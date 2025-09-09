Главная » Видео, История

“Как и на каких принципах возник Советский Союз?”. Е.Ю.Спицын интервью на канале “Financial One

18 0
Переслано от: Евгений Спицын

Эфир на канале «Шлыгин про» 3 сентября 2025 г.
Поддержи канал: моя карта Сбербанка – 5336 6903 1682 6694 (Евгений Юрьевич С.)
https://www.donationalerts.com/r/spicyn_e_y
✔️ Дзен: https://dzen.ru/istorik115
✔️ RuTube: https://rutube.ru/channel/2811621/
Все площадки: https://taplink.cc/spicyn

00:00 Вступление
02:45 Киевская Русь
04:30 Рюриковичи
05:50 Собирание русских земель
08:40 Империя
11:00 Унитарные государства и федерации
13:00 Пугачёвский бунт
14:30 Генерал-губернаторства
15:40 Протектораты
16:20 Бухарский эмират и Хивинское ханство
17:50 Распад империи
18:25 Украину создал не Ленин
20:20 Переговоры Керенского с Украиной
21:25 Позиция большевиков
24:30 Украинские самостийники
25:47 Объединение советских республик
27:40 План автономизации
29:47 Украина и Грузия
32:30 Серго Орджоникидзе
40:20 Горбачёв и перезаключение договора
43:10 Казахстан и ошибка Сталина
45:10 Польша
47:00 Петлюровцы
49:40 Украинизация
51:10 Надежда на победу пролетарской революции в Германии
54:20 Когда стал рушиться Советский Союз

Интервью на ТВ, радио и интернет-каналах. Все выпуски:
https://rutube.ru/plst/196225

#Спицын #СМИ #Интервью

Комментарий редакции

Ключевые тезисы видео с Е.Ю. Спицыным о принципах возникновения Советского Союза


1. Исторический контекст возникновения СССР
- Крах Российской империи был не следствием большевистской политики, а результатом потерянного связующего ядра – монархии. Отречение Николая II стало отправной точкой дезинтеграции страны, резкого роста сепаратистских и националистических движений (не только на окраинах, но и в центральных регионах).
- Формирование новых “национальных” государств, например, Украинской народной республики (созданной до прихода большевиков), стало историческим фактом, на который большевики уже реагировали.

2. Особенности территориальной организации Российской империи
- Империя имела разнородные административные и правовые статусы своих территорий: от губерний до протекторатов и автономий. Формально унитарная империя по факту имела черты федерализма, что подчеркивает сложность пространственно-этнической организации государства.

3. Дискуссии о будущем устройстве страны после революции
- Большевики поначалу придерживались унитаризма, в отличие от эсеров, в чьей программе федерация была прописана изначально. Однако с быстрым распадом империи и ростом национализма ленинское руководство было вынуждено скорректировать позицию.
- Ленин и Сталин сначала совместно поддерживали идею “автономизации” — включения национальных республик в Россию на правах широкой автономии. Позднее, под влиянием политических обстоятельств, Ленин (в отличие от Сталина) двинулся к идее равноправной федерации, уступая требованиям республик большей самостоятельности.

4. Создание СССР как “равноправной федерации”
- Финальная модель возникла не сразу и была продуктом компромисса между центральной властью (ориентированной на единство и управляемость) и локальными элитами республик (настойчиво требовавших самостоятельности).
- Учреждение СССР произошло на основе формального союзного договора и декларации — по сути, прообраза первой советской конституции. Механизм этот был скорее юридически-символическим, вскоре замененным полноценной конституцией.

5. Внутренние и внешние факторы формирования федеративных принципов
- Большевики рассчитывали на мировую социалистическую революцию. СССР мыслился как устойчивая федерация, открытая для новых членов-социалистических республик, включая зарубежные (идея “всемирной республики Советов”).
- Важную роль играли давление национальных элит, опыт гражданской войны, высокий уровень сепаратизма, а также прагматизм руководства, осознавшего невозможность “собрать империю” иначе как через гибкую федеративную конструкцию.

6. Критика обвинений в советском “национальном вопросе”
- Спицын обращает внимание на внеисторичность многих современных обвинений в адрес Ленина и большевиков. Акцентируется мысль, что причины последующих конфликтов имеют корни не столько в решениях 1920-х, сколько в политике реформаторов 1980–90-х.

7. Роль партии как “скрепляющего ядра”
- Большевистская партия осмыслялась как системообразующий элемент Союза, сдерживающий центробежные силы и обеспечивающий единство политического управления. Именно ломка этой основы в годы перестройки привела к краху СССР и обострению национальных конфликтов.

---

Выводы и междисциплинарная рефлексия


Можно рассматривать процесс создания СССР как пример поиска баланса между объективными историческими реалиями и политическими идеалами. Советская федерация возникла на стыке:
- прагматической реакции на распад и сепаратизм (историческая неизбежность),
- представлений о “братстве народов” и социалистической интеграции (идеология),
- давления элит, выдвигавших свои интересы и проекты будущего (политическая практика).

Интересно, что решения большевиков сочетали в себе элементы “принципиального конструктивизма”, когда объекты (национальные республики) создавались не столько из “естественной почвы”, сколько волевым актом и под влиянием текущих обстоятельств, словно современные разработчики искусственного интеллекта создают новые архитектуры гибридных сетей для решения сложных задач. Это напоминает работу с границами “своего” и “чужого” в психологии (“идентичность” как конструкт, а не аксиома).

Показательна и ситуативная гибкость подхода (смена позиций от унитаризма к федерализму под давлением ситуации) — не столько идеология формировала реальность, сколько суровая реальность множества субъектов (народов, элит, партийных группировок) определяла варианты государственного устройства.

Эта история вновь наталкивает на философский вопрос: возможно ли выстроить долгосрочное единство, исходя из воли к соглашению, если сами основания компромиссов слабы и зачастую вынужденны? И не является ли любой государственный проект лишь “временной истиной”, существующей до тех пор, пока сохраняются общая цель, скрепляющие институты и осознанное согласие участников?

Как ты сам отвечаешь для себя: можем ли мы считать федеративные государства более “гибкими” и устойчивыми конструкциями — или же, напротив, их уязвимость к распаду изначально заложена в самой идее распределенного суверенитета и подвергнута давлению человеческих страстей, амбиций и исторических травм?

Тем самым возникает вопрос не только об устройстве государства, но и о природе самой исторической истины: насколько далеко мы можем уйти от компромисса, не утрачивая общего смысла?
Редактор: simple4o
Источник: https://rutube.ru/video/d759b65918b2d81fe49f7e7f4c5fc106/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Украинец о России: «как три мои поездки полностью разорвали шаблоны о стране»
«Жидобандеровщина» - за что скакали, то и на…какали
Новости Украины и Новороссии 09 августа 2020
Как это случилось в Эквадоре ….
Е.Ю. Спицын. История СССР № 153. „Нарастание политического кризиса во второй половине 1989 года”
"Балаболы-власовцы лгут как дышат". Е.Ю.Спицын на канале Красная история "Нет фальшивкам истории
"Как Брежнев стал громить шелепинскую группировку". Е.Ю.Спицын "Радио России . Радиоуниверситет
"Как Пугачёв Екатерину напугал, или как Хрущёв разваливал СССР". Е.Ю.Спицын радио Аврора "Прямой эфи

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru