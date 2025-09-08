Главная » Видео, История, Творчество

“Письма на бересте”. Находки археологов в Новгороде (1984)

37 0
Переслано от: Советское телевидение

Документальная новелла “Письма на бересте” о новых археологических находках на территории древнего Новгорода. Руководитель научной экспедиции, член-корреспондент АН СССР Валентин Янин рассказывает о хорошей сохранности найденных берестяных грамот.

Фрагмент документального фильма “Рассказы о науке”.
Киевнаучфильм по заказу Гостелерадио СССР, 1984 г.

#находки #новгород #археология #ссср #советскийсоюз #советскоетелевидение

Мы в соцсетях:
Яндекс. Дзен – https://zen.yandex.ru/fond
Telegram – https://t.me/gosteleradiofond
VK – https://vk.com/teleradiofond
OK – https://ok.ru/gosteleradiofond

▶Подписаться на канал “Советское телевидение”: https://www.youtube.com/@gtrftv?sub_confirmation=1

Комментарий редакции

В этой беседе, посвящённой археологическим находкам в Новгороде, выделяются несколько ключевых мыслей, которые помогают понять не только историческую ценность открытий, но и более глубокий смысл их сохранения и интерпретации.

Прежде всего, подчёркивается уникальность новгородской земли как естественного консерванта. Благодаря насыщенной влагой земле сохранились предметы органического происхождения — дерево, кожа, ткани — что в других условиях быстро разрушалось. Эти находки позволяют не просто видеть материальные остатки прошлого, но и буквально слышать его — срубы, мостовые, деревянные изделия. Это создаёт живое ощущение сопричастности к прошлым эпохам, словно мы можем прикоснуться к их быту.

Особое место занимает открытие берестяных грамот, которые в 1951 году казались невероятным чудом, и сейчас их число достигает сотен тысяч. Эти письма — не просто письменные памятники, а живой голос людей, живших семь веков назад. Они свидетельствуют о высокой грамотности, о культурной и социальной жизни средневекового Новгорода, о межгородской переписке, о бытовых отношениях, о передаче информации между ремесленниками, крестьянами, князьями.

Интересный аспект — то, что эти письма писались не только на берёсте, но и на воске, что говорит о широте распространения грамотности и разнообразии письменных практик. Каждая находка — это мост между прошлым и настоящим, возможность реконструировать не только материальный быт, но и внутренний мир людей, их мысли и отношения.

Эта археологическая находка — важный источник для расширения теоретического и методологического подхода в истории. В частности, возможность сопоставлять материальные памятники с письменными источниками создаёт целостное представление о социальном и культурном развитии. Современные археологи, став историками в новом, более комплексном смысле, ищут не только подробности материальной культуры, но и смыслы, идеи, которые жили в то время. Их цель — восстанавливать память, укреплять корни и традиции, открывать новые границы понимания собственного прошлого.

В целом, эта беседа напоминает о том, что истина — не статичное знание, а постоянный процесс осмысления, поиска связей и смыслов, которые могут всплывать из самых неожиданных источников. Человеческое прошлое — это не только тёплая память, но и динамическое поле для размышлений о природе человека, его истории и смыслах бытия.

Какой смысл мы вкладываем в понятие "истина"? Можно ли считать, что открытая история — это не окончательная истина, а скорее приглашение к продолжающимся поискам?
Редактор: simple4o
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CpQg7wKA0bg
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Фараоны Египта ходили в одежде из русского льна
В России хотят легализовать международное похищение детей 2 !
От «Красного письма» Коминтерна до ядовитой отравы в Солсбери
Дела писателей-графоманов в 1930-е годы
"О письме врачей: кого первым отправить в кр. зону". Е.Ю.Спицын. Красное Радио "Актуальное интервью.
Письмо. Начнут ли рейдерский захват в Марий Эл?
ООН: искусственный интеллект повлияет на 40% рабочих мест в мире
На чьи деньги и в чьих интересах начинается «Весна»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru