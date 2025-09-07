Тайная встреча Путина и Си Цзиньпина в запретном городе, и заговор против Трампа. Николай Сорокин
О том, что происходит в отношениях между Вашингтоном и Нью-Дели говорим с директором Института изучения национальных кризисов Николаем Сорокиным. Ведущий – Илья Титов.
Комментарий редакции
1. Серьёзный кризис в отношениях США и Индии
В центре обсуждения — резкое ухудшение отношений между Соединёнными Штатами и Индией в связи с введёнными Трампом высокими пошлинами на индийские товары. Это рассматривается как стратегический разворот после нескольких десятилетий попыток сближения и выстраивания Индии в качестве противовеса Китаю. Главная проблема — подорванное доверие и утраченная "комплементарность" элит, что сложно, а зачастую невозможно восстановить прежними извинениями или корректировкой политики.
2. Прагматизм и цинизм американской политики
Американская политика по отношению к Индии преподносится как циничная и сугубо прагматичная. США не стесняются делать лишь то, что выгодно им самим: сохраняя льготный режим для тех индийских товаров, которые нужны американскому рынку (нефтепродукты и электроника), и вводя репрессивные меры по остальным позициям (текстиль, ювелирные изделия и др.).
3. Трамп и субъективные мотивы политики
Отмечается, что мотивация Трампа — смесь объективных экономических расчетов и субъективных амбиций, включая личные обиды и "идею-фикс" о необходимости получить Нобелевскую премию мира. Его действия часто иррациональны, подвержены эмоциям и личной драме во внешней политике.
4. Индия как самостоятельный игрок
Несмотря на внешнее давление, Индия демонстрирует решимость сохранять стратегическую автономию. Решение о диверсификации внешней торговли и наращивании взаимодействия с Китаем и Россией воспринимается как выражение суверенитета и национальной гордости. В то же время, полный разрыв с США экономически невыгоден для Индии, поэтому речь идёт о балансе интересов.
5. Торговые войны и реэкспорт
Отмечается практичность индийских бизнес-стратегий: обсуждаются схемы обхода санкций через страны третьего мира (Бангладеш, Вьетнам, Мексика и др.) и возможности сохранения экономических потоков несмотря на внешние ограничения.
6. Размышления о многополярности и роли ШОС/БРИКС
Беседующие склоняются к мысли, что нынешний этап — это реальное оформление многополярного мира, где ШОС и БРИКС выходят из состояния "клубов по интересам" и начинают играть более заметную роль в мировой политике. Однако сами организации ещё "юны", не избавились от детских болезней и их влияние пока ограничено.
7. Встреча Путина и Си Цзиньпина
Особое внимание уделяется неформальным и официальным переговорам между Россией и Китаем, проходившим в резиденции Си в Запретном городе. Серьёзность и закрытость этих бесед служит свидетельством укрепления стратегического альянса.
8. Проблемы и перспективы регионального сотрудничества
Обсуждаются территориальные и политические противоречия между Китаем, Индией и Пакистаном, но делается вывод, что отсутствие непреодолимых конфликтов и разделение отраслей позволяет рассчитывать на силу прагматизма. Особо выделяется способность лидеров этих стран к компромиссам.
9. Размышления о справедливости и новом устройстве мира
Беседа затрагивает культурные основы "русской" и "китайской" справедливости, противопоставляя их американскому доминантному мировосприятию. Высказывается мысль, что новая евразийская система управления миром (условная "ООН на базе ШОС") может быть справедливей нынешней структуры, управляемой Западом.
10. Индия: между США, Россией и Китаем
Будущее Индии видится в многовекторной политике: экономическая зависимость от экспорта в США велика, но растут интеграционные процессы с КНР и РФ. Политика Индии — это поиск баланса и отказ играть по исключительно американским правилам.
---
Выводы и философские наблюдения:
В этом видео затрагивается многослойный процесс трансформации мировой политической архитектуры: старая биполярная или однополярная логика уступает место новым клубам, где связки формируются ситуативно и во многом опираются не только на экномические выгоды, но и на вопросы символического достоинства и стратегического доверия.
Рассуждение о доверии между международными элитами наводит на мысль из психологии: потеря доверия — как в межличностных отношениях, так и в геополитических, восстанавливается редко. Как у Индии с США, так и у людей, разрушенный горизонт ожиданий невозможно просто "починить" техническими уступками или извинениями.
Вся ситуация вокруг санкций и торговых войн напоминает сценарии из теории игр: выигрывает не тот, кто действует жёстче, а тот, кто быстрее учится, адаптируется, выстраивает обходные пути и умеет считаться с иррациональными составляющими. Решения принимаются не беспристрастным суперкалькулятором, а отдельными людьми — с их слабостями, амбициями и "идеями-фикс".
Возникает и глубоко философский вопрос: какова природа справедливости в мире, где всякая система может быть инструментом чьих-то интересов? Можно ли утвердить по-настоящему равноправный принцип взаимодействия держав — или речь всегда идёт о более или менее удачных компромиссах сильных?
Наконец, прослеживается мотив иллюзорности идеалов: Западный проект демократии оборачивается интересами рынков, а Восточные проекты многополярности — новой конфигурацией сил, но ли это реальная справедливость или только смена хозяев? В такой ситуации действительно прагматичным становится не выбор "на сторону", а умение быть гибким, разумно делить риски и ценить собственную независимость — как делает Индия.
Открытый вопрос:
Если в международной политике доверие ныне редкость и любую систему можно "сыграть" в чью-то пользу, существует ли универсальный механизм для построения более справедливых отношений между государствами? Или поиск справедливости остаётся вечным процессом корректировки балансов, в котором истина — всегда временная и ситуативная?