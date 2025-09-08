“История и выборы, или Почему идеи коммунизма актуальны” Е.Ю.Спицын на радио Аврора “Аврора на линии
Эфир на Радио АВРОРА от 5 сентября 2025 г.
Ведущий эфира: Фёдор Бирюков, политический обозреватель
Комментарий редакции
1. Скепсис по отношению к “демократическим выборам”:
Автор утверждает, что реально демократических выборов не существует, поскольку государство — всегда инструмент власти определённого класса (классова́я природа демократии). Принципы, лежащие в основе современных избирательных систем (прямые, всеобщие, равные выборы), являются скорее атрибутикой, нежели подлинным механизмом народовластия.
2. Исторический контекст появления государства и развития выборных институтов:
Отмечается, что марксистское объяснение возникновения государства чрез классовое деление упрощает картину, но не лишено рационального зерна. История показана как постоянная борьба интересов и насилия: идеи демократии Древней Греции и их “осмысление” Просвещением сильно романтизированы и деформированы в современной политической культуре.
3. Критика западной демократии и разделения властей:
Акцентируется, что знаменитое разделение властей, введённое Монтескье и зафиксированное в западных конституциях (и заимствованное Россией), в реальности не работает — власть по-прежнему сосредоточена в руках элит и управляется из “закулисных кабинетов”. Западная модель представляется не идеалом, а во многом мифом, где свободы и механизмы контроля используются ситуативно и манипулятивно.
4. Современная избирательная система в России и её проблемы:
Современные выборы воспринимаются как манипулятивные, с элементами контроля и фабрикации результатов, появлением “спойлерских” партий, “технологической” симуляцией конкуренции. Несмотря на это, автор делает акцент: других механизмов выражения воли нет, а неучастие в выборах лишь прибавляет шансов действующим элитам фальсифицировать результаты.
5. Важность участия и левый взгляд на перспективу:
Звучит призыв идти на выборы, поддерживать левых кандидатов, даже при осознании несовершенства системы, поскольку только массовое гражданское участие способно хоть немного ограничивать манипуляции. В качестве ориентира приводится опыт советской системы (прямые делегатские выборы), локальных структур типа Вече и идеи права на отзыв выборных лиц.
6. Необходимость дискуссии и поиска новых форм:
Беседа завершает анализом, что нельзя довольствоваться имитацией демократии — требуется открытое, широкое обсуждение новых способов организации власти, которые лучше выражали бы реальную волю народа и снижали возможности манипуляции. При этом скептично оценивается возможность создания “идеальной” системы; нужно стремиться к лучшему из возможных.
7. Осмысление классового устройства как неустранимого:
Государство в любом случае выражает интересы правящего класса и любые выборные процедуры лишь “изымают” антагонизмы реального устройства общества, не устраняя корневого противоречия — конфликта между трудом и капиталом.
8. Роль индивидуального выбора и ответственности:
Подчёркнута идея, что изменения не происходят сверху — они всегда связаны с осмысленным действием граждан, которые должны выражать свою позицию и активность, а не ждать перемен “сами по себе”.
---
Выводы и практические аспекты:
- Историзм и классовость: любое государственное устройство и политическая система не нейтральны, а отражают структурные интересы господствующего класса. Демократия — понятие исторически изменчивое и всегда частичное.
- Манипулятивность выборов — не повод для бездействия: даже в искажённой процедуре возможно влияние граждан на ситуацию; безразличие лишь укрепляет манипуляторов.
- Поиск новых форм организации: автор не предлагает “готового рецепта”, но призывает к трудной и длительной работе по поиску системы, хотя бы ограничивающей злоупотребления и повышающей ответственность власти перед обществом (например, через отзыв депутатов).
- Глубинные перемены требуют времени, осмысленности и накопления кризисов: история показывает, что революционные изменения случаются неожиданно, когда система полностью исчерпывает свой ресурс доверия и устойчивости.
- Иллюзии идеальности вредны: идеалы (будь то разделение властей или “чистая демократия”) могут быть опаснее реальности, когда под их видом легитимизируется несправедливость и манипуляция.
---
Философское размышление:
Видим, как даже в простом вопросе — “идти или не идти на выборы?” — обнаруживается сложный клубок исторических, социальных и личных смыслов. Демократия, будто неуловимая истина — всегда ускользает, когда мы пытаемся ухватить её окончательное определение или оформление; всякий раз, когда появляется новый “формат”, он быстро наполняется прежним содержанием — борьбой интересов за ресурсы.
Сколь бы несовершенна ни была существующая система, участие в ней может быть выражением ответственности и попыткой внести изменения, пусть и небольшие. Но не менее важен поиск новых моделей будущего, свободных от догмы, идеализации и отчаяния. Ведь если истина проникает в историю через наших предков, то какая “правда организации общества” ещё может быть открыта нашим потомкам — возможно, вне логики классов, манипуляций и иллюзий, а в реальном равновесии свободы и ответственности?
И, если демократия всегда оказывается “нечистой”, — значит ли это, что путь к более справедливой и осознанной системе всё-таки возможен только через исторический поиск и ошибки, или есть способы сознательно ускорять зрелость общества, не повторяя всегда одних и тех же трагичных циклов?