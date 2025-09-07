Главная » Видео, Литература, Мировоззрение

Нейросети лжи. Цифровая диктатура начинается | Фёдор Лисицын

30 0
Переслано от: Книжный День

Фёдор Лисицын анализирует книгу Эндрю Слоуна «Нейросети лжи: цифровая диктатура начинается». Это документальный детектив о создании искусственного интеллекта и влиянии венчурного капитала на общество. В выпуске обсуждаются скандалы вокруг ChatGPT, роль инвесторов, коррупция, проблемы перевода и бизнес-реалии в американском IT. Также рассматриваются исторические примеры успехов и провалов в бизнесе, кризис капиталистической системы и влияние нейросетей на рынок труда.

Книга: "Нейросети лжи. Цифровая диктатура начинается. Эндрю Слоун:

OZON: https://www.ozon.ru/product/neyroseti-lzhi-tsifrovaya-diktatura-nachinaetsya-2531389857/?oos_search=false#section-description–offset-140–offset-80

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/475935004/detail.aspx?targetUrl=GP

Книга "Четвёртый рейх: Суд над Сталиным. Семченко А.А.":

OZON: https://www.ozon.ru/product/chetvertyy-reyh-sud-nad-stalinym-semchenko-a-a-2262536787/?oos_search=false

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/438962354/detail.aspx

Смотреть видео без цензуры на DeLib.ru: https://delib.ru

Boosty: https://boosty.to/den_club

Мы в других соцсетях
Telegram https: https://t.me/knijnij_den
VK https://vk.com/knizhnyjden
Дзен https://dzen.ru/knijnij_den
Сайт издательства "Наше Завтра" https://nzavtra.ru/
Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87
Встречи с авторами: https://den-magazin.ru/utm/97

00:00 – Введение: книга «Нейросети лжи»
00:58 – Тема книги: создание нейросетей и конфликты
01:52 – Коррупция и ложь в разработке ИИ
03:37 – Цифровая диктатура и роль инвесторов
04:20 – История создания ChatGPT
05:54 – Особенности ChatGPT и её ограничения
09:25 – Коллектив и влияние на нейросети
11:05 – Увольнение Сэма Альтмана и скандалы
12:49 – Проблемы перевода книги
14:16 – Начало «детектива» после увольнения
15:02 – Вставка: книга Александра Семченко
15:39 – Сюжет книги и американское общество
19:33 – Вестингауз, Тесла, Мальцов — предприниматели
22:58 – Генри Форд и массовый автомобилизм
24:21 – Слияния и олигополия в автопроме США
26:45 – Попытка Кайзера войти в рынок
27:57 – Развитие рынка компьютеров
29:51 – Японская «большая пятёрка» фотоаппаратов
30:47 – Эволюция операционных систем
31:40 – Новаторы, капитализм и контроль
33:15 – Роль Илона Маска в ИИ
36:05 – Проблемы планирования в разработке ИИ
37:40 – Китайские подходы к ИИ
40:34 – Конфликт поколений в IT
41:32 – Условия успеха в США
43:35 – Программистка из Эритреи и дискриминация
44:35 – Политкорректность и бизнес
45:33 – Бизнес-процессы и менеджмент
46:16 – Семейные истории и капитал
49:24 – Джентрификация и её последствия
51:02 – Скандалы вокруг серверов нейросетей
52:43 – Влияние цифровых технологий на жизнь
54:11 – Разработчики ChatGPT: кто они
54:37 – Современное ПО против старого
55:25 – Экономические последствия ИИ
56:13 – Кризис капитализма и рост неравенства
57:11 – Нейросети и рынок труда художников и дизайнеров
58:11 – Перспективы развития и риски
58:54 – Заключениеа

#ФёдорЛисицын #НейросетиЛжи #ИИ #ChatGPT #ЦифроваяДиктатура #ЭндрюСлоун #ИсторияIT #Капитализм #ИлонМаск #OpenAI

Комментарий редакции

Ключевые идеи и тезисы видео:

1. Тематика книги «Нейросети лжи»
Обсуждается книга Эндрю Соловна «Нейросети лжи. Цифровая диктатура начинается», которая, вопреки ожиданиям на волне страхов по поводу тотального гос.контроля, посвящена не слежке государств за гражданами, а внутренней кухне создания нейросетей на примере OpenAI и ChatGPT. Это не попытка нагнетать атмосферу «цифрового концлагеря», а детектив о борьбе, коррупции, жадности и человеческой драме внутри индустрии.

2. Мир нейросетей как отражение человеческой природы
Книга и разбирающий ее автор утверждают: мир разработки нейросетей — не стерильный и рациональный «кубик Рубика», а скорее гладиаторская арена из человеческих страстей, ложи, интриг, финансовых махинаций и борьбы за власть. Вопреки иллюзиям хай-тека, здесь действуют те же механизмы, что и у шоу-бизнеса или нефтяных магнатов.

3. Цифровая диктатура: не государства, а корпораций
«Диктатура» здесь не в руках государства, а в руках венчурных инвесторов и сверхмонополий, которые поглощают перспективные стартапы. Если что-то инновационное и не попало под крыло крупного игрока — оно или загнется, или само превратится в монстра.

