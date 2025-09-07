Фёдор Лисицын анализирует книгу Эндрю Слоуна «Нейросети лжи: цифровая диктатура начинается». Это документальный детектив о создании искусственного интеллекта и влиянии венчурного капитала на общество. В выпуске обсуждаются скандалы вокруг ChatGPT, роль инвесторов, коррупция, проблемы перевода и бизнес-реалии в американском IT. Также рассматриваются исторические примеры успехов и провалов в бизнесе, кризис капиталистической системы и влияние нейросетей на рынок труда.

Книга: "Нейросети лжи. Цифровая диктатура начинается. Эндрю Слоун:

Книга "Четвёртый рейх: Суд над Сталиным. Семченко А.А.":

00:00 – Введение: книга «Нейросети лжи»

00:58 – Тема книги: создание нейросетей и конфликты

01:52 – Коррупция и ложь в разработке ИИ

03:37 – Цифровая диктатура и роль инвесторов

04:20 – История создания ChatGPT

05:54 – Особенности ChatGPT и её ограничения

09:25 – Коллектив и влияние на нейросети

11:05 – Увольнение Сэма Альтмана и скандалы

12:49 – Проблемы перевода книги

14:16 – Начало «детектива» после увольнения

15:02 – Вставка: книга Александра Семченко

15:39 – Сюжет книги и американское общество

19:33 – Вестингауз, Тесла, Мальцов — предприниматели

22:58 – Генри Форд и массовый автомобилизм

24:21 – Слияния и олигополия в автопроме США

26:45 – Попытка Кайзера войти в рынок

27:57 – Развитие рынка компьютеров

29:51 – Японская «большая пятёрка» фотоаппаратов

30:47 – Эволюция операционных систем

31:40 – Новаторы, капитализм и контроль

33:15 – Роль Илона Маска в ИИ

36:05 – Проблемы планирования в разработке ИИ

37:40 – Китайские подходы к ИИ

40:34 – Конфликт поколений в IT

41:32 – Условия успеха в США

43:35 – Программистка из Эритреи и дискриминация

44:35 – Политкорректность и бизнес

45:33 – Бизнес-процессы и менеджмент

46:16 – Семейные истории и капитал

49:24 – Джентрификация и её последствия

51:02 – Скандалы вокруг серверов нейросетей

52:43 – Влияние цифровых технологий на жизнь

54:11 – Разработчики ChatGPT: кто они

54:37 – Современное ПО против старого

55:25 – Экономические последствия ИИ

56:13 – Кризис капитализма и рост неравенства

57:11 – Нейросети и рынок труда художников и дизайнеров

58:11 – Перспективы развития и риски

58:54 – Заключениеа

