вы когда-нибудь задумывались что такое время? С одной стороны вроде бы всё понятно – это способ измерения скорости протекания процессов.

например жизни. Скорости изменения состояния. В том числе и состояния в пространстве.

Наверное поэтому время считается ещё и дополнительным измерением наряду с тремя пространственными. Но при этом все же не пространственным. Хотя.. мы много раз слышали про эффекты замедления и даже остановки времени.

А возможно ли повернуть время вспять? И если возможно, то тогда возможны и путешествия во времени?

Но как можно путешествовать по скорости протекания процессов?

Это всё равно что путешествовать по килограммам или по электрическому напряжению.

В этом вопросе мы с вами и попытаемся разобраться в новом фильме "что такое время"

00:00 Интро

02:51 Время

09:40 История, Геометрия и Время

22:07 Время, Смерть, Пространство

29:39 Вперед смотрящие

47:19 Первое измерение

52:42 Титры

