северные амуры», французы прекрасно знали, что те жили на северном берегу реки Амур. Это Даурия и Северная Маньчжурия и город Уссурийск на Амуре (там жили французские миссионеры, п.161). Вот эти места на современной карте.

Здесь путают ДВА разных народа, но с одинаковым названием «башкиры»- одни многочисленные славянские «амуры» маньчжурские- «баскурские», поселившиеся в Уфимской волости, говорившие на «казацком» и русском языках, и малочисленное тюркское племя из Киргизии, проживавшее в горах Белорецка в 17-18 веке (п.128). Последние, по версии автора, подселились (в 17 веке?) к «амурам» «Баса» и «Куре» и переняли у них название – «башкиры» и «казацкий» язык, названный историками тюркским.

Типаж «амурского башкирца» на картинах иностранцев

Посмотрите воочию на настоящих «амуров» на картине французского художника Пьера Берджере. На этой картине император Александр представляет Наполеону «калмыков», «казаков» и «башкир». Посмотрите, как на них смотрят тонкие французские офицеры и сам Наполеон с римским профилем лица, рядом Александр. Напротив них стоят на редкость экзотические суровые мужи-ватага. Они с орлинными и курносыми носами, бородами и без бород, с усами в небашкирских нарядах, в высоких шапках, разноцветных кафтанах, в шароварах и в сапогах. Воевода-казак слева в высокой «боярской» шапке типажем напоминает актёра Устюгова.

На персонаже в чёрном кафтане на боку висит колчан с интересным орнаментом в виде чёрного круга и крестом внутри. На заднем плане стоит один безбородый и безусый Калмык. Это и должны быть те самые исторические «Уфимские баскирсы», пришедшие сюда с Амура и так названные на карте Витсена 1687-1698 г. Вот это название на этой карте Витсена (см. в конце) «UFIMSKOI BASKIRS». Их вождей звали Бас и Куре (это названия реки Белая на карте Ремезова 1701 г.). У тюркских башкир вообще плохо растёт борода и нос у них не горбатый и не курносый. «Баскирсы» это не «башкыры», а люди, говорящие на русском, так как многие названия здесь русско-немецкие Катеринбург, Оренбург, Уфа, Оса, Ока (Златоуст), Тара, Тобольск, Демьянов Ям, Тюмень (это время Петра1)» (п.128).

Посмотрите на эту картинку с маньчжурами-тунгусами. Типаж похож на «амуров» (п.161), как на картине и как у Юрия Долгорукого. В шапке Павлинье перо, что указывает на происхождение от первоотца Сима (Павлина, автор) и его потомка Ииля.

«Для башкирских полков война с наполеоновской Францией началась еще в 1806 — 1807 годах русско-прусско-французской войне. Из Оренбургского края против Наполеона двинулось 600 КАЛМЫКОВ, 1 тысяча челябинских и оренбургских КАЗАКОВ и 7 тысяч БАШКИР». 7 тысяч!!! Больше всех. Значит их было много в Уфе. Но, если вы посмотрите численность башкир в Уфе, то обнаружите, что «численность населения в городе Уфа недавно 100 лет назад в 1897 г- русских 42 тыс., а башкир всего 3 тыс. Русских в 14 раз больше» (п.128). Откуда взялись 7 тыс. , понятно, что не из тюркских башкир, а из обрусевших «амуров».

Если они не тюркские башкиры из Киргизии, а «северные амуры», то можно предположить, что они действительно пришли из Белой Мунгалии-Маньчжурии (см. красный круг) и Даурии с севера реки Амур в Уфу. Поэтому они названы «Северные Амуры». По версии автора, они покинули свою землю на Амуре из-за какого-то природного катаклизма и пришли сюда по соглашению и договорённости с Россией не как совсем чужие, а имеющие корни отсюда и родство. Это воинственный и саморганизованный народ со своей армией под именем «Кифаиски» (Мунгалы белые, чёрные, жёлтые (золотые?)) контролировал южные земли России от проникновения сюда монгол и китайцев. «Амуры» принадлежали к Афетским народам (первоматери Анны), пришедшими сюда из Русской равнины. Как сказано в библии, «Афет вселился в шатрах Сима». Так всё и произошло-«афеты» пришли на Урал. Они не пустили на северный Амур ни монгол, ни китайцев (п.115).

Надо заметить, что частично их типаж совпадает с современными «сибирскими татарами», изображёнными с орлинными носами, которых историки записали в тюркские татары, а они на самом деле какое-то «ответвление» от амурских «маньчжур» с такими же носами. Они не должны быть, как сейчас считают, тюркскими татарами из Киргизии. У них другое происхождение- с Тихого океана.

На другой иностранной картине они вылитые скифы в скифской шапке. Нос у этого скифа с очень хорошей горбинкой, как у бабы Яги или Габсбургов.

Немецкая гравюра

Эти военные отряды «амуров» были расформированы в середине 19 века и влились в отряды казачества и обрусели. Они и раньше говорили на русском языке (из статьи в интернете). Так как они были расформированы и забыты, современные художники их начали представлять обликом, похожим на тюркских башкир в поздних русских иллюстрациях 20 века.

Тюркские башкиры

Странная амнезия (потеря памяти)

О том, что это не тюркские башкиры, говорит их амнезия по отношению к войне с Наполеоном. Вы можете представить себе такую странную ситуацию, когда народ воевал с Наполеоном и ничего об этом не помнит. Представить, что русский народ не знал о своём участии в войне с Наполеоном, невозможно. Как можно воевать и вообще не помнить об этом 200 лет. Но такая история произошла с тюркскими башкирами. Они в 2012 году вдруг с удивлением узнают, как славно они воевали в войне 1812 года, брали Париж и освобождали от французов города Гамбург, Эрфурт, Берлин, Веймар, Франкфурт-на-Майне и как ими восхищались французы. Они встречались там с великим Гёте и беседовали с ним. Участие в восстании Пугачёва 1773-1775 года помнят, своего Салавата Юлаева помнят, а войну 1812 г. совершенно не помнят! В 2012 году выходит статья Б.Ямщикова. «Прозванные амурами Башкиры в Отечественной войне 1812 года». «Республика Башкортостан» № 7 17.01.12. Дата обращения: 22 февраля 2017. Архивировано из оригинала 18 марта 2017 года. Ямщиков утверждает об участии башкир в войне с Наполеоном.

«В 1943 году Р. М. Раимов опубликовал брошюру, посвящённую участию башкирского народа в Отечественной войне 1812 года». То есть можно считать, что башкиры узнали о своём участии в войне с Наполеоном в 1943 году, но отнеслись к этому прохладно, как будто это их не касается. Это только сейчас тюркские народы стали искать свою древнюю историю и решили, что это они были «Северными Амурами», хотя об этом совсем ничего не помнят.

Это название совсем не вяжется с тюркскими башкирами. Причём здесь какие-то «амуры»- греческие пупсы с любовными стрелами, к тому же «северные», а башкиры южане. Французы явно имели ввиду не современных башкир. Они прекрасно знали, где жили настоящие «амуры-башкирсы», в северной части реки Амур.

«Башкирская» стрела это «стрела АМУРА».

Рассказывают легенду, как в Тюрингии они поразили стрелой деревянный шар на здании ратуши на спор. С тех пор остался артефакт «Башкирская стрела» — артефакт, фигура стрелы на шпиле кирхи церкви Святого Лауренция в коммуне Шварца на земле Тюрингия. Башкирская стрела оказалась «стрелой Северного Амура». Видно, что современные башкиры уже здесь побывали недавно и табличку на башкирском языке установили и себя на табличке изобразили. Любое упоминание «башкир» башкирами сразу «столбится» монументальными памятниками, табличкой. Так основательно «куётся» древняя история Башкирии на базе чужой истории. Сначала текстовая подача, а потом закрепляется в чугуне. Народ даже не догадывался, что у них история от самого Птолемея***. Ждём очередной монумент.

Вот этот АМУР в празничном ФАКЕЛЬНОМ шествии в Риме** (п. 163). Он с Луком и стрелами в колчане и ПОВЯЗКОЙ на глазах (?). Ещё молодой. Он представлен отдельной «ЖЕМЧУЖНОЙ» (как Луна) повозкой в виде морских или речных волн реки (Амур) и раковин с жемчугом. Он символизирует тут четвёртую самую молодую позднюю «Силу» после «Солнца»- страны Пернатых, «Горга» с пленёнными Змеями, «Геркулеса» на усмирённом Драконе (п. 163). Это шествие победителей –«прароссов», процессия в цветах российского флага и французского. На повозке впереди Крылатая Мелюзина-прамать Скифов и множество младенцев. Этот праздник посещали российские императоры.

Армия «Северных амуров»

«Они, по природной своей склонности к ВОИНСКИМ упражнениям и НАВЫКАМ, весьма способны к казачьей службе, и могут быть с пользою употребляемы в армии противу неприятеля». (Асфатуллин Салават. Братство по оружию. Об участии башкир в Отечественной войне 1812 года на ее начальном этапе). Башкиры скотоводы обладают воинскими навыками? Пасти скот это одно, а рубить в бою и стрелять из лука –это другое. Они известны охотой с соколами.

«По словам представителя Англии офицера Роберта Вильсона, наблюдавшего боевые действия русских войск на территории Пруссии и Польши, с неприятелем вели бои 1500 башкир, «со стальными ШЛЕМАМИ и одетые в КОЛЬЧУГУ». Вот их военноначальник в таком снаряжении. Он с густой бородой, похожий на богатыря Илью Муромца, и совсем не похож на этнического тюркского башкира. Интересно посмотреть, как в оригинале английского текста написано слово «башкир». Доверять надо теперь ТОЛЬКО ОРИГИНАЛАМ.

«Обмундирование состояли из суконного КАФТАНА СИНЕГО или БЕЛОГО цвета, такого же цвета широких ШАРОВАР с широкими КРАСНЫМИ ЛАМПАСАМИ, белой ОСТРОКОНЕЧНОЙ шапки, которая с двух сторон была разрезана и загнута, кожаного РЕМНЯ, портупеи и САПОГ. Вооружались копьём, саблей, колчаном со стрелами. Лишь некоторые имели ружья и пистолеты». Согласитесь, это не одежда тюркских башкир.

Вот как выглядят этнические башкиры в халатах, тюбетейках, в монисто на фото наверху.

«В составе армейской кавалерии башкирская и казачья конницы помогали русским войскам в изгнании французов из Гамбурга, Эрфурта, Берлина, Веймара, Франкфурта-на-Майне. Девять БАШКИРСКИХ полков, 2-й ТЕПТЯРСКИЙ, 2-й МИШАРСКИЙ, 8-й оренбургский КАЗАЧИЙ полки победоносно вступили в Париж. Участника боев получили серебряные медали «За взятие Парижа 19 марта 1814 года» и другие знаки отличия. Все участники Отечественной войны 1812 года были награждены серебряными медалями «В память войны 1812—1814 годов» (википедия). Тептяри и мишары тут не тюркские башкиры, а находятся они в рядах «амуров», то есть у них «амурское» происхождение. Даже на карте Ремезова (последняя цветная вкладка в атласе) упомянуты тептяри в надписи «Башки(р)ска Изакаменых Итептерска». Камень это Урал. Кто на греческих иллюстрациях держит в руке камень, те с Урала.

«15 июня в боях под Гродно отличились воины 1-го башкирского полка рядовые Узбек Акмурзин, Буранбай Чувашбаев, хорунжий Гильман Худайбердин, есаул Ихсан Абубакиров и другие. 16 июня в боях под Вильно участвовал 1-й тептярский полк». Узбек, Буранбай, Гильман, Ихсан это не имена современных тюркских башкир. Если вы посмотрите типажи Узбека и Калмыка в википедии в разделе «Тартария», то там европейский типаж Узбека и Калмыка, не азиатский, каким его нам сейчас настойчиво навязывают.

Калмык с бородой

Узбек с бородой. У узбеков этнических борода не растёт

Башкиры и Гёте

«В 1814 году башкиры, встретившись в Германии со знаменитым писателем — учёным Гёте, старались оставить о себе самое лучшее впечатление. Начальник башкирского отряда, увидев личный богатый музей Гёте, подарил ему свое боевое оружие — лук и стрелу. Через одиннадцать лет после посещения башкир старик Гёте с восхищением показывал этот драгоценный подарок своему другу И. П. Эккерману». Почему этот немец так хотел встретиться с «Амурами». Гёте непонаслышке что-то знал о древних «амурах». Может он где-то их описал и рассказал, какого происхождения они на самом деле были.

Заключение

Истоки «Северных Амуров» надо искать на реке Амур и на картах Ремезова в Маньчжурии (п.161), Вальдземюллера 1450 г. На карте ВальдзеМюллера я вижу землю Магов севернее Амура (п.161), землю Батов на месте современной Монголии и землю Мади («КиАмба», амба это тигр, автор) на юге Тихого океана.

Из Мади, вероятно, пришли «мадьЯры». Их царь КиАмба с ГЕОЛОГИЧЕСКИМ молотком в руке, с горбоносым профилем, бородой и высокой шапке. Рядом Колонна с «шишкой». Вот на этой картинке мадьяры и венгры уходят с Востока в Венгрию.

Написано, что они идут из страны Магов

Мадьяры, венгры

Когда они ушли с Востока в Россию, они должны были поселиться там, откуда были их корни. Считается, что упомянутые среди «северных амуров» мишари, были родом из Мещёры, и туда вернулись.

Мишари

Живут сейчас эти «амуры» в Уфимской волости как русские и как казачество на Яике (р. Урал и в Уфе)-они обрусели. И это не тюрки-башкиры, а восточные славяне (афетские народы). В исторических документах (интернет о «северных амурах» ) упоминается, что «амуры» говорили на русском языке и не знали вина. А пришли они на Уфимскую землю и Урал.

По версии автора, Уфа древняя земля «Дивов» царя Катилы, от которого остался топоним Катеринбург на карте Витсена 1698 г. (п.163), а ранее это была «Пермь Великая» (карта Келлера 1590 г). Неспроста этот город назван Екатеринбургом в честь Екатерины2. Она из рода «Дивов» Катилы? Возможно происхождение «амуров» из этой страны Дивов (п.163).

Что касается тюркских башкир (из Киргизии), то, судя по картам, тюркские башкиры в Уфе не жили до 19 века. На старых картах и карте Ремезова 1701 года здесь волость «Уфа» и нет башкир, а слово «башкиры» написано только в районе гор Белорецка (сюда тюрки подселились). Тюркские башкиры для «расширения» своей истории успели отметиться в википедии, вписав себя в историю Венгрии вместо «баскурсов» и в карте Птолемея. Вот, что значит назваться одинаковым именем с племенем славян венгров из отряда Баскурсов, и можно теперь спокойно присваивать историю венгров и морочить венграм голову, убеждая их, что они тюрки, а не славяне.

Тюркские Башкиры тоже не с древности были башкирами. По версии автора они пришли из Киргизии и, вероятно, назывались «киргызами» в 17 веке и только в 1920 году официально получили название «башкиры» от большевиков, такое же, как у «уфимских баскирсов», к которым они подселились. Вот в чёрном круге «киргизы» на Южном Урале ещё сидят в Мугоджарах на карте Витсена 1698 г. и их пока нет в Белорецке. Именно тюркским башкирам отдали «Уфимскую волость» (п.128, 130) большевики и переименовали в «благозвучное» «Башкурдистан».

Интересно, что тюркские татары не упомятуты в войне с Наполеоном, но тептярей и мишарей они приписывают себе. С книжной историей России что-то произошло. Куски русской истории изъяты и отданы тюркским народам, а заодно и земля, там теперь формируется тюркский мир. «Книжным путём» можно довольно успешно один народ заменить на другой и влезть в историю «на чужом горбу».

Источники

***Учебник по истории Башкирии. «Первые письменные сведения о Башкортостане и башкирах содержатся в описаниях путешественников, побывавших в крае в X -XIV вв. (Ибн-Фадлан, Плано Карпини и др.), и в написанных по их рассказам сочинениях ученых (Ал-Масуди, Гардизи, Г. Рубрук и др.),а территория ее изображалась на общих картах, охватывавших обширные пространства современной Русской равнины (!?), Урала и Сибири (Птолемей, Аль-Идриси и др.).

После вхождения Башкортостана к Русскому государству (?) сведения о крае включались в «Подорожники» - путеводители для служилых людей. В них давались описания дорог, рек, озер и других географических объектов, указывались расстояния между ними. Материалы собирались служилыми людьми. Постепенно сведения о крае начали включаться в общие описания и карты страны. Данные о башкирском крае имеются в «Книге Большому чертежу» (1627), «Чертеже всей Сибири» (1667), «Чертежной книге Сибири» (1701) и т.д.». Здесь речь идёт не о башкирах, а об «амурах»?