4. ChatGPT как продукт культуры и человеческого коллектива
Автор проводит параллель: нейросети, подобно собакам, перенимают повадки своих создателей. ChatGPT, например, по характеру алгоритмов очень «американская», «калифорнийская» — мягкая, избегающая острых углов. Это не просто набор кода, а результат коллективного творчества с отпечатком социокультурных конфликтов, личностей и идеологий.

5. Корпоративные конфликты и иллюзорность меритократии
В книге подробно рассматривается история Сэма Альтмана, изгнанного из OpenAI буквально дистанционно, при том что именно он был одним из архе-основателей. Временами судьбы современных новаторов и бизнесменов убедительно схожи с приключениями героев Диккенса, Фитцджеральда и Марка Твена. Иллюзия свободного рынка, возможностей для стартапов разбивается о реальность олигополий и корпоративных интриг.

6. Освещение социальных противоречий внутри IT
Развитие нейросетей сопровождается не только техническими вызовами, но и социальными драмами: борьба поколений (бумеры, иксы, зумеры), этнические, гендерные, идеологические конфликты, токсичные отношения в командах. «Политкорректность» и требования инклюзивности здесь уживаются с жестоким капиталистическим отбором, а движение против угнетения соседствует с личными карьерными играми.

7. Эволюция рынка и закат эпох частных изобретателей
Яркие аналогии с историей других рынков (автомобили, компьютеры, фотоаппараты): когда-то массой конкурентов бурлили инновации, но со временем рынок подминает под себя «большая тройка/пятерка», убивая среду для новых героев. В индустрии нейросетей наблюдается то же: прежние романтики-создатели становятся новыми бюрократами и хищниками.

8. Сравнение подходов: Китай и США
Отмечается разница между хаотичным, «тусовочным» стилем IT-инноваций Кремниевой долины, где планирования и дисциплины мало, и жестким китайским планированием, что позволяет Китаю достигать аналогичных результатов за куда меньшие ресурсы.

9. Социальные и экологические последствия
Массовое развитие нейросетей ударяет по местным экономикам (эвакуируя производство и ресурсы в страны третьего мира, не улучшая качество жизни местного населения), а также по профсообществам (разорение дизайнеров, художников, а в будущем — возможно, и актеров).

10. Коллапс идеалистической веры в капитализм
Автор проводит историческое сравнение: если в индустриализации США было что-то героическое, то сегодняшняя цифровая экономика — это деградация, выхолощивание среднего класса и бюрократизация. Капитализм, достигнув зрелости, из инструмента роста превращается в тормоз — для культуры, для общества, для самой индустрии.

---

Вывод и философское осмысление:

В данном видео, рефлексируя на книге и реальности цифровых технологий, подчеркивается сквозная мысль: любая новая технология несет на себе не только отпечаток и потенциал человечества, но также его слабости, пороки, иллюзии. Нейросети — не нейтральные инструменты, они унаследовали всю сложную этику, амбиции и противоречия своих создателей. Информационный прогресс оказался не только двигателем освобождения, но и тернистым, парадоксальным полем для новых форм диктатуры — на этот раз не государственной, а корпоративной.

Аналогия с коллективным бессознательным Юнга здесь весьма к месту: как бы мы ни старались формализовать интеллект, в продукте его творчества будут неизбежно видны тени страстей, страхов и надежд его творцов.
Ирония: то, что должно было «освободить» и «оптимизировать» — стало новой оковой и для творчества, и для экономик. Самый чистый код вдруг оборачивается новым гнётом, новым шаблоном, внутри которого воплощаются старые человеческие сценарии.

Что мы наблюдаем здесь — это отсутствие готовых рецептов, но богатая пища для размышлений: где проходит граница между развитием и регрессией? Кто больше управляет современной цивилизацией — рассеянные гении-стартаперы или анонимные венчурные диктаторы? И можно ли превзойти идеализацию нейтральности машин, если сам дух этих машин неизбежно впитывает противоречия своего времени?

А открытый вопрос для размышления таков:
Если каждое наше великое технологическое творение неизбежно наследует отпечаток социальных конфликтов и внутренних драм своего времени, не означает ли это, что истинная «эволюция» начинается не с кодирования новых нейросетей, а с глубинной трансформации самого человека и его отношения к истине, силе и друг другу? Какой «след» мы оставим в своих цифровых отпрысках и какой истине действительно стоит доверять в эпоху тотальной «информационной диктатуры»?
Редактор: simple4o
Источник: https://rutube.ru/video/10a9d1619a6ee8141e7546e14e798785/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Как Информация Меняет Наш Мир | Фёдор Лисицын
АШМАНОВ И СИДОРЕНКО про цифровой концлагерь, РКН и запреты VPN, ИИ, нейросети, биткоин и Госуслуги
Доклад Изборскому клубу: „Цифровая экономика” и Россия
Цифровые итоги 2016 года
Шоу Трумана – 2019: как нейросети научили фальсифицировать новостную картину
Власть цифрового Левиафана
Нейросети: в чем опасность делегирования искусственному интеллекту права принятия решений?
Писатели и нейросети

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru