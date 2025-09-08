Хуже Гитлера? Кто придумал План голода / Егор Яковлев и Дмитрий Пучков
Егор Яковлев рассказывает о своей новой книге «Миссия — уничтожить славянство. Анатомия нацистского геноцида». В ней представлены новые неопровержимые доказательства нацистской политики уничтожения славянских народов. Книга уже в продаже!
Комментарий редакции
Ключевые идеи:
1. План геноцида как государственная политика: Документ Бакке не был случайной или ведомственной аналитикой, а частью системного государственного решения. Он включал этическое и этническое обоснование — уничтожение «Великороссов» и других славянских народов как угрозы для Германии и Европы.
2. Намерения и действия: Автор подчеркивает, что геноцид — это не только действия, но прежде всего — наличие явного намерения уничтожить целую этническую группу. В документах и делах это намерение очевидно и доказуемо. При этом слова верхушки совпадали с их действиями, что дает основание квалифицировать происходящее как геноцид.
3. Разница между Холокостом и геноцидом славян: Холокост — тотальный, системный, технологический геноцид евреев по всей Европе, в то время как планы по славянам предусматривали массовое убийство и сокращение, но с разными уровнями реализации. Всё же, по сути, речь идет о намерении уничтожить этническую группу.
4. Значение документов: Найденные и опубликованные документы подтверждают системность планов и намерений. В них прослеживаются не только военные, но и этнические мотивы — те, кто был «выведен из геннадьсадальной рулетки» за счет привилегий, и те, кто стоял в аутсайде, вынужденный бороться за выживание.
5. Историография и признание: В западной и международной историографии тема геноцида славян активно исследовалась с 50-х годов. Современные немецкие и американские историки признают, что нацистские планы включали систематическое уничтожение славян.
6. Практическая значимость: Специальные музеи, сборники, документы, международное признание — всё это важно для сохранения памяти и для борьбы с отрицанием или искаженными интерпретациями преступлений нацизма.
Вывод: В этом видео подчеркивается не только масштаб и жестокость нацистского геноцида, но и его системность, целенаправленность и наличие четких документов и намерений. Это напоминание о необходимости не забывать ужасные страницы истории, понимать причинно-следственные связи и ценить современные усилия по их осмыслению и сохранению памяти.
---
Философский вопрос, который возникает из этого анализа: как мы можем воспринимать истину о прошлом, когда она настолько масштабна и осязаема в документах, но при этом вызывает сопротивление и отрицание? Является ли признание этих злодеяний актом внутренней ответственности, или есть риск превращения этого в политическую игру? Может ли человек или общество вообще полностью постичь концепцию геноцида, учитывая её многогранность, намерения и последствия? В чем строится баланс между правдой и забвением, и как мы можем сохранить внутреннюю мудрость, чтобы не потерять человеческое лицо в потоке исторической боли?