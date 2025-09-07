Почему Российская империя рухнула в годы Первой мировой? Могла ли Россия избежать участия в войне? И почему солдаты массово сдавались в плен? Историк Кирилл Назаренко анализирует ключевые причины краха империи:

- Роковые ошибки Николая II — почему царь утратил контроль

- Экономический коллапс — как инфляция и спекуляция уничтожили тыл

- Армия на изломе — снарядный голод, реквизиции и падение дисциплины

- Заговор элит — почему генералы и либералы предали царя

- Февраль 1917 — как хлебные очереди привели к революции

00:00 — Могла ли Россия не участвовать в Перовой мировой?

05:08 — Потери русской армии: правда и мифы

09:19 — Экономика войны: почему Россия не справилась?

16:44 — Аграрный вопрос и кризис власти

24:16 — Снарядный голод и военные провалы

28:40 — Николай II как главнокомандующий: роковая ошибка

30:56 — Пропаганда и разочарование в войне

44:56 — Проблемы в тылу: инфляция и падение уровня жизни

48:50 — Железнодорожный коллапс и топливный кризис

55:42 — Хлебные очереди: начало конца

01:01:39 — Неразбериха в управлении тылом

01:07:53 — Отношение интеллигенции к войне

01:12:34 — Заговор элит и предательство генералов

01:20:46 — Ситуация накануне Февральской революции

01:26:29 — Отречение Николая II от престола

01:30:15 — Путешествие с Кириллом Назаренко